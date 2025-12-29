قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تأليف إبراهيم عيسى.. تفاصيل رواية قصة حياة عمرو دياب
أقل من 850 ألف.. 5 سيارات سيدان موديل 2026
زيمبابوي وأنجولا يغادران كان 2025.. مصر وجنوب إفريقيا لـ دور الـ 16
بالاحتياطي.. منتخب مصر يتعادل مع أنجولا في بطولة الأمم الأفريقية
مفارقة إيجابية لمنتخبي الأفاعي السوداء والفهود في كأس الأمم الأفريقية
عاصفة شديدة تضرب إسرائيل: إصابات خطيرة وإغلاق طرق بسبب الفيضانات
مصحة الهروب الجماعي.. المشرفون لهم معلومات جنائية مسجلة وإغلاق أكثر من 112 منشأة
75 دقيقة.. منتخب مصر يبحث عن هز الشباك أمام أنجولا
صدام وصراع قوي علي بطاقتي التأهل من المجموعة الرابعة ببطولة أمم افريقيا
رسالة مرعبة من الموساد للمتظاهرين الإيرانيين: نحن معكم في الميدان
إحالة البلوجر نورهان حفظي بتهمة نشر محتوى خا.دش للحياء للمحاكمة
زيلينسكي: مستعد للقاء بوتين شريطة أن تتوافق أقواله وأفعاله مع نواياه المعلنة
ديني

محافظ المنيا يستقبل وزير الأوقاف بديوان المحافظة

محافظ المنيا يستقبل وزير الأوقاف بديوان المحافظة
محافظ المنيا يستقبل وزير الأوقاف بديوان المحافظة
عبد الرحمن محمد

استقبل السيد اللواء عماد كدواني - محافظ المنيا، الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، بديوان عام المحافظة، وذلك بحضور السيد الدكتور محمد محمود أبو زيد - نائب محافظ المنيا، والسيد اللواء الدكتور محمد محمود أنيس - السكرتير العام للمحافظة، والسيد اللواء أ.ح. حرب أحمد جميل - السكرتير العام المساعد، والدكتور عمر خليفة محمد - مدير مديرية أوقاف المنيا.

كما حضر اللقاء  وكلاء الوزارات بالمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية، حيث ساد اللقاء جوٌّ ودي اتسم بالحفاوة والاستقبال، وتخلله بحث تكثيف جهود التنسيق المشترك بين الأوقاف ومحافظة المنيا.

وقد أعرب الوزير عن شكره للمحافظ على كريم الاستقبال، معربًا عن عزمه تكثيف جهود الوزارة في المحافظة من أجل الارتقاء بالوعي العام وتحقيق الأمن الفكري، ونشر الفكر الوسطي المستنير، وتحقيق التنمية المستدامة لخدمة أبناء المحافظة، ثما ثمَّن محافظ المنيا هذه الزيارة، معربًا عن تقديره لمشاركة الوزير الفاعلة ودوره في دعم القضايا الدينية والفكرية والمجتمعية.

كما استقبل  الدكتور عصام الدين صادق فرحات - رئيس جامعة المنيا، الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، وأهداه درع الجامعة؛ وذلك قبيل انعقاد المناقشة العلمية لرسالة ماجستير بكلية الآداب جامعة المنيا، مقدَّمة من الباحث أحمد عبد ربه شقراني سليمان، بعنوان: "أطر المعالجة الإعلامية لقضية الإلحاد في القنوات الفضائية واليوتيوب وانعكاسها على اتجاهات الجمهور: دراسة تحليلية ميدانية".

ترأس الوزير لجنة المناقشة والحكم على الرسالة بصفته رئيسًا ومناقشًا، وضمّت اللجنة في عضويتها الأستاذ الدكتور حسن علي محمد - أستاذ الإعلام، عميد كلية الإعلام بجامعة المدينة بالقاهرة مشرفًا على الرسالة، والدكتورة دعاء محمد فوزي - مدرس العلاقات العامة والإعلام بكلية الآداب مشرفًا مشاركًا، والأستاذة الدكتورة سلوى أبو العلا الشريف - أستاذ ورئيس قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة المنيا وعميد كلية العلاقات العامة بجامعة المنيا الأهلية مناقشًا.

محافظ المنيا وزير الأوقاف أوقاف المنيا

