محافظ المنيا يستقبل وزير الأوقاف بديوان المحافظة

استقبل السيد اللواء عماد كدواني - محافظ المنيا، الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، بديوان عام المحافظة، وذلك بحضور السيد الدكتور محمد محمود أبو زيد - نائب محافظ المنيا، والسيد اللواء الدكتور محمد محمود أنيس - السكرتير العام للمحافظة، والسيد اللواء أ.ح. حرب أحمد جميل - السكرتير العام المساعد، والدكتور عمر خليفة محمد - مدير مديرية أوقاف المنيا.

كما حضر اللقاء وكلاء الوزارات بالمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية، حيث ساد اللقاء جوٌّ ودي اتسم بالحفاوة والاستقبال، وتخلله بحث تكثيف جهود التنسيق المشترك بين الأوقاف ومحافظة المنيا.

وقد أعرب الوزير عن شكره للمحافظ على كريم الاستقبال، معربًا عن عزمه تكثيف جهود الوزارة في المحافظة من أجل الارتقاء بالوعي العام وتحقيق الأمن الفكري، ونشر الفكر الوسطي المستنير، وتحقيق التنمية المستدامة لخدمة أبناء المحافظة، ثما ثمَّن محافظ المنيا هذه الزيارة، معربًا عن تقديره لمشاركة الوزير الفاعلة ودوره في دعم القضايا الدينية والفكرية والمجتمعية.

كما استقبل الدكتور عصام الدين صادق فرحات - رئيس جامعة المنيا، الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، وأهداه درع الجامعة؛ وذلك قبيل انعقاد المناقشة العلمية لرسالة ماجستير بكلية الآداب جامعة المنيا، مقدَّمة من الباحث أحمد عبد ربه شقراني سليمان، بعنوان: "أطر المعالجة الإعلامية لقضية الإلحاد في القنوات الفضائية واليوتيوب وانعكاسها على اتجاهات الجمهور: دراسة تحليلية ميدانية".

ترأس الوزير لجنة المناقشة والحكم على الرسالة بصفته رئيسًا ومناقشًا، وضمّت اللجنة في عضويتها الأستاذ الدكتور حسن علي محمد - أستاذ الإعلام، عميد كلية الإعلام بجامعة المدينة بالقاهرة مشرفًا على الرسالة، والدكتورة دعاء محمد فوزي - مدرس العلاقات العامة والإعلام بكلية الآداب مشرفًا مشاركًا، والأستاذة الدكتورة سلوى أبو العلا الشريف - أستاذ ورئيس قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة المنيا وعميد كلية العلاقات العامة بجامعة المنيا الأهلية مناقشًا.