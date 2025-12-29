قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تأليف إبراهيم عيسى.. تفاصيل رواية قصة حياة عمرو دياب
أقل من 850 ألف.. 5 سيارات سيدان موديل 2026
زيمبابوي وأنجولا يغادران كان 2025.. مصر وجنوب إفريقيا لـ دور الـ 16
بالاحتياطي.. منتخب مصر يتعادل مع أنجولا في بطولة الأمم الأفريقية
مفارقة إيجابية لمنتخبي الأفاعي السوداء والفهود في كأس الأمم الأفريقية
عاصفة شديدة تضرب إسرائيل: إصابات خطيرة وإغلاق طرق بسبب الفيضانات
مصحة الهروب الجماعي.. المشرفون لهم معلومات جنائية مسجلة وإغلاق أكثر من 112 منشأة
75 دقيقة.. منتخب مصر يبحث عن هز الشباك أمام أنجولا
صدام وصراع قوي علي بطاقتي التأهل من المجموعة الرابعة ببطولة أمم افريقيا
رسالة مرعبة من الموساد للمتظاهرين الإيرانيين: نحن معكم في الميدان
إحالة البلوجر نورهان حفظي بتهمة نشر محتوى خا.دش للحياء للمحاكمة
زيلينسكي: مستعد للقاء بوتين شريطة أن تتوافق أقواله وأفعاله مع نواياه المعلنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا يبحث مع وزير الأوقاف تعزيز دور المؤسسات الدينية في نشر قيم الانتماء والفكر الوسطي

محافظ المنيا يستقبل وزير الأوقاف
محافظ المنيا يستقبل وزير الأوقاف
ايمن رياض

استقبل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم، الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بديوان عام المحافظة، وذلك في إطار زيارته للمحافظة لمتابعة عدد من الملفات الدعوية والخدمية، وبحث سبل تعزيز دور المؤسسات الدينية في نشر الفكر الوسطي وترسيخ القيم الأخلاقية.

وخلال اللقاء، رحّب محافظ المنيا بوزير الأوقاف، مثمنًا الدور المهم الذي تقوم به وزارة الأوقاف في دعم الخطاب الديني المستنير، وبناء الوعي المجتمعي، وتعزيز قيم الانتماء الوطني والتسامح، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي.

من جانبه، أعرب وزير الأوقاف عن سعادته بزيارة محافظة المنيا، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الوزارة والمحافظة، ومؤكدًا حرص الوزارة على دعم الأنشطة الدعوية، الارتقاء بالمؤسسات الدينية والدعوية ، وتأهيل الأئمة والواعظات، بما يواكب متطلبات المرحلة الراهنة.

كما تناول اللقاء بحث عدد من الموضوعات المشتركة، من بينها تطوير المساجد، وتنفيذ البرامج الدعوية والتوعوية، والتنسيق المستمر لخدمة أبناء المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد ابو زيد نائب المحافظ و اللواء دكتور محمد انيس السكرتير العام و اللواء أحمد جميل السكرتير المساعد و الدكتور عمر خليفه وكيل وزارة الاوقاف و الدكتور أحمد عزمى مدير ادارة الدعوة بالمديرية و عدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المراكز .

المنيا محافظ المنيا وزير الأوقاف الفكر الوسطي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاهدة مباراة مصر وأنجولا

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا مجانا.. اعرف التردد

منتخب مصر الوطني

تردد قنوات مجانية ناقلة لـ مباراة مصر وأنجولا بـ كأس أمم إفريقيا

ياسر هدايا أسدي

إسرائيل تعين أول عربي مسلم قائدا لكتيبة في حرس الحدود

انخفاض سعر الذهب اليوم

نزل 150 جنيه .. هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

محافظ الاسكندرية يتحفظ على التكاتك المخالفة

قرار رسمي بالتحفظ على التكاتك في شوارع الإسكندرية | صور

موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا لـ 11.5 مليون مستفيد وطرق الحساب

موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميا لـ 11.5 مليون مستفيد وطرق الحساب

الأهلي

يحدث في الأهلي.. إخطار ديانج وراتب داري وتسويق جراديشار وغضب توروب

أرشيفية

حاول إنقاذهما فابتلعتهم المياه.. غرق 3 أشخاص في سقوط ميكروباص بترعة المريوطية

ترشيحاتنا

محافظة الأقصر

ختام فعاليات "نادي الاقتصاد الأخضر" بإسنا

محافظ المنيا يستقبل وزير الأوقاف

محافظ المنيا يبحث مع وزير الأوقاف تعزيز دور المؤسسات الدينية في نشر قيم الانتماء والفكر الوسطي

محافظ بني سويف

محافظ بني سويف يُناقش مع مسؤولي بنك الاستثمار معدلات تنفيذ المشروعات

بالصور

أقل من 850 ألف.. 5 سيارات سيدان موديل 2026

سيارات سيدان
سيارات سيدان
سيارات سيدان

خيري بشارة ومحسن أحمد فى عزاء داود عبد السيد

خيرى بشارة
خيرى بشارة
خيرى بشارة

غرقانة في الموتزاريلا.. طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بطعم تحفة

مكرونة بالبشاميل
مكرونة بالبشاميل
مكرونة بالبشاميل

رئيس جهاز العاشر من رمضان يتفقد أحياء الزمرد واللوتس ويوجه بضبط الإشغالات

رئيس جهاز العاشر من رمضان
رئيس جهاز العاشر من رمضان
رئيس جهاز العاشر من رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

المزيد