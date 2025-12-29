محافظ المنيا يبحث مع وزير الأوقاف تعزيز دور المؤسسات الدينية في نشر قيم الانتماء والفكر الوسطي

استقبل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم، الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بديوان عام المحافظة، وذلك في إطار زيارته للمحافظة لمتابعة عدد من الملفات الدعوية والخدمية، وبحث سبل تعزيز دور المؤسسات الدينية في نشر الفكر الوسطي وترسيخ القيم الأخلاقية.

وخلال اللقاء، رحّب محافظ المنيا بوزير الأوقاف، مثمنًا الدور المهم الذي تقوم به وزارة الأوقاف في دعم الخطاب الديني المستنير، وبناء الوعي المجتمعي، وتعزيز قيم الانتماء الوطني والتسامح، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي.

من جانبه، أعرب وزير الأوقاف عن سعادته بزيارة محافظة المنيا، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الوزارة والمحافظة، ومؤكدًا حرص الوزارة على دعم الأنشطة الدعوية، الارتقاء بالمؤسسات الدينية والدعوية ، وتأهيل الأئمة والواعظات، بما يواكب متطلبات المرحلة الراهنة.

كما تناول اللقاء بحث عدد من الموضوعات المشتركة، من بينها تطوير المساجد، وتنفيذ البرامج الدعوية والتوعوية، والتنسيق المستمر لخدمة أبناء المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد ابو زيد نائب المحافظ و اللواء دكتور محمد انيس السكرتير العام و اللواء أحمد جميل السكرتير المساعد و الدكتور عمر خليفه وكيل وزارة الاوقاف و الدكتور أحمد عزمى مدير ادارة الدعوة بالمديرية و عدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المراكز .