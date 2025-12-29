بقوة 666 حصانا.. أحدث سيارة من بنتلي 2026 بإصدار محدود| صور

تعود بنتلي لإحياء اسم Supersports مع نسخة جديدة تُعد الأقوى حتى الآن في تاريخ العلامة البريطانية الفاخرة.

وتأتي النسخة الجديدة بإنتاج محدود عالميًا لا يتجاوز 500 سيارة، لتجمع بين الأداء الفائق، والفخامة، والتقنيات الحديثة التي تميز سيارات بنتلي على مدى العقود.

قوة غير مسبوقة مع محرك V8 معدل

تتمثل أبرز ميزات هذا الإصدار في محرك V8 سعة 4.0 لتر مزدوج التيربو، الذي خضع لتعديلات شاملة لتعزيز أدائه، بما في ذلك تيربو أكبر ورؤوس أسطوانات محسّنة.

بنتلي كونتيننتال GT سوبر سبورتس

وتنتج السيارة قوة هائلة تصل إلى 666 حصان، ما يجعلها أقوى محرك V8 قدمته بنتلي على الإطلاق، ويعكس هذا التطوير التزام الشركة البريطانية بدمج الأداء الرياضي مع الفخامة المميزة التي تتوقعها قاعدة محبي العلامة.

تسارع مذهل وسرعة قصوى مرتفعة

تمكنت بنتلي من تحقيق أرقام أداء مميزة، حيث تتسارع السيارة من الثبات إلى سرعة 100 كم/س في غضون 3.7 ثانية فقط، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 311 كم/س، هذه القدرات تجعل بنتلي كونتيننتال GT سوبر سبورتس من أسرع السيارات الفاخرة في العالم.

بنتلي كونتيننتال GT سوبر سبورتس

تصميم بنتلي كونتيننتال GT سوبر سبورتس

يحافظ التصميم الخارجي على هوية بنتلي الفاخرة، مع لمسات رياضية تعكس القوة والأداء، وتشمل ملامح السيارة شبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية، مصابيح LED مميزة، صادم أمامي رياضي مع فتحات تهوية محسّنة، وتصميم ثنائي الأبواب مع سبويلر خلفي وعتبات جانبية رياضية، وجنوط بتصميم أنيق.

بنتلي كونتيننتال GT سوبر سبورتس

مقصورة بنتلي الفاخرة

تتميز المقصورة بتصميم فاخر وأنيق، مع شاشة عرض أفقية تدعم تطبيقات آبل كار بلاي وأندرويد أوتو، بالإضافة إلى أنظمة الملاحة والخرائط الحديثة، تشمل التجهيزات أيضًا مقودًا متعدد الوظائف، نظام صوتي عالي الأداء، مكيف هواء أوتوماتيكي، ومقاعد كهربائية توفر خصائص التدفئة والتبريد والتدليك.