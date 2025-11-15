قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مكنش بيجري والحادثة مروعة.. أسرة أحمد سعد تكشف مفاجأة عن حادث طريق السخنة
وزير الصحة: 95% من مترددي مستشفى جوستاف روسي ضمن التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة
إحالة أشهر منتحل صفات ومزور أمام الجهات المختصة بالمحاكم للجنايات.. خاص
ضغوط أمريكية على إسرائيل لإحداث تقدم في قضية عناصر حماس برفح
بعد تهديدها بالرد "بحزم".. الصين تحث مواطنيها على تجنب السفر إلى اليابان
الحرارة هترفع تاني .. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية خلال أيام
زيادات مترقبة في كروت الشحن والرصيد.. ماذا يحدث في سوق الاتصالات؟
الحادثة كانت مروعة..شقيق أحمد سعد يطمئن جمهوره على حالته الصحية
القاهرة الإخبارية: آلاف الخيام بغزة غرقت بفعل منخفض جوي يضرب القطاع
حوادث النجوم.. أحمد سعد ينجو بأعجوبة ومحمد صبري وإسماعيل الليثي يودعان الحياة
السجن 10 سنوات لـ 8 متهمين والبراءة لـ 4 آخرين بفض اعتصام رابعة
مدبولي يكشف أصل اسم "تلال الفسطاط".. ويؤكد: أكبر حديقة مركزية بالشرق الأوسط
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

بعد قرن ‏من الزمن.. بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية تعود بقوة خارقة

كريم عاطف

بعد قرن كامل على إطلاق أول طراز ‏Supersports‏ عام 1925، كشفت بنتلي في نيويورك عن الجيل الرابع الجديد، الذي يعيد تعريف سيارات grand tourer عالية الأداء بمزيج يجمع بين الفخامة البريطانية والقدرات الرياضية الخالصة.

السيارة بنتلي ‏Supersports الجديدة تعد أخف Continental GT في تاريخ بنتلي بوزن يقل عن 2000 كجم، وهي أول نسخة تعمل بنظام الدفع الخلفي فقط، مع مقعدين رياضيين بدلا من مقصورة “2+2”، ما يمنحها شخصية أكثر تركيز على السائق.

تعتمد ‏Supersports‏ على محرك V8 سعة 4.0 ليتر بشاحن توربيني مزدوج يولد 666 حصانا و800 نيوتن متر، وهو أعلى معدل كثافة قوة بين محركات بنتلي، ويرتبط المحرك بناقل ‏ZF‏ مزدوج القابض من 8 سرعات، ما يتيح تسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 3.7 ثانية وسرعة قصوى تبلغ 310 كم/س.

تم تعزيز الديناميكية عبر تخفيض الوزن واستخدام مكثف لألياف الكربون في السقف والهيكل، إضافة إلى أكبر مشتت هواء تضعه بنتلي على سيارة مخصصة للطرق العادية، وجناح خلفي ثابت يولد قوة ضغط تزيد بأكثر من 300 كجم مقارنة بـGT Speed، كما حصلت السيارة على نظام مكابح عملاق من كربيد الكربون والسيليكون بقطر 440 مم للمحور الأمامي.

وتعتمد السيارة على ترس تفاضلي إلكتروني محدود الانزلاق مع نظام توجيه عزم الدوران بالكبح لتحسين السحب والانعطاف، إلى جانب ثلاثة أوضاع قيادة: Touring للراحة، Bentley للتوازن، وSport للأداء الأقصى مع ضبط أكثر عدوانية للتوجيه والتعليق وأنظمة الثبات.

بدأ المشروع تحت اسم “ميلدريد” تكريما للسائقة الأسطورية ميلدريد ماري بيترا، واستهدف تطوير نسخة Continental GT أخف وزن وأكثر تركيز على الأداء، وقد قادت الاختبارات الأولية إلى اعتماد الدفع الخلفي والتخفيف الكبير في الكتلة.

داخل المقصورة، تقدم بنتلي تصميم رياضي فاخر يعتمد على مقعدين فقط مع استخدام مكثف للجلد وألياف الكربون وديناميكا الدقيقة، إلى جانب خيارات ألوان جديدة.

تعتزم بنتلي إنتاج 500 وحدة فقط من Supersports، مع فتح باب الطلب في مارس، وبدء الإنتاج في الربع الأخير من 2026، على أن تصل إلى العملاء مطلع 2027 في أسواق مختارة منها أوروبا والولايات المتحدة ودول الخليج.

Supersports‏ بنتلي Grand Tourer بنتلي ‏Supersports الجديدة بنتلي ‏Supersports

