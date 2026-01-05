مش مصرية.. حالات اختناق بين الركاب على متن طائرة قادمة من دبي| ما القصة؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تدوينه نشرتها المطربة الشعبية رحمة عصام، تروي خلاله تعرضهم لحالة من الهلع على متن رحلة جوية قادمة من دولة الإمارات إلى القاهرة، أمس الأحد، بعدما حدث عطل فني مفاجئ بالطائرة.

حالات اختناق على متن طائرة قادمة من دبي

كتبت رحمة، عبر حسابها على “فيسبوك”: "عمري ما كنت أتخيل انى اكتب بوست زى ده بس الحقيقة فى حياتنا نعم كتير مش واخدين بالنا منها .. ركبت الطياره النهارده عادى راجعه من دبى للقاهره والامور كانت تمام فجأه يحصل عطل في محركات الطيارة ويختل توازنها وتهبط مرة واحدة لمستوى قريب من الجبال.. الاكسجين بيقل والذعر بيعم المكان والطاقم بيجرى ورا بعض ومحدش فاهم فى ايه والنفس بيضيق اوى خلاص بنستسلم للنهاية الحتمية ان الطيارة بتقع".

تابعت: "لحظات صعبة ومرعبة تلات ساعات من الرعب في الجو وعلى أساسها الطيار مكملش لمطار القاهره رجع تانى على مطار دبى.. الحقيقة انه مفيش حاجه ف الدنيا مستاهله وانه ف لحظه ممكن كله يخلص وينتهى وانت مش حاسبله حساب .. اللهم ارحمنا برحمتك رحمه تغننا بيها عمن سواك".

عطل مفاجئ في طائرة إماراتية

في الوقت نفسه، تداول الرواد، صورة أيضا للمطرب الشعبي طارق الشيخ، يبدو أنه على نفس الرحلة القادمة من دبي، يضع قناع الاكسجين، أثناء رحلته على متن الطائرة، في إشارة إلى تعرضه لنفس الأزمة والحادث".

ولم يتم الاعلان عن وقوع إصابات أو حالات خطرة على متن الرحلة، ويتبين مما تم تداوله، أنها بعض حالات الاختناق وضيق تنفس.

بحسب بيانات الرحلة والعودة إلى الجهات الرسمية، أشارت المصادر إلى أنها رحلة طيران لشركة غير مصرية، تشغل رحلات منتظمة من القاهرة إلى دبي بشكل يومي.