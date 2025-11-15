"ل ل ي- 1‏" لوحة مرورية تم بيعها بهذا السعر تنافس عليها 7 أشخاص ‏

شهدت بوابة مرور مصر الإلكترونية "لوحتك دوت كوم"، تنافس شديد على لوحة معدنية مميزة ‏تحمل رقم "ل ل ي- 1‏"، والتي وصل عدد المتنافسين عليها الي 7 أشخاص.

ووصل سعر اللوحة المرورية التى تحمل الرقم ‏"ل ل ي- 1‏" والتي انتهى التنفس عليها أمس الجمعة 14 نوفمبر إلى مليون و 300 ألف جنيه.

وخصصت وزارة الداخلية موقعا لشراء لوحات السيارات المميزة، موضحة طريقة الحجز والشراء، حيث يتم عمل مزاد على لوحات المرور بحروف وأرقام مميزة ويخصص عائدها لصندوق “تحيا مصر”، كما يمكن للمشتركين اختيار حروف وأرقام اللوحة بنفسهم.

ولدخول المزاد يشترط دفع تأمين قدره 10 آلاف جنيه لضمان الجدية، ويُعاد المبلغ فى حالة الفوز باللوحة عبر خصم قيمة التأمين من ثمنها، وإذا لم يستكمل الفائز عملية الشراء، يتم تحويل مبلغ التأمين إلى صندوق «تحيا مصر».

يذكر أنه لا يمكن البيع أو التنازل عن اللوحة، وتعد ملكاً للفائز مدى الحياة ويمكن توريثها فى حالة الوفاة، وفى حال زيادة العروض فى اللحظات الأخيرة، يتم تمديد فترة المزاد تلقائياً.