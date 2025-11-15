قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
باليوم والساعة .. مواعيد مباريات منتخب مصر للمحليين في كأس العرب والقنوات الناقلة
تحول تاريخي.. مشروع قرار أمريكي يضع إسرائيل أمام خيار الدولة الفلسطينية
وزير الصحة يبحث مع وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تطوير المنشآت الطبية
وزير المالية: يجب خفض تكلفة التمويل الأخضر لاستثمارات البنية التحتية
عبد الغفار يطلق الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية «2025–2029»
5 خطوات.. ماذا فعلت إدارة الزمالك لأسرة الراحل محمد صبري
هل نسيان أو ترك سجود السهو في الصلاة يبطلها ؟.. أمين الفتوى يوضح
خسائر تريليونية في سوق الكريبتو وبتكوين تهبط تحت 95 ألف دولار
الحزب الحاكم الياباني: نسعي لاستقرار العلاقات بين طوكيو وبكين بدون توترات
شعبة الاتصالات: لا زيادات في أسعار كروت الشحن.. وأى تعديل سيكون مطلع 2026
أسعار الدولار اليوم السبت 15 نوفمبر 2025 فى البنوك المصرية
شبورة وأمطار.. حالة الطقس اليوم السبت 15 نوفمبر 2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

مبيعات السيارات الكهربائية تزدهر عالميًا مع انهيار السوق الأمريكية

مبيعات السيارات
مبيعات السيارات
عزة عاطف

تكشف أحدث البيانات عن مشهد متباين في سوق السيارات الكهربائية عالميًا؛ ففي الوقت الذي شهدت فيه الولايات المتحدة تراجعًا حادًا بسبب إلغاء الحوافز الضريبية، تواصل الأسواق العالمية — وخاصة أوروبا والصين — تسجيل نمو قوي يدفع مبيعات المركبات الكهربائية إلى مستويات قياسية.

نمو عالمي يقوده الطلب الأوروبي والصيني

وصلت مبيعات المركبات الكهربائية القابلة للشحن عالميًا خلال شهر أكتوبر إلى 1.9 مليون سيارة، بينها 1.3 مليون سيارة كهربائية بالكامل تم تسليمها خلال الشهر نفسه. ويعكس هذا النمو زيادة بنسبة 23% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفي أوروبا وحدها، قفزت مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 36% لتصل إلى 372,786 سيارة خلال أكتوبر، وهو اتجاه صاعد يُتوقع أن يستمر حتى نهاية العام بدعم القوانين البيئية وارتفاع الاستثمارات في البنية التحتية للشحن.

أما السوق الصيني — الأكبر عالميًا — فيواصل الحفاظ على وتيرته القوية لتبقى الصين المحرك الأساسي خلف الطفرة العالمية.

السوق الأمريكي يترنح بعد فقدان الدعم

على الجانب الآخر، تلقت مبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة ضربة قوية بعد إلغاء الحوافز الضريبية الفيدرالية، ما أدى إلى تراجع المبيعات بشكل ملحوظ في أكتوبر. وتُظهر البيانات أن السوق الأمريكي هو الاستثناء الوحيد ضمن الصورة العالمية المتفائلة.

تؤكد التقارير أن الشركات هناك ستحتاج إلى إعادة التفكير في استراتيجيات التسعير والحوافز إذا أرادت منع المزيد من الانخفاض خلال الفترة المقبلة.

صورة عامة أقوى من المتوقع

رغم التحديات الأمريكية، تبقى الصورة العالمية إيجابية، مع توقعات باستمرار النمو في أوروبا والصين مدفوعًا بالطلب المتزايد، وتوسع شبكات الشحن، وارتفاع خيارات السيارات الكهربائية في مختلف الفئات.

