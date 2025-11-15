مبيعات السيارات الكهربائية تزدهر عالميًا مع انهيار السوق الأمريكية

تكشف أحدث البيانات عن مشهد متباين في سوق السيارات الكهربائية عالميًا؛ ففي الوقت الذي شهدت فيه الولايات المتحدة تراجعًا حادًا بسبب إلغاء الحوافز الضريبية، تواصل الأسواق العالمية — وخاصة أوروبا والصين — تسجيل نمو قوي يدفع مبيعات المركبات الكهربائية إلى مستويات قياسية.

نمو عالمي يقوده الطلب الأوروبي والصيني

وصلت مبيعات المركبات الكهربائية القابلة للشحن عالميًا خلال شهر أكتوبر إلى 1.9 مليون سيارة، بينها 1.3 مليون سيارة كهربائية بالكامل تم تسليمها خلال الشهر نفسه. ويعكس هذا النمو زيادة بنسبة 23% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفي أوروبا وحدها، قفزت مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 36% لتصل إلى 372,786 سيارة خلال أكتوبر، وهو اتجاه صاعد يُتوقع أن يستمر حتى نهاية العام بدعم القوانين البيئية وارتفاع الاستثمارات في البنية التحتية للشحن.

أما السوق الصيني — الأكبر عالميًا — فيواصل الحفاظ على وتيرته القوية لتبقى الصين المحرك الأساسي خلف الطفرة العالمية.

السوق الأمريكي يترنح بعد فقدان الدعم

على الجانب الآخر، تلقت مبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة ضربة قوية بعد إلغاء الحوافز الضريبية الفيدرالية، ما أدى إلى تراجع المبيعات بشكل ملحوظ في أكتوبر. وتُظهر البيانات أن السوق الأمريكي هو الاستثناء الوحيد ضمن الصورة العالمية المتفائلة.

تؤكد التقارير أن الشركات هناك ستحتاج إلى إعادة التفكير في استراتيجيات التسعير والحوافز إذا أرادت منع المزيد من الانخفاض خلال الفترة المقبلة.

صورة عامة أقوى من المتوقع

رغم التحديات الأمريكية، تبقى الصورة العالمية إيجابية، مع توقعات باستمرار النمو في أوروبا والصين مدفوعًا بالطلب المتزايد، وتوسع شبكات الشحن، وارتفاع خيارات السيارات الكهربائية في مختلف الفئات.