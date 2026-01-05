قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر هيونداي كريتا 2026 الشكل الجديدة في السوق السعودي
سهير المرشدي: اتربيت في جامع.. وتربية الدين الوسطي حببتني في الفن| فيديو
سهير المرشدي: الفن جوهرة.. وبمارس رقابة ذاتية على نفسي.. فيديو
الغندور: أقوى منتخب في أمم أفريقيا هو المنتخب النيجيري
محمد صلاح رفقة ياسر إبراهيم ومروان عطية بعد الفوز على بنين| شاهد
بهاء أبو شقة لـ صدى البلد: أتقدم غدا بأوراق ترشحي لرئاسة حزب الوفد
رئيس بعثة منتخب مصر: الفوز على بنين خطوة مهمة.. وسنعمل على تصحيح الأخطاء قبل ربع النهائي
تصريح مفاجئ من محمد صلاح بشأن حظوظ المنتخب في أمم افريقيا
هل يحصل الموظفون على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد
حمادة صدقي: منتخبنا يتمتع بروح قتالية.. وحسام حسن يتدخل لضبط طرق اللعب بسرعة
أحمد موسى بعد تأهل الفراعنة لربع نهائي أمم أفريقيا: رسالة قوية من منتخب مصر والتحكيم يثير الجدل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

لقاء الخميسي ترد بطريقة غير متوقعة على طلاق زوجها من إيمان الزيدي.. ماذا حدث؟

لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
عبد العزيز جمال

تصدر اسم الفنانة لقاء الخميسي محركات البحث بعد ساعات من إعلان الفنانة إيمان الزيدي انفصالها عن زوجها الكابتن محمد عبد المنصف، حارس مرمى الزمالك الأسبق، في خبر أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

لقاء الخميسي تختار الصمت وتشارك جمهورها بقراءة الكتب

في أول رد فعل لها بعد تداول أخبار انفصال زوجها عن إيمان الزيدي، لم تعلق لقاء الخميسي مباشرة على خبر الانفصال، بل اكتفت بنشر صور عبر خاصية الاستوري على حسابها الرسمي في إنستجرام، تظهر ثلاثة كتب كانت تستمتع بقراءتها.

لقاء الخميسي ترد بطريقة غير متوقعة على طلاق زوجها من إيمان الزيدي

 الكتاب الأول كان بعنوان "أشياء لم يعلمنا أحدها عن الحب: كيفية بناء علاقات صحية مع نفسك ومع الآخرين"، والكتاب الثاني بعنوان "قوة التفكير الإيجابي"، أما الكتاب الثالث فكان بعنوان "نظرية دعهم وشأنهم".

هذا الرد أثار حيرة ودهشة المتابعين، الذين توقعوا رداً مباشراً أو تعليقاً من الفنانة على خبر انفصال زوجها عن زوجته الثانية إيمان الزيدي، ما جعل حضورها الإعلامي يتسم بالغموض والهدوء تجاه الموقف.

انفصال إيمان الزيدي عن محمد عبد المنصف يثير الجدل

شهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية ضجة واسعة بعد إعلان حساب منسوب للفنانة إيمان الزيدي انفصالها عن زوجها الكابتن محمد عبد المنصف، بعد زواج دام 7 سنوات. 

وجاء في منشور على حسابها: "أعلن انفصالي عن زوجي محمد عبد المنصف بعد زواج شرعي دام أكثر من سبع سنوات"، مصحوباً بصورة تجمعها باللاعب، مؤكدة أن الطلاق تم بعد زواج شرعي استمر سبع سنوات كاملة.

لقاء الخميسي تكشف جانباً من حياتها الزوجية

في سياق حديث سابق خلال استضافتها مع زوجها الكابتن محمد عبد المنصف في برنامج "ست ستات" على قناة DMC مع الإعلامية شريهان أبو الحسن، تحدثت لقاء الخميسي عن بعض المواقف الشخصية التي مرت بها خلال سنوات زواجها، مؤكدة أن طول فترة الزواج يتطلب مرونة وتفهماً متبادلاً.
 

لقاء الخميسي ترد بطريقة غير متوقعة على طلاق زوجها من إيمان الزيدي

وقالت لقاء: "أكيد الفار لعب في عبّي تجاه أوسة، وده طبيعي، بس أنا كنت عاقلة وتصرفت بحكمة"، مشيرة إلى أن بعض الرجال والنساء يمرون بلحظات إعجاب أو "فليرت" دون نية حقيقية للخيانة، بل بدافع التغيير أو الملل، وهو ما وصفته بأنه "أمر إنساني". 

وأضافت أنها تعلمت من تجربة مماثلة شاهدتها بين والديها، ما ساعدها على التعامل مع مواقف مشابهة بحكمة وصبر.

لقاء الخميسي عن مفهوم الخيانة

وأوضحت لقاء أن مواجهة هذه المواقف لا تعني بالضرورة انهيار العلاقة الزوجية، بل يجب التعامل معها بعقلانية وهدوء، مشددة على أن "الفليرت حاجة، والخيانة حاجة تانية خالص"، في تأكيد على الفرق بين لحظات الإعجاب العابرة والخيانة الفعلية التي تضر بالعلاقة.

تفاعل الجمهور وتأثير الخبر

مشاركة لقاء الخميسي صورة الكتب دون أي تعليق عن انفصال زوجها عن إيمان الزيدي جعلت الكثير من متابعيها يشعرون بالدهشة، حيث تباينت ردود الأفعال بين من اعتبر ذلك حكمة وصمتاً منضبطاً، وبين من رأى في الموقف رسالة غير مباشرة تجاه ما حدث.
 

لقاء الخميسي ترد بطريقة غير متوقعة على طلاق زوجها من إيمان الزيدي

وكان خبر انفصال إيمان الزيدي عن محمد عبد المنصف قد أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن اللاعب متزوج من لقاء الخميسي، ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل حول زواج إيمان الزيدي في السابق.

لقاء الخميسي تتصدر المشهد

أثارت مشاركة لقاء الخميسي للكتب اهتمام وسائل الإعلام والجمهور على حد سواء، مما جعل اسمها يتصدر محركات البحث، وسط تساؤلات حول موقفها الشخصي من الانفصال، وهو ما لم يتم الإفصاح عنه بأي شكل مباشر.

 

لقاء الخميسي الفنانة لقاء الخميسي الفنانة إيمان الزيدي الكابتن محمد عبد المنصف انفصال إيمان الزيدي عن محمد عبد المنصف الزيدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وبنين مجانا.. اعرف التردد

الحريق

ننشر أسماء ضحايا حريق شقة أم بيومى بشبرا الخيمة

أحمد الشرع

سوريا .. أول تعليق رسمي من قصر الشعب يكشف حقيقة اختفاء أحمد الشرع | تفاصيل

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

أحمد الشرع

اختفاء غامض للرئيس الشرع وتأجيل خطابه لوقت لاحق.. ماذا يحدث في سوريا؟

لقاء الخميسي

رد فعل صادم من لقاء الخميسي بعد إعلان إيمان الزيدي انفصالها عن أوسا

هل يحصل الموظفين على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد

هل يحصل الموظفون على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد

منتخب مصر

مصر ضد بنين | قنوات مجانية لبث مباراة ثمن النهائي بأمم إفريقيا

ترشيحاتنا

ديلسي رودريجيز تؤدي اليمين الدستورية

أمام شقيقها.. ديلسي رودريجيز تؤدي اليمين الدستورية رئيسةً مؤقتةً لفنزويلا

ديلسي رودريجيز

ديلسي رودريجيز ستؤدي اليمين الدستورية رئيسة لفنزويلا

أول ظهور لأحمد الشرع

شاهد | أول ظهور للرئيس أحمد الشرع بعد شائعة اغتياله

بالصور

أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل

أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل
أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل
أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل

كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن.. وجبة لذيذة وسريعة للأطفال والعائلة

كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن
كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن
كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن

بشكل وطعم احترافي.. طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون دقيق

بيتزا البطاطس
بيتزا البطاطس
بيتزا البطاطس

اكتشفوا السر وراء اختفاء أثر الحجامة في أيام قليلة

الحجامة
الحجامة
الحجامة

فيديو

السباح جون ماجد

إهمال أم قضاء وقدر؟ تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة السباح جون ماجد

لقاء الخميسي

لقاء الخميسي تتصدر محركات البحث بعد إعلان انفصال إيمان الزيدي عن عبد المنصف

ايمان الزيدي

زواج سري 7 سنين يهز الوسط الرياضي والفني.. إيمان الزيدي تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

المزيد