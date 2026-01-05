لقاء الخميسي ترد بطريقة غير متوقعة على طلاق زوجها من إيمان الزيدي.. ماذا حدث؟

تصدر اسم الفنانة لقاء الخميسي محركات البحث بعد ساعات من إعلان الفنانة إيمان الزيدي انفصالها عن زوجها الكابتن محمد عبد المنصف، حارس مرمى الزمالك الأسبق، في خبر أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

لقاء الخميسي تختار الصمت وتشارك جمهورها بقراءة الكتب

في أول رد فعل لها بعد تداول أخبار انفصال زوجها عن إيمان الزيدي، لم تعلق لقاء الخميسي مباشرة على خبر الانفصال، بل اكتفت بنشر صور عبر خاصية الاستوري على حسابها الرسمي في إنستجرام، تظهر ثلاثة كتب كانت تستمتع بقراءتها.



لقاء الخميسي ترد بطريقة غير متوقعة على طلاق زوجها من إيمان الزيدي

الكتاب الأول كان بعنوان "أشياء لم يعلمنا أحدها عن الحب: كيفية بناء علاقات صحية مع نفسك ومع الآخرين"، والكتاب الثاني بعنوان "قوة التفكير الإيجابي"، أما الكتاب الثالث فكان بعنوان "نظرية دعهم وشأنهم".

هذا الرد أثار حيرة ودهشة المتابعين، الذين توقعوا رداً مباشراً أو تعليقاً من الفنانة على خبر انفصال زوجها عن زوجته الثانية إيمان الزيدي، ما جعل حضورها الإعلامي يتسم بالغموض والهدوء تجاه الموقف.

انفصال إيمان الزيدي عن محمد عبد المنصف يثير الجدل

شهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية ضجة واسعة بعد إعلان حساب منسوب للفنانة إيمان الزيدي انفصالها عن زوجها الكابتن محمد عبد المنصف، بعد زواج دام 7 سنوات.

وجاء في منشور على حسابها: "أعلن انفصالي عن زوجي محمد عبد المنصف بعد زواج شرعي دام أكثر من سبع سنوات"، مصحوباً بصورة تجمعها باللاعب، مؤكدة أن الطلاق تم بعد زواج شرعي استمر سبع سنوات كاملة.

لقاء الخميسي تكشف جانباً من حياتها الزوجية

في سياق حديث سابق خلال استضافتها مع زوجها الكابتن محمد عبد المنصف في برنامج "ست ستات" على قناة DMC مع الإعلامية شريهان أبو الحسن، تحدثت لقاء الخميسي عن بعض المواقف الشخصية التي مرت بها خلال سنوات زواجها، مؤكدة أن طول فترة الزواج يتطلب مرونة وتفهماً متبادلاً.



وقالت لقاء: "أكيد الفار لعب في عبّي تجاه أوسة، وده طبيعي، بس أنا كنت عاقلة وتصرفت بحكمة"، مشيرة إلى أن بعض الرجال والنساء يمرون بلحظات إعجاب أو "فليرت" دون نية حقيقية للخيانة، بل بدافع التغيير أو الملل، وهو ما وصفته بأنه "أمر إنساني".

وأضافت أنها تعلمت من تجربة مماثلة شاهدتها بين والديها، ما ساعدها على التعامل مع مواقف مشابهة بحكمة وصبر.

لقاء الخميسي عن مفهوم الخيانة

وأوضحت لقاء أن مواجهة هذه المواقف لا تعني بالضرورة انهيار العلاقة الزوجية، بل يجب التعامل معها بعقلانية وهدوء، مشددة على أن "الفليرت حاجة، والخيانة حاجة تانية خالص"، في تأكيد على الفرق بين لحظات الإعجاب العابرة والخيانة الفعلية التي تضر بالعلاقة.

تفاعل الجمهور وتأثير الخبر

مشاركة لقاء الخميسي صورة الكتب دون أي تعليق عن انفصال زوجها عن إيمان الزيدي جعلت الكثير من متابعيها يشعرون بالدهشة، حيث تباينت ردود الأفعال بين من اعتبر ذلك حكمة وصمتاً منضبطاً، وبين من رأى في الموقف رسالة غير مباشرة تجاه ما حدث.



وكان خبر انفصال إيمان الزيدي عن محمد عبد المنصف قد أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن اللاعب متزوج من لقاء الخميسي، ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل حول زواج إيمان الزيدي في السابق.

لقاء الخميسي تتصدر المشهد

أثارت مشاركة لقاء الخميسي للكتب اهتمام وسائل الإعلام والجمهور على حد سواء، مما جعل اسمها يتصدر محركات البحث، وسط تساؤلات حول موقفها الشخصي من الانفصال، وهو ما لم يتم الإفصاح عنه بأي شكل مباشر.