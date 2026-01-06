قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ارتفاع جديد في أسعار الطماطم.. الزراعة توضح الحقيقة
وزير الخارجية ونظيره الإماراتي يؤكدان أهمية دعم الحوار الوطني اليمني
رئيس وزراء جرينلاند لـ ترامب: احتلال الجزيرة في ليلة واحدة مستحيل
طريقة استخراج قيد عائلي من الإنترنت
1500 جنيه لكل شخص بالبطاقة.. أماكن صرف منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنظمة
أسعار جميع أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 6-1-2026 دون مصنعية
جيش الاحتلال الإسرائيلي: إصابة جندي بجروح خطيرة نتيجة حادث في غزة
ناقد رياضي يكشف: بعض جماهير المغرب شجعت بنين.. وهذا سبب توجه حسام حسن لهم
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 6 - 1 - 2026 والقنوات الناقلة
مع برودة الطقس.. احذر نقص هذه الفيتامينات في جسمك
شروط التقديم لمسابقة الأم المثالية لعام 2026
أخبار البلد

ارتفاع جديد في أسعار الطماطم.. الزراعة توضح الحقيقة

الطماطم
الطماطم
شيماء مجدي

عادت الطماطم لتتصدر اهتمامات المواطنين بعد تسجيلها ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، ما فتح الباب أمام تساؤلات حول أسباب القفزة السعرية وتوقعات ما ستشهده الأسواق خلال الأسابيع المقبلة.

ومن جانبه ، قال الدكتور خالد جاد المتحدث الإعلامى لوزارة الزراعة،  أن أسعار الطماطم ترتفع نتيجة عدة عوامل أبرزها فواصل العروات، موضحًا أنه من الطبيعي أن يرتفع أسعار الخضروات فى وقت فواصل العروات وقلة إنتاحيتها بالأسواق .

وأضاف "جاد" خلال تصريحات ل"صدى البلد"، أن أسعار الطماطم حاليا لم ترتفع كثيرا وقد ترتفع الفترة القادمة بسبب انتهاء العروة الشتوية وتنخفض عند ظهور الإنتاج الجديد.

وبسؤال "المتحدث الإعلامى لوزارة الزراعة " عن أن هل لسوسة الطماطم "التوتا أبسولوتا " علاقة بقفزة الأسعار قال ليس لها علاقة لإنها آفة موجودة كل عام وتصيب الثمرة نفسها ولاتؤثر على الانتاجية .

وشدد على دور وزارة الزراعة فى مكافحة الآفات والأمراض،  معلقا:" هناك العديد من المبيدات الفعالة للسيطرة على أي حشرة أو آفة تصيب المحاصيل وبالتالى يتم مكافحة التوتا أبسولوتا بشكل مباشر وفعال " .

وعلى سياق آخر ،  يقول حسين أبوصدام نقيب الفلاحين والخبير الزراعى، إن أسعار الطماطم سترتفع خلال الفترة المقبلة بسبب فواصل العروات وقلة الإنتاجية وبالتالى يقل المعروض فيزيد السعر.

وأوضح “أبوصدام” خلال تصريحات لـ “صدى البلد” ، أننا نتوقع أن يرتفع سعر الطماطم ليصل إلى 20 جنيها مع قدوم شهر رمضان ، مناشدا المواطنين بضرورة التخزين خلال الأيام الحالية ، معلقا :" وصلت قبل كده لـ 30 و 50 جنيها ".

وأشار “نقيب الفلاحين” إلي أن ارتفاع سعر الطماطم سيعوض المزارعين عن خسارتهم الحالية ، حيثُ يتعرضون للخسارة منذ أسابيع بسبب انخفاض سعر الطماطم بالأسواق عن التكلفة .

الارتفاع بعد الانخفاض يعوض الخسارة

وأضاف أن السعر العادل لكيلو الطماطم لايقل عن 7 جنيه للكيلو وبالتالي فإن الارتفاع بعد الانخفاض يعوض الخسارة ، لافتًا إلي أننا نزرع حوالي 500 ألف فدان في العام، ومصر تحتل المركز السادس على مستوى العالم في إنتاج الطماطم، ولا توجد مشكلات بخصوصها .

