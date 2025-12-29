قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البلد كانت مفتوحة لكل من هب ودب .. احمد موسى: أشرفلي أموت ولا أدافع عن إرهابي زي علاء عبد الفتاح
شيري تيجو 7 موديل 2025 كسر زيرو.. أسعار سوق المستعمل
تصعيد خطير بين موسكو وكييف.. بوتين يبلغ ترامب برد قاسٍ بعد استهداف مقره
أول تعليق من زيزو على تعادل منتخب مصر أمام أنجولا
مصطفى بكري: بريطانيا تأكدت من حقيقة علاء عبد الفتاح وتحريضاته
ترامب: إعمار غزة سيبدأ قريبا.. وعلى حماس نزع سلاحها
بيت العائلة المصرية في لندن: رئيس وزراء بريطانيا وقع في الفخ بسبب علاء عبد الفتاح
أول تعليق من ترامب على استهداف مقر إقامة بوتين بـ91 طائرة مسيرة
إنذار شديد اللهجة من ترامب لطهران: سنضرب المواقع النووية الإيرانية
أحمد موسى يؤكد: دعم الجيش المصري هو الضمان الحقيقي لبقاء الدولة
أحمد موسى: منظمات حقوق الإنسان في مصر دكاكين ممولة من الخارج
شهيدة الواجب الوطني.. المئات يشيعون جثمان مستشارة النيابة الإدارية في مقابر بهجورة بقنا
مرأة ومنوعات

تحذير.. 9 أشياء تجعلك مهددا بسرطان الكبد| وهذه طرق الوقاية

سرطان الكبد
سرطان الكبد
اسماء محمد

يعد سرطان الكبد من الأمراض الخطيرة التي تهدد حياة الإنسان لذا من المهم معرفة العوامل التي تزيد الإصابة به وطرق الوقاية منها.

ووفقا لما جاء في موقع مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي فإن هناك مجموعة من العوامل التي تزيد من احتمالات الإصابة بسرطان الكبد.

اشياء تسبب سرطان الكبد 

السلوكيات والظروف التي تزيد من خطر الإصابة بسرطان الكبد هي:

زيادة الوزن أو الإصابة بالسمنة.

الإصابة بفيروس التهاب الكبد B 

فيروس التهاب الكبد C لفترة طويلة .

تدخين السجائر.

شرب الكحول.

الإصابة بتليف الكبد (تندب الكبد، والذي يمكن أن يحدث أيضًا بسبب التهاب الكبد وتعاطي الكحول).

الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي (الدهون الزائدة في الكبد التي لا يسببها الكحول).

مصاب بداء السكري.

الإصابة بداء ترسب الأصبغة الدموية، وهي حالة يمتص فيها الجسم ويخزن كمية من الحديد تفوق حاجته.

تناول الأطعمة التي تحتوي على الأفلاتوكسين (وهو فطر يمكن أن ينمو على الأطعمة، مثل الحبوب والمكسرات التي لم يتم تخزينها بشكل صحيح).

تقليل المخاطر

يمكنك تقليل خطر الإصابة بمرض سرطان الكبد ، بالطرق التالية:

حافظ على وزن صحي واحصل على القدر الكافي من النشاط البدني.

احصل على لقاح ضد التهاب الكبد ب.

قم بإجراء فحص للكشف عن التهاب الكبد الوبائي سي بشكل دورى وعلاجه حال الإصابة.

 أقلع عن التدخين إن كنت تدخن.

تجنب شرب الكحول

