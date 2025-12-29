تحذير.. 9 أشياء تجعلك مهددا بسرطان الكبد| وهذه طرق الوقاية

يعد سرطان الكبد من الأمراض الخطيرة التي تهدد حياة الإنسان لذا من المهم معرفة العوامل التي تزيد الإصابة به وطرق الوقاية منها.

ووفقا لما جاء في موقع مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي فإن هناك مجموعة من العوامل التي تزيد من احتمالات الإصابة بسرطان الكبد.

اشياء تسبب سرطان الكبد

السلوكيات والظروف التي تزيد من خطر الإصابة بسرطان الكبد هي:

زيادة الوزن أو الإصابة بالسمنة.

الإصابة بفيروس التهاب الكبد B

فيروس التهاب الكبد C لفترة طويلة .

تدخين السجائر.

شرب الكحول.

الإصابة بتليف الكبد (تندب الكبد، والذي يمكن أن يحدث أيضًا بسبب التهاب الكبد وتعاطي الكحول).

الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي (الدهون الزائدة في الكبد التي لا يسببها الكحول).

مصاب بداء السكري.

الإصابة بداء ترسب الأصبغة الدموية، وهي حالة يمتص فيها الجسم ويخزن كمية من الحديد تفوق حاجته.

تناول الأطعمة التي تحتوي على الأفلاتوكسين (وهو فطر يمكن أن ينمو على الأطعمة، مثل الحبوب والمكسرات التي لم يتم تخزينها بشكل صحيح).

تقليل المخاطر

يمكنك تقليل خطر الإصابة بمرض سرطان الكبد ، بالطرق التالية:

حافظ على وزن صحي واحصل على القدر الكافي من النشاط البدني.

احصل على لقاح ضد التهاب الكبد ب.

قم بإجراء فحص للكشف عن التهاب الكبد الوبائي سي بشكل دورى وعلاجه حال الإصابة.

أقلع عن التدخين إن كنت تدخن.

تجنب شرب الكحول