دعاء يوم الجمعة لقضاء الحاجة وسداد الدين.. انتهز ساعة الإجابة بعد العصر

اتفق أهل العلم على أن ساعة الإجابة في يوم الجمعة تقع بين صلاة العصر والمغرب، وهي من أكثر الأوقات التي يستحب فيها الدعاء بإخلاص ويقين، خاصةً عند ترديد دعاء يوم الجمعة لقضاء الحاجة وسداد الدين، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا من الصلاة عليّ فيه».

وتُعد أدعية النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة من الأدعية المأثورة التي يمكن للمسلم تكرارها في هذا اليوم العظيم، وقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئًا إلا أعطاه إياه». وقد اختلف العلماء في تحديد هذه الساعة، إلا أن جمهورهم رجّح أنها تكون بعد صلاة العصر إلى وقت غروب الشمس.

دعاء يوم الجمعة لقضاء الحاجة وسداد الدين

اللهم إني أسألك باسمك المكنون المقدس المكرم الذي استأثرت به في علم الغيب عندك، والذي لا يعلمه أحد سواك، أن تصلي على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك، والحمد لله على ذلك.

لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبًا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين.

اللهم إني أسألك بعزك الذي لا يُرام، وبملكك الذي لا يُضام، أن تقضي لي حوائجي.

يا ودود، يا ودود، يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا مُبدئ يا مُعيد، يا فعالًا لما يريد، أسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك، وأسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، (ادعُ حاجتك)، لا إله إلا أنت يا مغيث أغثني، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

يا من دبّر ليوسف أمره، دبّر لي أمري، وأصلح لي حالي، وارزقني يا رب، واكفني شر خلقك، اللهم اقضِ حاجتي، وفك كربتي، وأنس وحدتي، وفرّج همي، وغيّر حالي لأفضل حال عاجلًا غير آجل يا رب العالمين.

اللهم يا رب المعجزات، وقاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات، ارزقني فرحة شافية مدهشة كافية، يعجز قلبي عن تصورها ويتلعثم لساني عند شكرها، غير حالي إلى أفضل حال، وارزقني رزقًا واسعًا مباركًا، يا رب وسّع لي في رزقي واستجب دعواتي.

دعاء يوم الجمعة

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي، وَآمِنْ رَوْعَاتِي، اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ، وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ يَمِينِي، وَعَنْ شِمَالِي، وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي».

«رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ».

«رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا».

«رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا».

«رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ».

«رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ».

«رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ».

«رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ».

«رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ».

«رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ».

«رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا».

«رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا».

يا رب في يوم الجمعة وعدت عبادك بقبول دعواتهم، سأدعو لقلب قريب من قلبي، اللهم ارزقه ما يريد، وارزق قلبه ما يريد، واجعله لك كما تريد، اللهم قدر له ذلك قبل أن تأذن شمس الجمعة بالمغيب.