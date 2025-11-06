قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بوليفيا تفرج عن الرئيسة السابقة جانين آنيز بعد أربع سنوات من السجن
لامس جسديهما .. التحقيق مع شاب تحـ.ـرش بفتاتين بأكتوبر
الأهلي ينهي الاتفاق مع صفقتين من العيار الثقيل في يناير | خاص
قائد القوات البحرية يشرح تفاصيل تأمين حدود مصر المائية .. فيديو
جلسة طارئة بالأمم المتحدة حول الفاشر.. ومصر تتصدر الجهود الإقليمية لفرض هدنة شاملة في السودان
اكتشاف كنز خفي يغير موازين القوى العالمية .. ماذا يوجد في جرينلاند؟
أكبر محاكمة فساد في الأرجنتين.. 87 متهمًا بينهم رئيسة البلاد ودفاتر تفضح أسرار الرشاوى
عواد بعد تألقه أمام بيراميدز: مستعدون لموقعة الأهلي وهدفي إسعاد جماهير الزمالك
الغندور بعد فوز الزمالك: كسب بالجهد والعرق والتركيز
عارض صحي يوقف مؤتمر ترامب مع شركات الأدوية داخل المكتب البيضاوي مؤقتًا
الإسكان تستعد لإعلان التفاصيل | سكان الإيجار القديم أمام 3 بدائل .. اعرف الفرق
والدتها بتسيبها في البيت وتروح الشغل .. كواليس العثور على جثة رضيعة بشنطة مدرسة بفيصل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ما هى أنواع شفاعات الرسولﷺ يوم القيامة؟.. أحمد الطلحي يُجيب

شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم
شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم
إيمان طلعت

قال الشيخ أحمد الطلحي، الداعية الإسلامي، إن الشفاعة كلمة عظيمة في معناها، تدل على المقارنة بين شيئين، موضحًا أن حقيقتها في اللغة تعني "خلاف الوتر"، وقد أشار الله تعالى إليها في قوله عز وجل: ﴿وَالفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ﴾، مشيرًا إلى أن المفسرين قالوا إن "الوتر" هو الله سبحانه وتعالى، و"الشفع" هو خلق الله تبارك وتعالى.

وأضاف الشيخ الطلحي، خلال فتوى له، أن الشفاعة في جوهرها هي طلب الخير لغيرك، فهي ليست لنفسك بل لغيرك، موضحًا أن القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة تحدثا عن هذا المقام العظيم، فقال تعالى: ﴿مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا﴾، وقال النبي ﷺ: "اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء".

وبيّن الشيخ أن الشفاعة العظمى هي الخاصة بالنبي ﷺ يوم القيامة، وهي أعظم مراتب الشفاعة، مشيرًا إلى أن هناك أنواعًا متعددة من الشفاعة، منها: شفاعته ﷺ فيمن تساوت حسناتهم وسيئاتهم ليدخلوا الجنة، وشفاعته في أقوام أُمر بهم إلى النار فلا يدخلونها، وشفاعته لرفع درجات من دخلوا الجنة، وكذلك شفاعته في تخفيف العذاب عن بعض العصاة.

كما أشار إلى شفاعته ﷺ في دخول المؤمنين الجنة بغير حساب، وشفاعته في إخراج العصاة من النار بعد دخولها، مؤكدًا أن الملائكة والأنبياء والمؤمنين يشتركون معه في هذا المقام العظيم بإذن الله تعالى.

وأوضح الشيخ أحمد الطلحي أن النبي ﷺ قال: "أُعطيت خمسًا لم يُعطهن أحد قبلي... وأُعطيت الشفاعة"، مما يدل على خصوصية هذا المقام وعلو شأنه عند الله.

وقال: "الشفاعة مقامها عظيم، وهي من رحمة الله بعباده، وأجمل معانيها أن تطلب الخير لغيرك، كما قال ﷺ: اشفعوا تؤجروا، فنسأل الله أن يجعلنا من أهل الشفاعة ومن المشفَّعين يوم القيامة".

الشفاعة الشفاعة العظمى هي الخاصة بالنبي يوم القيامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة

المتهم

سترت بنتي وخدت حقي.. قا.تل صاحب مطعم شهير بحلوان: ظلمني 16 سنة

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026

جريمة مقتل صاحب مكرونة ابو رجيلة

أول صور من مسرح جريمة مقتل صاحب مكرونة أبو رجيلة في حلوان

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز من جديد.. صعود مفاجئ في سعر الذهب اليوم الخميس

إنستاباي

تحذير عاجل من تطبيق إنستاباي لعملائه

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

مشاهد فنية| ماذا حرّك شكوك رواد السوشيال إلى ارتباط كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني؟

محمد رمضان

بسبب رقم واحد يا أنصاص.. الحبس عامين وكفالة ألف جنيه للفنان محمد رمضان

بالصور

مخاطر غير متوقعة لاستخدام الهاتف قبل النوم .. يصيبك بالسرطان والاضطرابات

مخاطر استخدام الهاتف قبل النوم
مخاطر استخدام الهاتف قبل النوم
مخاطر استخدام الهاتف قبل النوم

احترس من شرب الماء أثناء الوقوف.. يسبب أضرارا جثيمة للجهاز الهضمي والمفاصل والكلى

الأضرار الصحية لشرب الماء أثناء الوقوف
الأضرار الصحية لشرب الماء أثناء الوقوف
الأضرار الصحية لشرب الماء أثناء الوقوف

بيطري الشرقية يواصل تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع | صور

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

مشاهد فنية| ماذا حرّك شكوك رواد السوشيال إلى ارتباط كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني؟

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني
كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني
كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

فيديو

وداعا المؤلف احمد عبدالله

كان أجمل الناس.. نجوم الفن ينعون مؤلف الناظر والحارة

بوستر أغنية حبيت لمصطفي قمر

مصطفى قمر يطرح أغنية حبيت من ألبومه الجديد بتوقيع عمرو مصطفى

إليسا

بعد طرح أغنية متخذلنيش.. إليسا تتصدر التريند

سارة سليم سحاب

بعد طرح إحساس مختلف.. سارة سحاب: حريصة على الظهور بشكل يليق بإسم والدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نقطة ومن أول السطر

المزيد