دعاء للميت .. ردده الآن أفضل هدية يفرح بها المتوفى ويسكنه الفردوس الأعلى

دعاء للميت فهو من الأعمال الصالحة التي ينتظرها المتوفي لأنها ترفع منزلة الميت وتكون من أسباب دخوله الجنة، وورد الدعاء للميت من الكتاب والسنة ، وعلينا الإكثار من ترديد الأدعية للمتوفى ومن بينها دعاء جميل لمن هم في القبور، وينبغي على الابن الصالح أن يردد أجمل الأدعية للميت يوميا لأبيه أو أمه المتوفاة، ويعلم أن دعاء للميت مكتوب يضيء قبره ويسعد به الأب الميت، وكذلك جميع الأموات من الأقرباء والأصدقاء، فلا تبخل على من تحبهم وردد لهم أدعية الميت، وثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- العديد من الأدعية للميت.

دعاء للميت

اللهم افسح له في قبره مد بصره، وافرش قبره من فراش الجنة.. اللهم أعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها.

اللهم املأ قبره بالرضا، والنور، والفسحة، والسرور.. اللهم إنه في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر، وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم.

ونقول في دعاء للميت أيضا اللهم إنه عبدك وابن عبدك، خرج من الدنيا، وسعتها، ومحبوبها، وأحبائه فيها، إلى ظلمة القبر، وما هو لاقيه.. اللهم أنزله منازل الصديقين، والشهداء، والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار.

دعاء للميت قصير

االلهم أبدله داراً خيرًا من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النار.

اللهم آته برحمتك ورضاك، وقه فتنة القبر وعذابه، وآته برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه إلى جنتك يا أرحم الراحمين. اللهم انقله من مواطن الدود، وضيق اللحود، إلى جنات الخلود.

دعاء للميت مكتوب



اللهم احمه تحت الأرض، واستره يوم العرض، ولا تخزه يوم يبعثون «يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم».

اللهم أمنه من فزع يوم القيامة، ومن هول يوم القيامة، واجعل نفسه آمنة مطمئنة، ولقنه حجته.. اللهم اجعله في بطن القبر مطمئناً، وعند قيام الأشهاد آمناً، وبجود رضوانك واثقاً، وإلى أعلى درجاتك سابقا.. اللهم اجعل عن يمينه نورًا، حتى تبعثه آمنًا مطمئناً في نور من نورك.

اللهم عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله. اللهم اجزه عن الإحسان إحسانا، وعن الإساءة عفوا وغفرانا.

اللهم إن كان محسنا فزد من حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم أدخله الجنة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب.. اللهم آنسه في وحدته، وفي وحشته، وفي غربته. اللهم أنزله منزلا مباركا، وأنت خير المنزلين.

دعاء للميت بالجنة

اللهم انظر إليه نظرة رضا، فإن من تنظر إليه نظرة رضا لا تعذبه أبدا.. اللهم أسكنه فسيح الجنان، واغفر له يا رحمن، وارحمه يا رحيم، وتجاوز عما تعلم يا عليم.

اللهم إنه كان مصل لك، فثبته على الصراط يوم تزل الأقدام.. اللهم إنه كان صائما لك، فأدخله الجنة من باب الريان… اللهم إنه كان لكتابك تاليا وسامعا، فشفع فيه القرآن، وارحمه من النيران، واجعله يا رحمن يرتقي في الجنة إلى آخر آية قرأها أو سمعها، وآخر حرف تلاه.

ومن أجمل دعاء للميت أن نقول اللهم ارزقه بكل حرف في القرآن حلاوة، وبكل كلمة كرامة، وبكل آية سعادة، وبكل سورة سلامة، وبكل جزء جزاء.. اللهم ارحمه فإنه كان مسلما، واغفر له فإنه كان مؤمنا، وأدخله الجنة فإنه كان بنبيك مصدقا، وسامحه فإنه كان لكتابك مرتلا.. اللهم ارحمنا إذا أتانا اليقين، وعرق منا الجبين، وكثر الأنين والحنين.

اللهم ارحمنا إذا يئس منا الطبيب، وبكى علينا الحبيب، وتخلى عنا القريب والغريب، وارتفع النشيج والنحيب.. اللهم ارحمنا إذا اشتدت الكربات، وتوالت الحسرات، وأطبقت الروعات، وفاضت العبرات، وتكشفت العورات، وتعطلت القوى والقدرات.

دعاء للميت أبي



اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والارض اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يارب العالمين.

اللهم ارحمه واغفرله وآنس وحشته ووسع قبره اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.

اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة، اللهم ارحمه ولا تطفئ نور قبره.

اللهم اغفر لميتنا، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين ، وأفسح له في قبره ونور له فيه.

اللهم اغفر واصفح عن ميتنا وباعد بينه وبين فتنة القبر واجعله روضة عليه مستبشرا بلقائك لا إله إلا أنت الغني عن التعذيب الغفور لمن ينيب.

اللَّهُمَّ إنَّ فُلانَ ابْنَ فُلان في ذِمَّتِكَ وحَلَّ بجوارك، فَقِهِ فِتْنَةَ القَبْر ، وَعَذَابَ النَّارِ ، وَأَنْتَ أَهْلُ الوَفاءِ والحَمْدِ ، اللَّهُمَّ فاغفِرْ لهُ وَارْحَمْهُ ، إنكَ أَنْتَ الغَفُور الرَّحيمُ

اللهم اغفرله وارحمه، واعف عنه وعافه،وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بماء وثلج وبرد،ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس،وأبدله دارا خيرامن داره، وأهلا خيرا من أهله،وزوجا خيرا من زوجه، وقه فتنة القبر وعذاب النار.

يامن تجير المستجير ومنجي الغريق والمكروب، ومنقذ البائس من الضيق والهموم نسألك إجارته و نجدته في قبره ورحمته .

دعاء للميت أبي بالرحمة

يا الله أنت المحيي وأنت كذلك المميت، اللهم إنا لا نعترض على قضائك ونسألك أن تجعله نورا وضياء على ميتنا و من يسكنون قبره من قبله، اللهم أره منزله بجنتك، وأكرمه بحسن الصحبة والعمل الصالح الذي ارتضيته منه في حياته وسره وعلنه.

دعاء للميت أول يوم في قبره



جاء في سنن أبي داود عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: «اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ؛ فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ».

ويستحب أن ندعو ونقول « اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف ِالأرض عن جنبيها، اللهمّ املأ قبره بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور، اللهمّ إنّه في ذمّتك وحبل جوارك، فقِهِ فتنة القبر، وعذاب النّار، وأنت أهل الوفاء والحقّ، فاغفر له وارحمه، إنّك أنت الغفور الرّحيم».

وكذلك نقول «اللهمّ إنّه عبدك وابن عبدك، خرج من الدّنيا، وسعتها، ومحبوبها، وأحبّائه فيها، إلى ظلمة القبر، وما هو لاقيه، اللهمّ إنّه كان يشهد أنّك لا إله إلّا أنت، وأنّ محمّدًا عبدك ورسولك، وأنت أعلم به، اللهمّ إنّا نتوسّل بك إليك، ونقسم بك عليك أن ترحمه ولا تعذّبه، وأن تثبّته عند السّؤال، اللهمّ إنّه نَزَل بك وأنت خير منزولٍ به، وأصبح فقيرًا إلى رحمتك، وأنت غنيٌّ عن عذابه».



اللهم إن عبدك في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر، وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم.

اللهمّ آته برحمتك ورضاك، وقهِ فتنة القبر وعذابه، وآته برحمتك الأمن من عذابك حتّى تبعثه إلى جنّتك يا أرحم الرّاحمين.

اللهم اغفر له وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

اللهم آنس وحدته، وآنسه في وحشته، وآنسه في غربته، اللهم أنزله منزلًا منزلًا مباركًا، وأنت خير المنزلين، وأنزله منازل الشهداء والصديقين، وحسن أولئك رفيقًا.

اللهم اغفر له وارفع درجته في المهديين، وافسح له قبره، ونور له فيه، واجعل قبره روضة من رياض الجنة، واغفر لنا وله يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار، اللهم افسح له في قبره مد بصره، وافرش قبره من فراش الجنة.

دعاء للميت المرأة

يمكن للمسلم الدعاء بأي صيغة فيها خير للمتوفاة، ومنها:

اللهمّ جافِ الأرض عن جنبيها، اللهمّ انقلها من مواطن الدّود وضيق اللّحود إلى جنّاتك جنّات الخلود، في سدر مخضود وطلح منضود، وظلّ ممدود، وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة، اللهمّ استرها تحت الأرض واسترها يوم العرض.

اللهمّ جازها بالإحسان إحساناً، وبالسّيئات عفواً وغفراناً، اللهمّ اجعل قبرها روضة من رياض الجنّة، ولا تجعل قبرها حفرة من حفر النّيران، اللهمّ أنزلها منازل الشّهداء والصّالحين وحسن أولئك رفيقاً، اللهمّ افسح لها في قبرها مدّ بصرها، وافرش قبرها من فراش الجنّة.

اللهمّ آمنها من فزع يوم القيامة، ومن هول يوم القيامة، اللهمّ لقّنها حُجّتها، اللهمّ يمّن كتابها، وثقّل حسابها، وثبّت على الصّراط أقدامها، اللهمّ اجعل عن يمينها نوراً، وعن شمالها نوراً، ومن فوقها نوراً ومن تحتها نوراً، اللهمّ ابعثها آمنة مطمئنة، اللهمّ جُد عليها بعفوك وغفرانك، اللهمّ إنّ رحمتك وسعت كلّ شيء.



دعاء للميت قصير

اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها.

اللهمّ املأ قبره بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور.

اللهم ارحمه واغفرله وآنس وحشته ووسع قبره

اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.

اللهمّ افسحه له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة.

اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والارض

اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا.

أفضل ما يقدمه الإنسان للميت

من أفضل ما يقدمه الإنسان للميت ما يلي:

1- الدعاء: الدعاء للميت بظهر الغيب من أفضل الأمور التي تنفع الميت، حيث يدعو الإنسان له بالرحمة والمغفرة، وأن يعفو الله عنه ويتجاوز عن سيئاته، وأن يرفع درجاته في الجنة.

2- الصدقة: هي من أفضل ما يقدم للميت، وتكون الصدقة بجميع أنواع المال من نقد وطعام وغيره.

3- قضاء ديون الميت: حيث يجب أن يبادر أولياء الميت وأقربائه إلى قضاء ديونه من ماله، فإذا لم يكن له مال سددوا دينه من أموالهم فكان ذلك نوعًا من أنواع الوفاء للميت.

4- قضاء ما فاته من الصيام: وهذا مشروع عن النبي- صلى الله عليه وسلم-؛ فمن توفي وكان عليه صيام فريضة أو كفارة أو نذر يشرع لأوليائه أن يصوموا عنه لأنَّ قضاء دين الله أحق بالوفاء، ولأنَّ هذا العمل مما ينفع الميت ويصله ثوابه.

فضل الدعاء للميت

عند موت الإنسان ، ينتهي عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له؛ فإذا دعى الإنسان بالرحمة والمغفرة للميت ، لم ينقطع عمله ، وخفف الله عنه بقدر ما يُدعى له من قبل الناس ويجعل قبره روضه من رياض الجنة .

دعاء للميت بالرحمة والمغفرة مكتوب



• اللهم ارحم من توسدت أجسادهم الأكفان وأجعل قبورهم خير مسكن تغفو به أعينهم حتى تقوم الساعة وارحمنا إذا صرنا إلى ماصاروا إليه.

• اللهم ارحم الأنفس الطيبة التي انتقلت إلى جوارك واغفرلهم ووسع لهم بقبورهم واجمعنا بهم بجناتك و اجبر قلبنا بعدهم.

• اللهم ارحم من ضمة التراب و اشفي من انهكه الوجع و أغث من أثقلة الهم و اهدي من غرت الدنيا.

• اللهم اسألك أن ترحم من هم تحت التراب الذين يترقبون منا دعوه صادقة اللهم أرحم موتانا وموتى المسلمين واغفر لهم اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا اليه تحت التراب والجنادل وحدنا .