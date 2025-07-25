دعاء للميت ليلة الجمعة.. 4 كلمات مستجابة مع غروب الشمس وحتى طلوع الفجر

دعاء للميت ليلة الجمعة، يكثر البحث مع غروب شمس يوم الخميس ودخول ليلة الجمعة عن دعاء للميت ليلة الجمعة ، حيث حثنا الشرع الشريف على الدعاء لأنه جوهر العبادة وبالدعاء يكون العبد قريب من ربه، والحبل الذي يوصل العبد بربه سبحانه وتعالى.

وفي التقرير التالي نرصد دعاء للميت ليلة الجمعة و دعاء يوم الجمعة للمريض والمتوفيورد فيه الكثير لأهمية هذا اليوم المباركاللهم يامن تعيد المريض لصحته وتستجيب دُعاء البائس اشفي كل مريض اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين شفاءً لا يغادر سقمًا ومن الأدعية للمتوفى اللهم انزله منازل الصديقين، والشهداء، والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا تفاصيل وأدعية كثيرة نعرضها في السطور المقبلة.

دعاء للميت ليلة الجمعة

ومن دعاء للميت ليلة الجمعة ما يلي:

1-اللهم خذ بيده، اللهم احرسه بعينيك التى لا تنام، واكفه بركنك الذى لا يرام واحفظه بعزك الذى لا يضام، وارحمه بقدرتك اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار اللهم افسح له في قبره مد بصره، وافرش قبره من فراش الجنة اللهم أعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها.

2- اللهم أرحم من أشتقت لهُ شوقاً لا يعلمه سواك ومن حن القلب لصوته ورؤيته.

3-اللهم في يوم الجمعة أرحمه وأغفر له وأجعل الجنة داره وقراره ودعاء يوم الجمعة للمريضإلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين وفي يوم الجمعه اللهم أعطنا خير ما تعطي السائلين واجمع لنا صلاح الدنيا والدين واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين اللهم أذهب عنا الحزن وأزل عنا الهم، واطرد من نفوسنا القلق واجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا برحمتك يا أرحم الراحمين.

4- اللهم في يوم الجمعة أرحم من مات منا ومن عجزت عقولنا عن إستيعاب فراقهم، وأجعل قبورهم نورا وضياء إلى يوم يبعثون نسألك يارحمن ياكريم ان ترحم عبدك وتنير قبرة وان ترزقة جنة فردوس لا نهاية لها، وأن ترزقنا رؤياه في الاخرة منعّماً في جنتك ياكريم.

دعاء للميت يوم الجمعة

اللهم يا باسط اليدين بالعطايا، يا قريب يا مجيب دعوة الداعي إذا دعاه، يا حنان يا منان، يا رب يا أرحم الراحمين، يا بديع السماوات والأرض، يا أحد يا صمد أعطي (ويذكر اسم الميت)، من خير ما أعطيت به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم عطاء ما له من نفاذ، من مالك خزائن السماوات والأرض، عطاء عظيم من رب عظيم حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: منهم ولد صالح يدعو له”، وبهذا يتضح أن أفضل ما تقدمه للمتوفي هو الدعاء له وخاصةً يوم الجمعة اللهم عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله، اللهم أجزه عن الإحسان إحسانًا وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا، اللهم إن كان محسنًا فزد من حسناته وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيئاته، اللهم ادخله الجنة من غير مناقشة حساب ولا سابقة عذاب، اللهم آنسه في وحدته وفي وحشته وفي غربته، اللهم أنزله منزلًا مباركًا وأنت خير المنزلين.

دعاء لأبي المتوفي

اللهم في يوم الجمعة ارحم ابي

اللهم يا جامع الناس الى يوم لا ريب فيه اجمع أبي بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما جمعت بين الروح والجسد اسأل الله العظيم رب العرش العظيم، أن يتقبل منا ومنكم الدعاء، ويغفر لموتانا وموتاكم وموتى المسلمين، وان يحسن خاتمتنا انه قادر على كل شيء اللهم في يوم الجمعة أنر قبرا أبي فيه قطعة من قلبي اللهم ارحم والدينا رحمة واسعة وجميع المسلمين الاحياء منهم والاموات امين يا رب للهم في ليلة الجُمعة ارحم الأنفس الطيبة التي انتقلت إلى جِوارِك واغفر لهم و وسع لهم بِقبورهم واجمعنا بِهم بِجناتك اليوم يالله يوم جمعه، وما فقد الأب إلا بترٌ في الروح رحم الله وجهاً أحنُّ إليه ولم أعد أراه، اللهم أرحم أبي حبيبي وأجمعني به في جنات النعيم.