دعاء للميت بعد الفجر .. بـ 14 كلمة تبشره الملائكة في قبره

لاشك أن دعاء للميت بعد الفجر يُعد أعظم هدية نمنحها لأحبائنا الأموات ، فلا شيء أشد على المتوفي من ظلمة القبر وفتنته، والذي يصل إلى درجة الرعب، فإذا كان الدعاء عامة للأحياء والأموات هو السبيل للنجاة من العذاب في الدنيا والآخرة، وهو ما يبين قدر الدعاء الكبير، فإن فضل دعاء للميت بعد الفجر يتضاعف لارتباطه بهذا الزمن المبارك وهي وقت الفجر، ومن ثم يعد بوابة النعيم للأموات .

دعاء للميت بعد الفجر

قد ورد في الأثر دعاء للميت بعد الفجر بين مجموعة كبيرة من الأدعية المأثورة الواردة في السُنة النبوية الشريفة ، عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- ، فكثرت صيغه ، ومنها:

• اللهم زده يقينا وحبا في لقائك، ومتع عينيه برؤية ملائكتك مستبشرين به ومستبشرا بهم.

• اللهم زده سرورًا على سروره وبيض وجهه عند لقائك.

• يا راحم الحي ورازقه ارحم الميت واغفر له وثبته يا رحيم.

• اللهم إنا نحسبه عندك شهيدا فاجعله كذلك برحمتك ومنّك يا كريم.

• يا الله اغفر له بعدد قطرات دمه وأكثر منها.

• يا قيوم أقمه على نور في قبره، ومستبشرا بحسن إجابته وتثبيتك إياه عند السؤال.

أدعية للميت بعد الفجر

• اللهم غفرانك وفضلك على ميتنا و حسن عاقبتك وثباتك عليه وتثبيتك إياه في قبره.

• اللهمّ إنّه جاء ببابك، وأناخ بجنابك، فَجد عليه بعفوك، وإكرامك، وجود إحسانك.

• اللهمّ بشّره بقولك «كلوا واشربوا هنيئًا بما أسلفتم في الأيّام الخالية».

• اللهمّ لا نزكّيه عليك، ولكنّا نحسبه أنّه آمن وعمل صالحًا، فاجعل له جنّتين ذواتي أفنان، بحقّ قولك: «ولمن خاف مقام ربّه جنّتان».

• اللهم اغفر واصفح عن ميتنا وباعد بينه وبين فتنة القبر واجعله روضة عليه مستبشرا بلقائك لا إله إلا أنت الغني عن التعذيب الغفور لمن ينيب.

• اللهمّ اجزه عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا.

• اللهم اغفر له وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

• اللهمّ إنّه نَزَل بك وأنت خير منزولٍ به، وأصبح فقيرًا إلى رحمتك، وأنت غنيٌّ عن عذابه.

• اللهم أنزله منزلًا مباركًا، وأنت خير المنزلين، وأنزله منازل الشهداء والصديقين، وحسن أولئك رفيقًا.

• اللهمّ إنّه صبر على البلاء فلم يجزع، فامنحه درجة الصّابرين، الذين يوفّون أجورهم بغير حساب، فإنّك القائل “إنّما يوفّى الصّابرون أجرهم بغير حساب.