قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحذير عاجل من الأرصاد: شبورة مائية كثيفة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة
دعاء للميت بعد الفجر .. بـ 14 كلمة تبشره الملائكة في قبره
صفعة لـ «ترامب» وإسرائيل .. فوز المسلم زهران ممداني بمنصب حاكم نيويورك
أمير عبد الحميد يكشف حقيقة وجود خلاف بين الشناوي ومصطفى شوبير
دراسة صادمة .. مُكملات غذائية تؤثر على الدماغ والسلوك بنسبة 28%
انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء
وفاة مدرب أثناء مباراة بالدوري الصربي وسط انهيار اللاعبين
زلزال قوي يضرب جزيرة سولاويزي الإندونيسية بقوة 6.2 درجة
واعد وممكن يتخطي أسماء كبيرة.. إعلامي يتغنى بأداء لاعب الأهلي محمد عبد الله
اللجان بوظت الكورة.. «الغندور» يعلّق على أزمة مدرب حراس الزمالك الجديد بعد تدريبه لنادٍ صهيوني
الطقس: أمطار رعدية على هذه المناطق.. وتحذير من شبورة كثيفة ورمال مثارة صباحا.. تفاصيل
حكم طهارة وصلاة العامل في محطات البنزين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء للميت بعد الفجر .. بـ 14 كلمة تبشره الملائكة في قبره

دعاء للميت بعد الفجر
دعاء للميت بعد الفجر
أمل فوزي

لاشك أن دعاء للميت بعد الفجر يُعد أعظم هدية نمنحها لأحبائنا الأموات ، فلا شيء أشد على المتوفي من ظلمة القبر وفتنته، والذي يصل إلى درجة الرعب، فإذا كان الدعاء عامة للأحياء والأموات هو السبيل للنجاة من العذاب في الدنيا والآخرة، وهو ما يبين قدر الدعاء الكبير، فإن فضل دعاء للميت بعد الفجر يتضاعف لارتباطه بهذا الزمن المبارك وهي وقت الفجر، ومن ثم يعد بوابة النعيم للأموات .

دعاء للميت بعد الفجر

قد ورد في الأثر دعاء للميت بعد الفجر بين مجموعة كبيرة من الأدعية المأثورة الواردة في السُنة النبوية الشريفة ، عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- ، فكثرت صيغه ، ومنها:

• اللهم زده يقينا وحبا في لقائك، ومتع عينيه برؤية ملائكتك مستبشرين به ومستبشرا بهم.

• اللهم زده سرورًا على سروره وبيض وجهه عند لقائك.

• يا راحم الحي ورازقه ارحم الميت واغفر له وثبته يا رحيم.

• اللهم إنا نحسبه عندك شهيدا فاجعله كذلك برحمتك ومنّك يا كريم.

• يا الله اغفر له بعدد قطرات دمه وأكثر منها.

• يا قيوم أقمه على نور في قبره، ومستبشرا بحسن إجابته وتثبيتك إياه عند السؤال.

أدعية للميت بعد الفجر

• اللهم غفرانك وفضلك على ميتنا و حسن عاقبتك وثباتك عليه وتثبيتك إياه في قبره.

• اللهمّ إنّه جاء ببابك، وأناخ بجنابك، فَجد عليه بعفوك، وإكرامك، وجود إحسانك.

• اللهمّ بشّره بقولك «كلوا واشربوا هنيئًا بما أسلفتم في الأيّام الخالية».

• اللهمّ لا نزكّيه عليك، ولكنّا نحسبه أنّه آمن وعمل صالحًا، فاجعل له جنّتين ذواتي أفنان، بحقّ قولك: «ولمن خاف مقام ربّه جنّتان».

• اللهم اغفر واصفح عن ميتنا وباعد بينه وبين فتنة القبر واجعله روضة عليه مستبشرا بلقائك لا إله إلا أنت الغني عن التعذيب الغفور لمن ينيب.

• اللهمّ اجزه عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا.

• اللهم اغفر له وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

• اللهمّ إنّه نَزَل بك وأنت خير منزولٍ به، وأصبح فقيرًا إلى رحمتك، وأنت غنيٌّ عن عذابه.

• اللهم أنزله منزلًا مباركًا، وأنت خير المنزلين، وأنزله منازل الشهداء والصديقين، وحسن أولئك رفيقًا.

• اللهمّ إنّه صبر على البلاء فلم يجزع، فامنحه درجة الصّابرين، الذين يوفّون أجورهم بغير حساب، فإنّك القائل “إنّما يوفّى الصّابرون أجرهم بغير حساب.

دعاء للميت بعد الفجر دعاء بعد الفجر دعاء للميت الفجر دعاء للميت أدعية للميت بعد الفجر أدعية للميت أدعية بعد الفجر للميت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو المعتمر المصري

الخارجية تتواصل مع السلطات السعودية لاستجلاء ملابسات فيديو المعتمر المصري

التعدي على معتمر من أمن الحرم

«السديس» بعد التعدّي على مُعتمر مصري: أمن الحرمين وسلامة قاصديهما «خط أحمر»

نيللي كريم

نيللي كريم تكشف حقيقة ارتباطها بحارس مرمى شهير

الإيجار القديم

تحرك حكومي جديد بشأن زيادة أجرة الإيجار القديم.. ماذا سيحدث؟

اكتشف العطلات الرسمية القادمة في 2025

إجازة المتحف الكبير انتهت.. العطلات الرسمية القادمة في 2025

آمال ماهر

الإعلامي ربيع هنيدي يعلن زواج آمال ماهر من رجل أعمال مصري

حالة الطقس

تقلبات جوية حادة وموجات أمطار تغازل خريف المحافظات | تفاصيل الطقس

مشغولات ذهبية

انخفاض كبير في أسعار الذهب الآن .. وهذه قيمة الجنيه

ترشيحاتنا

صبا مبارك

صبا مبارك تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة من داخل السيارة.. مزيج من الجرأة والفخامة|شاهد

أسباب تفاقم الإكزيما بسبب التوتر

لماذا يفاقم التوتر الشديد الإكزيما؟.. أسباب علمية تكشف العلاقة بين الضغط النفسي وتهيج الجلد

فوائد استخدام الخل الأبيض في غسيل الملابس

10 فوائد مذهلة لاستخدام الخل في الغسيل .. إزالة الروائح والبقع بفاعلية

بالصور

صبا مبارك تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة من داخل السيارة.. مزيج من الجرأة والفخامة|شاهد

صبا مبارك
صبا مبارك
صبا مبارك

دراسة صادمة .. مُكملات غذائية تؤثر على الدماغ والسلوك بنسبة 28%

كيف تؤثر مكملات أوميجا 3 على العدوانية ؟
كيف تؤثر مكملات أوميجا 3 على العدوانية ؟
كيف تؤثر مكملات أوميجا 3 على العدوانية ؟

لماذا يفاقم التوتر الشديد الإكزيما؟.. أسباب علمية تكشف العلاقة بين الضغط النفسي وتهيج الجلد

أسباب تفاقم الإكزيما بسبب التوتر
أسباب تفاقم الإكزيما بسبب التوتر
أسباب تفاقم الإكزيما بسبب التوتر

طريقة عمل السابلية.. بنتيجة مضمونة في المنزل

طريقة عمل السابلية
طريقة عمل السابلية
طريقة عمل السابلية

فيديو

حادثة صعق البرق

ثلاث ضحايا وإصابة سيدة ونفوق دابة بسبب صعق البرق في قرى البحيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

المزيد