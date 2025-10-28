هل صعوبة دخول الميت إلى قبره وسقوط نعشه سوء خاتمة؟.. انتبه

لعل أهمية السؤال عن هل صعوبة دخول الميت إلى قبره وسقوط نعشه سوء خاتمة؟ تنبع من أن كل استفهام يتعلق بالموتى يعد من أكثر وأهم الأسئلة التي تهم وتحير وتشغل الكثير من الناس، إما بدافع الخوف أو الاطمئنان على موتاهم، ويأتي من بينها سؤال هل صعوبة دخول الميت إلى قبره وسقوط نعشه من سوء الخاتمة؟، لأنه من أكثر الأمور التي تزعج أهل المتوفي وتثير قلقهم عليه، خاصة وأنه يلامس أرضية معتقداتهم الكثيرة التي تدور حول سؤال هل صعوبة دخول الميت إلى قبره وسقوط نعشه من سوء الخاتمة؟.

هل صعوبة دخول الميت إلى قبره

قال الشيخ رمضان عبدالرازق، الداعية الإسلامي، إن حسن الخاتمة أو سوء الخاتمة ليس كيف تموت وإنما كيف تعيش، ليس كيف مُت إنما كف عشت ليس ان تموت فى سبيل الله إنما تعيش في سبيل الله، فسيدنا أبوبكر الصديق مات على فراشه، عمر بن الخطاب مات مطعوناً، عثمان بن عفان مات مذبوحاً، أبو عبيدة بن الجراح مات بالطاعون، جميعهم نالوا حسن الخاتمة .

وأجاب الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال: ( هل صعوبة دخول الميت إلى قبره وسقوط نعشه من سوء الخاتمة؟)، بأنه لا يشترط للإنسان بعد قبض روحه وقبل خروج جثمانه من منزله أن يرى مقعده من الجنة أو النار، فليس كل إمارة تتحقق لكل إنسان مات، ولا يشترط أن يرى الإنسان شريط حياته وهو في سكرات الموت.

وأوضح أن الإنسان وهو في قبره يكون لديه حالة من حالات الخوف والرعب، لكن ممكن واحد يعذب ويعفو عنه الله في الأخرة ويدخله الجنة، فهذه مراحل ودرجات وليس معنى ان الميت طالما رأى النار سيدخلها فما وظيفة الشفاعة وما وظيفة ان الله سيجعل لنا شفعاء يوم القيامة.

وورد أن وجود صعوبة في حفر قبر الميت ليس دليلاً على سوء مكانته عند الله تعالى، بل قد يكون الأمر ناتجاً عن اختيار مكان يصعب الحفر فيه لوجود حجارة ونحوها، ولا علاقة لذلك بحالة الميت من سعادة أو شقاوة.

دعاء للأموات في قبورهم

• اللهمّ اجزه عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا.

• اللهم اغفر له وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

• اللهمّ إنّه نَزَل بك وأنت خير منزولٍ به، وأصبح فقيرًا إلى رحمتك، وأنت غنيٌّ عن عذابه. اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة.

• اللهمّ آته برحمتك ورضاك، وقهِ فتنة القبر وعذابه، وآته برحمتك الأمن من عذابك حتّى تبعثه إلى جنّتك يا أرحم الرّاحمين.

• اللهمّ احمه تحت الأرض، واستره يوم العرض، ولا تخزه يوم يبعثون “يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون إلّا من أتى الله بقلبٍ سليم.

• اللهم آنس وحدته، وآنسه في وحشته، وآنسه في غربته، اللهم أنزله منزلًا مباركًا، وأنت خير المنزلين، وأنزله منازل الشهداء والصديقين، وحسن أولئك رفيقًا.

• اللهم اغفر له وارفع درجته في المهديين، وافسح له قبره، ونور له فيه، واجعل قبره روضة من رياض الجنة، واغفر لنا وله يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار، اللهم افسح له في قبره مد بصره، وافرش قبره من فراش الجنة.

• اللهم اعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض على جنبيه، واملًا قبره بالرضا والنور، والفسحة والسرور.

• اللهم إن عبدك في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر، وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم.

• اللهمّ أدخله الجنّة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب.

• اللهمّ آنسه في وحدته، وفي وحشته، وفي غربته.

• اللهمّ اجعله من الّذين سعدوا في الجنّة، خالدين فيها ما دامت السّماوات والأرض.

• اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.

• اللهمّ املأ قبره بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور.

• اللهمّ انقله من موطن الدّود، وضيق اللّحود، إلى جنّات الخلود.

• اللهمّ أمّنه من فزع يوم القيامة، ومن هول يوم القيامة، واجعل نفسه آمنةً مطمئنّةً.

• اللهمّ أسكنه فسيح الجنان، واغفر له يا رحمن، وارحمه يا رحيم، وتجاوز عمّا تعلم يا عليم.

• اللهمّ احشره مع المتّقين إلى الرّحمن وفدًا.

دعاء للميت قصير مكتوب

• اللهم اجعل ملائكة الرحمة تطوف عليه من كل جانب.

• اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين.

• اللهم اجعل الراحلين إليك في ظل ظليل.

• اللهم ارحمه واجعله من الضاحكين المستبشرين بالجنة.

• اللهم اجعل عن يمينه وعن شماله نورا حتى تبعثه آمنًا مطمئنًا.

• اللهم اذق “الاسم” الجنة ونعيمها والفردوس وبرادها.

• اللهم اجعل له كنوزا وبيوتا في جنتك وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين.

•اللهم ارحم من غابوا غيابا ابديا اللهم أبعث لهم نورا إلى يوم يبعثون.

• للذين سقطت أرواحهم من سجل الحياة لكم الحنين ودعوات السنين طبتم برياض الجنة و طاب بكم المقام.

• اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة واعفو عنهم انك عفوا كريم جواد تحب العفو فأعفو عنهم يا ذو الجلال والاكرام.

• اللهم أره منزله بجنتك، وأكرمه بحسن الصحبة والعمل الصالح الذي ارتضيته منه في حياته وسره وعلنه.

• اللهم أرحم من توسدت أجسادهم الأكفان وأجعل قبورهم خير مسكن تغفو به أعينهم حتى تقوم الساعة وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه.

• اللهم ارحم من بقت حياتهم تنبض في ذاكرتنا وخلت أماكنهم بيننا واختفت أصواتهم عن مسامعنا وأجعل لقاءنا الطويل الفردوس الأعلى.

الدعاء للميت يخفف حزن أهله

لاشك أن دعاء للميت من الكتاب والسنة النبوية الشريفة يريح أصحاب القلوب المتألمة لفراق أحبائهم، الدعاء للميت من الكتاب والسنة ورفع أكف التضرع إلى الرحمن خير وسيلة لتخفيف حزنهم على أحبتهم المتوفين.

ويجعل النفس تهدأ والقلب يطمئن وتنزل السكينة على أهل المتوفي وترزقهم الثبات لأرواحهم المتعبة بأن يتغمد قلوبهم بالسكينة والسلوان، الدعاء للميت من الكتاب والسنة به يسكن المتوفي فسيح جناته ويجعله في عليين ويمن عليه بشفاعة الرسول الكريم وخلافه من ادعية للميت في قبره توسع مدخله.

• إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرًا منها.

• اللهمّ إنّ رحمتك وسعت كلّ شيء، فارحمه رحمةً تطمئنّ بها نفسه، وتقرّ بها عينه.

• اللهمّ اعف عنه، فإنّك القائل «ويعفو عن كثير».

• اللهم اجعل عن يمينه نورًا، حتّى تبعثه آمنًا مطمئنًّا في نورٍ من نورك.

• اللهمّ إنّه جاء ببابك، وأناخ بجنابك، فَجد عليه بعفوك، وإكرامك، وجود إحسانك.

• اللهمّ بشّره بقولك «كلوا واشربوا هنيئًا بما أسلفتم في الأيّام الخالية».

• اللهمّ لا نزكّيه عليك، ولكنّا نحسبه أنّه آمن وعمل صالحًا، فاجعل له جنّتين ذواتي أفنان، بحقّ قولك: «ولمن خاف مقام ربّه جنّتان».

• اللهمّ إنّه صبر على البلاء فلم يجزع، فامنحه درجة الصّابرين، الذين يوفّون أجورهم بغير حساب، فإنّك القائل “إنّما يوفّى الصّابرون أجرهم بغير حساب.