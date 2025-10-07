قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

علامات حسن الخاتمة عند الغسل.. 4 أشياء تظهر بجسد الميت

أمل فوزي

لاشك أن علامات حسن الخاتمة عند الغسل تعد أحد تلك الأمور التي تطمئن الأحياء على مصير موتاهم ، بل يمكن القول بأن علامات حسن الخاتمة عند الغسل من شأنها أن تبرد قلوبهم التي أحرقها الفراق وتلهمهم الصبر والسلوان، ورغم ذلك فهناك كثيرون لا يعرفون ما هي علامات حسن الخاتمة عند الغسل؟، لذا ينبغي الوقوف على حقيقتها لعلنا نجد فيها بعضًا من الراحة.

علامات حسن الخاتمة عند الغسل

قالت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك علامات حسن الخاتمة عند الغسل تظهر على الميت وتُعتبر مبشرات.

وأوضحت “السعيد” في إجابتها عن سؤال : هل توجد علامات مبشرة عن حسن الخاتمة على الميت أثناء تغسيله؟ وما هي علامات حسن الخاتمة عند الغسل؟، أن من هذه العلامات ابتسامة الميت بعد التغسيل، أو ظهور رمز التوحيد على يده.

وتابعت: أو زوال آثار المرض الذي كان يعاني منه، أو انتشار رائحة طيبة بعد التغسيل تُعتبر أيضاً من المبشرات التي تعطي أهل الميت شعوراً بالراحة والطمأنينة، مؤكدة على ضرورة عدم التحدث عن أي علامات غير مبشرة قد تظهر على الجسد.

وأشارت إلى أن ذلك حفاظاً على مشاعر أهل الميت وتجنباً لزيادة حزنهم، منبهة إلى أن الحفاظ على هذه السرية يُعد من أسباب مغفرة الذنوب، حيث يُعكس الاحترام والرحمة في التعامل مع المتوفين.

ولفتت إلى أنه ينبغي التركيز على المبشرات وتجنب الحديث عن الأمور التي قد تؤدي إلى الحزن يعكس حرص الشريعة الإسلامية على توفير الراحة النفسية لأهل الميت.

ما هو حسن الخاتمة؟

ورد في مسألة ما هو حسن الخاتمة، يعرف حسن الخاتمة بأنه توفيق الله -تبارك وتعالى- لعبده قبل موته بالابتعاد عن المعاصي والذنوب وعن كل ما يغضب الله -عز وجل-، وهداياته إلى التوبة من ذنوبه ومعاصيه، وتوفيقه إلى عمل الطاعات والقربات لله -سبحانه وتعالى-، وأن يكون موته على هذه الحال الطيبة.

أسباب حسن الخاتمة

ورد عن أسباب حسن الخاتمة هناك العديد من الأعمال التي تؤدي إلى حسن الخاتمة، وتكون سبباً في دخول صاحبها إلى الجنة، ومنها:

  • الدعاء بحسن الخاتمة.
  • الابتعاد عن البدع والفتن.
  • عمل الخير والإكثار من صنائع المعروف.
  • الاستقامة والصلاح في الدنيا.
  • حسن الظن بالخالق جلَّ وعلا.
  • الالتزام بقول الحق والصدق.
  • الخوف من عذاب الله تعالى.
  • الإكثار من الطاعات والنوافل.
  • الابتعاد عن المعاصي وارتكاب السيئات.
  • التضرع والتوبة إلى الله تعالى واتقائه، وعدم جعل الحياة الدنيا ومشاكلها هي الهم الأكبر.
علامات حسن الخاتمة عند الغسل علامات حسن الخاتمة حسن الخاتمة عند الغسل حسن الخاتمة ما هي حسن الخاتمة أسباب حسن الخاتمة

