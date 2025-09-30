ماذا يحدث عند السلام على الميت أمام قبره؟.. الإفتاء: 5 أمور عجيبة

لعل استفهام ماذا يحدث عند السلام على الميت أمام قبره ؟، يعد مفتاحًا لإحدى بوابات عالم البرزخ ، ونافذة تطل على أحوال أهل القبور ، ومن ثم فإن الاستفهام عن ماذا يحدث عند السلام على الميت أمام قبره ؟ يظل من المسائل التي تحير الكثيرون ، ممن يشتاقون لأحبائهم من المتوفين، فيذهبون إلى متوفيهم حيث يرقد ويشرعون في السلام عليه عند قبر هو أحيانًا يخبروه عما يمرون به من أحداث حزينة وسعيدة، بل إن بعضهم يشكو إليه ما يحدث معه من بلاء ومعاناة في الدنيا ، وهذا ما يطرح السؤال عن ماذا يحدث عند السلام على الميت أمام قبره ؟.

ماذا يحدث عند السلام على الميت

قالت دار الإفتاء المصرية، عن ماذا يحدث عند السلام على الميت أمام قبره ، إن الميت يشعر بمَن يزوره ويسلم عليه، ويرد عليه السلام.

وأوضحت «الإفتاء » ، في إجابتها عن سؤال : « ماذا يحدث عند السلام على الميت أمام قبره ، وهل يشعر الميت بمن يزوره ويسلم عليه؟»، أنه نعم، يشعر الميت بمَن يزوره ويسلم عليه، ويرد عليه السلام، ويأنس لذلك ويفرح به، وذلك بما يتفق مع قوانين الحياة البرزخية.

واستشهدت بما ورد عن بريدةَ رضي الله عنه قال: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُهُمْ -أي الصحابة الكرام- إِذَا خَرَجُوا إِلَى الْمَقَابِرِ؛ فَكَانَ قَائِلُهُمْ يَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ لَلَاحِقُونَ، أَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ" رواه مسلم.

وأشارت إلى أنه يقول الإمام ابن القيِّم في "الروح" (ص: 5): [وقد شرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمته إذا سلَّموا على أهل القبور أن يسلِّموا عليهم سلامَ مَن يخاطبونه، فيقول: (السلام عليكم دار قوم مؤمنين).

وتابعت: وهذا خطاب لمن يسمع ويعقل، ولولا ذلك لكان هذا الخطاب بمنزلة خطاب المعدوم والجماد، والسلف مجمعون على هذا، وقد تواترت الآثار عنهم بأنَّ الميت يعرف زيارة الحي له ويستبشر به] اهـ.

دعاء للميت

قد ورد دعاء للميت يبدل عذاب القبر إلى نعيم ، في الأثر بين مجموعة كبيرة من الأدعية المأثورة للمتوفي الواردة في السُنة النبوية الشريفة ، عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- ، فكثرت الصيغ لـأفضل دعاء للميت يبدل عذاب القبر بنعيم ، ومنها :

• يا قيوم أقمه على نور في قبره، ومستبشرا بحسن إجابته وتثبيتك إياه عند السؤال، اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها، اللهم ارحمه واغفر له وآنس وحشته ووسع قبره ، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.

• اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والأرض اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يا رب العالمين.

• اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة، اللهم ارحمه ولا تطفئ نور قبره.

• اللهم اغفر واصفح عن ميتنا وباعد بينه وبين فتنة القبر واجعله روضة عليه مستبشرا بلقائك لا إله إلا أنت الغني عن التعذيب الغفور لمن ينيب.

• اللهم اغفر لميتنا، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين ، وأفسح له في قبره ونور له فيه.

دعاء للميت بعد دفنه

يعد ترديد دعاء للميت بعد دفنه وتركه بالقبر هو سُنة نبوية شريفة ، يُثاب من حرص عليها جزيل الثواب، حيث أخبرنا رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أن فضل دعاء للميت بعد دفنه وتركه بالقبر لا يصل للمتوفي فقط وإنما يحصل الحي كذلك على الثواب الكبير عند ترديد أفضل دعاء للميت بعد دفنه وتركه بالقبر .

• اللهم اغفر واصفح عن ميتنا وباعد بينه وبين فتنة القبر واجعله روضة عليه مستبشرا بلقائك لا إله إلا أنت الغني عن التعذيب الغفور لمن ينيب.

• سبحانك اللهم ربنا أفتح أبواب رحمتك و حسن عفوك و فضلك ورأفتك على متوفانا الذي أرددناه إليك حين كتبت عليه الأجل، اللهم أكرمه بدعائنا لك و قبلها رحمتك التي لا نهاية لها.

• اللهم أنت ربه وأنت خلقته، وأنت رزقته وأنت هديته للإسلام، وأنت قبضت روحه، وأنت أعلم بسره وعلانيته، جئنا شفعاء له فاغفر له ذنبه.

• يا الله اغفر له بعدد قطرات دمه وأكثر منها، اللهم إنا نحسبه عندك شهيدا فاجعله كذلك برحمتك ومنّك يا كريم.

• اللهم غفرانك وفضلك على ميتنا و حسن عاقبتك وثباتك عليه وتثبيتك إياه في قبره. يا راحم الحي ورازقه ارحم الميت واغفر له وثبته يا رحيم

• يا ربنا و بارئنا نرجو إجابتك حسن ظننا فيك في غفرانك التام وعفوك عنه، وأن تريحه من سوء ما قدم و تنجيه بأقل ما أنجز و تعفو بعفوك ورضاك الجميل والسمح يا من دعوتنا إلى السمح والعفو وانت خير من اتصف بهما و لك المثل الأعلى.

• يا أغفر من غفر وأرحم من رحم وأكرم من الكرماء وأعلم من العلماء نسألك ونستعطفك أن ترحمه وترحمها في عداد الصالحين، وأن تمحو عنها السيئات والذنب بإيمانهم بك ورجاءهم عفوك، لا إله إلا أنت.

• اللهم يسر عليه أمره وسهل عليه ما بعده وأسعده بلقائك، واجعل ما خرج إليه خيرًا مما خرج منه

• اللهم اغفر لفلان فإنه عبدك الذي كان بيننا منذ قليل، وصبرنا على فراقه و لا تجزعنا فيه يا من إذا قدر لطف وعفا.

• يا مغيث السائلين نسألك ان ترحم ميتنا وأموات المؤمنين والمسلمين في كل مكان، اللهم إنا نجهزه للقائك فأفرحه بلقائك واجعله ممن تقبلهم في أهل النعيم.

• يا ربنا لا إله إلا أنت، رحيم عفو محيي مميت أحييتنا من عدم وتميتنا حين الآجل، اللهم إنا نسألك أنت تكرمه كما أكرمته في الدنيا بجميل عفوك وسترك ورحمتك.

• اللهم زده سرورا على سروره وبيض وجهه عند لقائك.

• يا الله لك الشكر حتى ترضى و منك نرجو حسن الجزاء والجوار والمثابة و العافية من فتن الدنيا والآخرة لميتنا وحينا و أهلنا وكافة من آمن بك وارتضاك ربا ورضى بدينك ونبيك رسولك.

• اللهم زده يقينا وحبا في لقائك، ومتع عينيه برؤية ملائكتك مستبشرين به ومستبشرا بهم.

• يا الله لك الشكر حتى ترضى و منك نرجو حسن الجزاء والجوار والمثابة والعافية من فتن الدنيا والآخرة لميتنا وحينا و أهلنا وكافة من آمن بك وارتضاك ربا ورضى بدينك ونبيك رسولك.

• يا الله ارحم عزيزنا، وأكرمه بموته كما أنعمت عليه في الحياة، اللهم عجل له بالخيرات يراها، وألهم أهله الصبر على ما أصابهم وأخلفهم الأكثر خيرا والأفضل للقرب منك و من ثوابك ورحمتك.

• اللَّهم اغفر لِحَيِّنَا وَميِّتِنا ، وَصَغيرنا وَكَبيرِنَا ، وذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا ، وشَاهِدِنا وَغائِبنَا . اللَّهُمَّ منْ أَحْيَيْتَه منَّا فأَحْيِه على الإسْلامِ ، وَمَنْ توَفَّيْتَه منَّا فَتَوَفَّهُ عَلى الإيمانِ ، اللَّهُمَّ لا تَحْرِمْنا أَجْرَهُ ، وَلا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ “.

• يا رحيمنا يا من لا تصعب عليه أصغر صغيرة ولا أكبر كبيرة هون عليه سكرات الموت، و أرحمه عند القبض، وفرحه بعد الاحتضار بلقائك.