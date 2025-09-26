لماذا يفتح الميت عينيه بعد موته؟.. لسببين لا يعرفهما كثيرون

لعل السؤال عن لماذا يفتح الميت عينيه بعد موته ؟، يعد من الأمور التي مازلت خفية، مثل كل ما يتعلق بالموتى وأحوال أهل القبور، إلا أن أجواء الاحتضار والغسل والتكفين وما نحوها وصولاً إلى القبور، تثير حيرة أكبر ، ويأتي استفهام لماذا يفتح الميت عينيه بعد موته ؟ من بين تلك الأمور التي تبعث في نفوسهم القلق ، وحيث إن الموت وكل ما يتعلق به من عالم البرزخ وأحوال أهل القبور يعد من الأسرار التي تشغل الكثيرون ، وتكثر عنه الروايات والقصص وكذلك الاستفهامات، ويأتي من بينها لماذا يفتح الميت عينيه بعد موته ؟، فإنها أحد الأسرار المخيفة ، كشأن الموت وكل ما يتعلق به من عالم البرزخ وأحوال أهل القبور يعد من الأسرار التي تشغل الكثيرون، إلا أن التحقق من لماذا يفتح الميت عينيه بعد موته ؟ .

لماذا يفتح الميت عينيه بعد موته

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه عندما يموت الإنسان، تظل العينان مفتوحتين، لأنه عند خروج الروح من الجسد يتبعها البصر، وتظل العين شاخصة.

واستشهد «عويضة» ، في إجابته عن سؤال: « لماذا يفتح الميت عينيه بعد موته ؟»، بما ورد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- عند موت أبي سلمة، دخل عليه وقد شق بصره، فأغمضه النبي -صلى الله عليه وسلم- بيده.

و نوه بأن الميت عندما تخرج روحه، يكون مفتح العينين، ويكون البصر شاخصًا، لأن البصر يتبع الروح، مضيفًا أنه يجب تغميض عيون الموتى، وأوضح أنه من سنن التعامل مع الموتى وأحكام الجنائز هي تلقين الشهادة، وتطييب المكان، لاستقبال الملائكة.. وأضاف، أنه يُستحب تغيير ملابس الميت.

هل يجوز فتح عين الميت

وأوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء ، في إجابته عن سؤال : (توفي أبي وقمت بفتح عينه بعد الوفاة فهل علي إثم؟)، أن الأصل اللجوء إليه كإجراء للتأكد من وفاته، إذا حدثت الوفاة نحافظ على الميت، مضيفًا :" لو فعلتي ذلك بشكل عفوي دون قصد فالأمر بسيط وادعي له بالمغفرة".

سوء الخاتمة

قال العلماء أن سوء الخاتمة على رتبتين‏؛ الأولى أن يغلب على قلب الإنسان عند ظهور علامات الموت وسكراته الشّك، أو الجحود، فتُقبَض روحه على حالة الشّك، أو غلبة الجحود، ممّا يجعل حجاباً بين قلبه والله تعالى، وهذه الرتبة تقتضي العذاب المُخلّد للإنسان في الآخرة، وهي أعظم وأشدُّ خطراً من الرتبة الثانية، أمّا الرتبة الثانية فهي أن يغلب على قلب الإنسان عند موته حُبّ أمرٍ من الأمور الدنيويّة، أو شهوة من شهواتها، فيتمثّل هذا الأمر في قلبه حتّى لا يكون هناك متّسع لغيره، فتُقبَض روحه في حالة يكون قلبه مستغرقاً في أمور الدنيا.‏

علامات سوء الخاتمة

ورد عن علامات سوء الخاتمة ، أن لسُوء الخاتمة عدّة علامات، منها : النُّكول والامتناع عن النُّطق بالشهادتين، و السخط، والاعتراض على قضاء الله سبحانه وتعالى، وكذلك التحدّث بالمحرّمات والسيّئات، وإظهار تعلّق القلب بها قولاً أو فعلاً.

أسباب سوء الخاتمة

ورد في أسباب سوء الخاتمة أن هناك العديد من أسباب سوء الخاتمة ، أهمّها :

الانحراف عن العقيدة السليمة، واتّباع سبيل الضلال، والزيغ عن الحقّ، قال الله سبحانه وتعالى: (وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ ۗ وَاللهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ). الإعراض عن الله سبحانه وتعالى، والصدود عن نُصح الناصحين، والاغترار بزُخرف القول، والإعراض عن أحكام الشريعة والتحايل عليها. مخالفة الظاهر للباطن؛ حيث يظهر العبد للنّاس بمظهرٍ يوحي بصلاحه، واستقامته، وملازمته للعبادة، وفي باطنه ما يُناقض هذا كلّه. كثرة الذنوب التي يرتكبها العبد، وكثرة ورودها على القلب حتّى تطغى عليه كلّه، ومن الأمراض التي تُفسد القلب: الرِّياء، والغُرور، والغِشّ، والخِداع، والنفاق، وغيرها الكثير. تأجيل التّوبة؛ اغتراراً بطول الأمل.

علامات حسن الخاتمة للميت

ورد أن هناك بعض العلامات التي تظهر على الميت وقد تدلّ على صلاحه وحسن خاتمته، إلا أنّها ليست أدلة قاطعة، لكنها من المحتمل أن تدل على حسن خاتمة المسلم وصلاح حاله عند الله -تبارك وتعالى-، ومن علامات حسن الخاتمة للميت :

التلفظ بالشهادتين قبل الموت: وذلك بقول المسلم: أشهد أنّ لا إله إلا الله، وأشهد أنّ محمداً عبده ورسول، وقد حضّ رسول الله -عليه الصلاة والسلام- على تعويد اللسان على قول الشهادتين، وتلقينها للأشخاص لحظة موتهم.

عرق الجبين عند الموت: يعد عرق الجبين عند الموت أحد علامات حسن الخاتمة؛ حيث قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (موتُ المؤمنِ بعَرَقِ الجَبينِ).

الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى: تكون الشهادة في سبيل الله بأشكال متعددة؛ مثل الموت في ساحة المعركة أثناء القتال في سبيل الله، أو من يقتل من قِبل الأعداء في سبيل الله تعالى.

الموت بالأمراض التي تصيب البطن: يعد الموت بأمراض البطن أو الموت بداء الطاعون، أو السل، أو الموت غرقاً، بالإضافة إلى الموت الناتج عن الهدم، من علامات حسن الخاتمة؛ حيث قال سيدنا محمد -عليه الصلاة والسلام-: (المَطعونُ شهيدٌ، والغريقُ شهيدٌ، وصاحبُ ذاتِ الجُنُبِ شهيدٌ، والمَبطونُ شهيدٌ، وصاحبُ الحرْقِ شهيدٌ والَّذي يموتُ تحت الهدْمِ شهيدٌ، والمرأةُ تموتُ بجمْعٍ شهيدٌ).

موت المرأة خلال عمليّة الولادة: موت المرأة أثناء ولادتها أو موتها في فترة النفاس من علامات حسن خاتمتها؛ حيث ورد في الأحاديث النبويّة الشريفة أنّ موت المرأة في الحالات السابقة يكون سبباً لدخولها الجنة، وذلك في قوله -عليه الصلاة والسلام-: (إنَّ شُهَداءَ أمَّتي إذًا لقليلٌ قتلُ المسلِمِ شَهادَةٌ، والطَّاعونُ شَهادةٌ، والمرأةُ يقتلُها ولدُها جَمعاءَ شَهادةٌ، يَجُرُّها ولدُها بسَررِهِ إلى الجنَّةِ).

الموت محروقاً: حيث وصف سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم- المحروق بأنّه شهيد في قوله: (وصاحبُ الحرْقِ شهيدٌ).

الوفاة خلال القيام بعمل صالح: كأن يموت المسلم خلال الصلاة أو قراءة القرآن الكريم، أو أثناء التصدق وغيرها.

حسن الخاتمة

تعرف حسن الخاتمة على أنها توفيق الله -تبارك وتعالى- لعبده قبل موته بالابتعاد عن المعاصي والذنوب وعن كل ما يغضب الله -عز وجل-، وهدايته إلى التوبة من ذنوبه ومعاصيه، وتوفيقه إلى عمل الطاعات القربات لله -سبحانه وتعالى-، وأن يكون موته على هذه الحال الطيبة.

أسباب حسن الخاتمة

ورد في أسباب حسن الخاتمة أن هناك العديد من الأعمال التي تؤدي إلى حسن الخاتمة، وتكون سبباً في دخول صاحبها إلى الجنة، ومنها: