هجوم إلكتروني على عدة مطارات أوروبية.. ماذا يحدث؟
دعاء للميت آخر شهر مولد النبي.. كلمات مباركة تبدل قبره من نار لجنة
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 20 سبتمبر 2025 فى مصر
بعد انتهاك روسيا أجواء إستونيا ..كندا تدعو الناتو لهذا الأمر
أدعية العام الدراسي الجديد .. أفضل دعوة للتوفيق وطلب النجاح
أخبار جنوب سيناء| زيادة السياحة بشرم الشيخ 40%.. وافتتاح سوق اليوم الواحد بنويبع
وزير التعليم العالي يشهد انطلاق العام الدراسي بجامعة القاهرة الأهلية.. اليوم
احتفالات مميزة وفعاليات بأول يوم دراسة في جامعة حلوان
عفت نصار: مستوى الزمالك يرتفع تدريجيا ..وتجربة جون إدوارد ناجحة
أنت بتعاكسني؟.. عمر السعيد يكشف موقف فارق في حياته الشخصية والفنية
عفت نصار: مستوى الزمالك يرتفع تدريجيا..وتجربة جون إدوارد ناجحة
زينب العبد تنضم لـ مسلسل لينك مع سيد رجب ورانيا يوسف
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

دعاء للميت آخر شهر مولد النبي.. كلمات مباركة تبدل قبره من نار لجنة

دعاء للميت بشهر مولد النبي
دعاء للميت بشهر مولد النبي
أمل فوزي

لعل دعاء للميت في آخر شهر مولد النبي -صلى الله عليه وسلم- يعد فرصة أخيرة لاغتنام نفحات هذا الشهر الفضيل ، بل إنه يمكن القول أن دعاء للميت في آخر شهر مولد النبي -صلى الله عليه وسلم- والذي ينبغي اغتنامه الآن هو خير ما نتشاركه مع أحبابنا من الأموات، وكذلك فإن دعاء للميت في آخر شهر مولد النبي -صلى الله عليه وسلم- هو أفضل ما يمكن توديع به هذا الشهر الفضيل ومشاركة أحبابنا ممن فارقونا النفحات والبركات الأخيرة بآخر أيام شهر ربيع الأول وهو شهر المولد النبوي الشريف، والذي يجمع أيامه استعدادًا للرحيل، كما يمكن القول إن دعاء للميت في آخر شهر مولد النبي-صلى الله عليه وسلم- يعد كذلك أجمل فرحة يمكن إهداؤها للميت وقد انقطع عمله في الدنيا.

دعاء للميت في آخر شهر مولد النبي

لاشك أن دعاء للميت في آخر شهر مولد النبي-صلى الله عليه وسلم- ليس مجرد كلمات يتوق لها ذلك المتوفي في قبره، وإنما أيضًا يحتاج دعاء للميت أولئك الذين يسعون لاتباع السُنة النبوية الشريفة وتقديم العزاء والمواساة والالتزام بوصية النبي –صلى الله عليه وسلم- من دعاء للميت ، وهناك مجموعة من أدعية المتوفي في شهر مولد النبي-صلى الله عليه وسلم- .

• اللهمّ شفّع فيه نبيّنا ومصطفاك، واحشره تحت لوائه، واسقه من يده الشّريفة شربةً هنيئةً لا يظمأ بعدها أبدًا.

• اللهمّ اجعله في بطن القبر مطمئنًّا، وعند قيام الأشهاد آمنًا، وبجود رضوانك واثقًا، وإلى أعلى درجاتك سابقًا.

• اللهمّ آته برحمتك ورضاك، وقهِ فتنة القبر وعذابه، وآته برحمتك الأمن من عذابك حتّى تبعثه إلى جنّتك يا أرحم الرّاحمين.

• اللهمّ آنسه في وحدته، وفي وحشته، وفي غربته.

• اللهمّ أدخله الجنّة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب.

• اللهمّ اجزه عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا.

• اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة.

• اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.

• اللهمّ املأ قبره بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور.

• اللهمّ انقله من موطن الدّود، وضيق اللّحود، إلى جنّات الخلود.

• اللهمّ أسكنه فسيح الجنان، واغفر له يا رحمن، وارحمه يا رحيم، وتجاوز عمّا تعلم يا عليم.

• اللهمّ إنّه في ذمّتك وحبل جوارك، فقِهِ فتنة القبر، وعذاب النّار، وأنت أهل الوفاء والحقّ، فاغفر له وارحمه، إنّك أنت الغفور الرّحيم.

• اللهمّ احشره مع المتّقين إلى الرّحمن وفدًا.

• اللهمّ اعف عنه، فإنّك القائل “ويعفو عن كثير”.

• اللهم اجعل عن يمينه نورًا، حتّى تبعثه آمنًا مطمئنًّا في نورٍ من نورك.

• اللهمّ احمه تحت الأرض، واستره يوم العرض، ولا تخزه يوم يبعثون “يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون إلّا من أتى الله بقلبٍ سليم.

• اللهمّ لا نزكّيه عليك، ولكنّا نحسبه أنّه آمن وعمل صالحًا، فاجعل له جنّتين ذواتي أفنان، بحقّ قولك: “ولمن خاف مقام ربّه جنّتان”.

• اللهمّ إنّه صبر على البلاء فلم يجزع، فامنحه درجة الصّابرين، الذين يوفّون أجورهم بغير حساب، فإنّك القائل “إنّما يوفّى الصّابرون أجرهم بغير حساب.

أفضل أدعية للميت في شهر مولد النبي

ورد أن افضل أدعية للميت في شهر مولد النبي-صلى الله عليه وسلم- به يتذكر الأحياء أحبائهم الأموات كما أنه أفضل طريقة لإحياء ذكرى وفاة الأحباء طبقًا للسُنة النبوية الشريفة .

وقد أوصت وشددت على ضرورة تذكر الموت والأموات بتلك الأمور المشروعة التي جاء في صدارتها دعاء للميت في شهر مولد النبي-صلى الله عليه وسلم- والتصدق له، لأن دعاء للميت في شهر مولد النبي-صلى الله عليه وسلم-كما يرحم به الله تعالى ميتهم.

ويعد دعاء للميت في شهر مولد النبي-صلى الله عليه وسلم-أيضًا أحد أسباب الصبر والثواب لأهل المتوفي الذين أصابهم ألم فراقه، لذا يبحثون عن افضل دعاء للميت في شهر مولد النبي-صلى الله عليه وسلم-:

• اللهمّ بشّره بقولك “كلوا واشربوا هنيئًا بما أسلفتم في الأيّام الخالية".

• اللهمّ إنّه جاء ببابك، وأناخ بجنابك، فَجد عليه بعفوك، وإكرامك، وجود إحسانك.

• اللهمّ اجعله من الّذين سعدوا في الجنّة، خالدين فيها ما دامت السّماوات والأرض.

• اللهمّ أمّنه من فزع يوم القيامة، ومن هول يوم القيامة، واجعل نفسه آمنةً مطمئنّةً.

• اللهمّ إنّ رحمتك وسعت كلّ شيء، فارحمه رحمةً تطمئنّ بها نفسه، وتقرّ بها عينه.

• اللهمّ إنّه نَزَل بك وأنت خير منزولٍ به، وأصبح فقيرًا إلى رحمتك، وأنت غنيٌّ عن عذابه.

أفضل دعاء للميت قصير

ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- في الحديث الشريف، أنه أرشدنا إلى افضل دعاء للميت قصير مكتوب الوارد في قوله –صلى الله عليه وسلم-: «اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ؛ فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ»، ليبين أن أفضل دعاء للميت قصير مكتوب هو الاستغفار للمتوفي والدعاء له بالتثبيت عند السؤال في القبر.

دعاء للميت في آخر شهر مولد النبي دعاء للميت آخر شهر مولد النبي آخر شهر مولد النبي دعاء للميت أدعية للميت آخر شهر مولد النبي

