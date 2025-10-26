هل يجوز قراءة القرآن دون وضوء عند قبر الميت؟

لاشك أنه ينبغي معرفة هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء عند قبر الميت ؟، حيث الفراق من لوعته وشدته قد ينسى الإنسان أن يتوضًا متلهفًا لوداع أحبابه من الموتى، وهذا ما يطرح سؤال : هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء عند قبر الميت ؟.

هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء عند قبر الميت

قال الدكتور أحمد العوضي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يشترط الطهارة لقراءة سورة الفاتحة أو غيرها من السور من القرآن الكريم، خاصة عند قبر الميت.

وأوضح “ العوضي ” في إجابته عن سؤال : هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء عند قبر الميت؟، أن جمهور الفقهاء يشترطون أن يكون الإنسان طاهراً من الحدث الأكبر عند حمل المصحف الورقي.

وأضاف أن من جملة الآداب أن يكون المتوضئ، أما بالنسبة لقراءة القرآن من الأجهزة الحديثة مثل التابلت أو الموبايل أو الحاسوب، فيُتسامح في هذه الحالة، فإذا كان الشخص غير متوضئ ويقرأ القرآن من حفظه أو من أي مصدر آخر، فلا حرج في ذلك.

وتابع: حتى لو كان الشخص واقفًا عند المقبرة ويقرأ سورة يس أو أي سورة أخرى مستغفرًا للميت، فهذا جائز ولا يشترط الوضوء، منوهًا بأن القراءة من الأجهزة الحديثة لا تستدعي الوضوء.

وأشار إلى أنه كان الأولى والأفضل أن يكون الإنسان متوضئاً، كما ذكر الإمام النووي في كتابه 'التبيان في آداب حمل القرآن'، أن الإنسان يجب أن يكون متوضئاً عند حمل القرآن.

ونبه إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على الوضوء عند قراءة القرآن، مشيرًا إلى أن الحفاظ على الطهارة والوضوء أمر جيد ومحبب، ولكن قراءة القرآن بدون وضوء تُعتبر صحيحة وجائزة.

حكم قراءة القرآن بدون وضوء

وكانت دار الإفتاء المصرية، قد لفتت إلى أنه لا مانع شرعًا من قراءة القرآن بغير وضوءٍ مع عدم مس المصحف؛ عملًا بقوله تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ الآية 79 من سورة الواقعة.

حكم مس المصحف بغير وضوء

وأفادت بأنه يجب على من أراد مس المصحف أو قراءة القرآن فيه أن يكون على طهارة تامة من الحدثين الأصغر والأكبر؛ لحديث علي رضي الله عنه "رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ ثم قرأ شيئًا من القرآن ثم قال: هَكَذَا لِمَنْ لَيْسَ بِجَنُبٍ، فَأَمَّا الْجنب فَلَا وَلَا آيَة"، أما إذا كان القارئ حافظًا للقرآن أو لجزء منه، ويتلوه بغير مس للمصحف فلا مانع من ذلك شرعًا.