دعاء المطر لأبي الميت.. 11 كلمة تجعل له مع كل قطرة مغفرة

لعل دعاء المطر لأبي الميت يعد من أهم الأدعية التي يبحث عنها كثير من الأبناء في هذا الوقت وهذه الأجواء، وذلك لأنه من وسائل البر بالوالدين ، لما أوصى به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خاصة وأن دعاء المطر لأبي الميت مستجاب ، حيث إنه عند نزول المطر هو وقت استجابة، وبناء عليه فإن دعاء المطر لأبي الميت هو أكبر رجاء للمتوفي في قبره ، وهو السبيل للنجاة من عذاب القبر .

دعاء المطر لأبي الميت

وردت صيغ عدة من دعاء المطر لأبي الميت مكتوب من السُنة النبوية الشريفة، المأثورة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وحيث إن دعاء المطر لأبي الميت يعد فرصة ذهبية للميت، حيث إنه وقت استجابة الدعاء، ومن أمثلته:

اللهم اجعل له في كل قطرة مطر راحة ومغفرة يا رب العالمين. ربي بلل تربة من فارقونا بقطرات من خيرك. اللهم اجعل نسائم الجنة تهب عليهم يا ارحم الراحمين. اللهم كما أمطرت علينا من خيرك أمطر على قبور من رحلوا من سحائب رحمتك. اللهم بلل عطش روحه من أنهار جنتگ. اللهم أروي قبور من انقطعت حيلتهم من هذه الدنيا يا رب اجعلهم من المكرمين المُنعمين . اللهم أرحم من عجزت عقولنا عن استيعاب فراقهم وأجعل قبورهم نورًا وضياء إلى يوم يبعثون. اللهم اجعله في روضة وبستان في نعيم دائم ودار خلد تحت ظل الرحمن .

أدعية المطر للميت

اللهم ارحم من سبقونا إليك .

اللهم اجعل عن يمينه نورًا، حتّى تبعثه آمنًا مطمئنًّا في نورٍ من نورك.

اللهمّ افسح لهفي قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة.

اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها.

اللهمّ املأ قبره بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ له ، وارْحمْهُ، وعافِهِ، واعْفُ عنْهُ ، وَأَكرِمْ نزُلَه، وَوسِّعْ مُدْخَلَهُ، واغْسِلْهُ بِالماءِ، والثَّلْجِ ، والْبرَدِ ، ونَقِّه منَ الخَـطَايَا، كما نَقَّيْتَ الثَّوب الأبْيَضَ منَ الدَّنَس، وأَبْدِلْهُ دارا خيرًا مِنْ دَارِه وَأَهْلًا خَيّرًا منْ أهْلِهِ، وزَوْجًا خَيْرًا منْ زَوْجِه، وأدْخِلْه الجنَّةَ، وَأَعِذْه منْ عَذَابِ القَبْرِ، ومِنْ عَذَابِ النَّار.

اللهمّ إن كان محسنًا فزد من حسناته، وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيّئاته.

اللهمّ أدخله الجنّة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب.

اللهمّ اّنسه في وحدته، وفي وحشته، وفي غربته.

اللهمّ أنزله منزلًا مباركًا، وأنت خير المنزلين.

اللهمّ انقله من مواطن الدّود، وضيق اللّحود، إلى جنّات الخلود.

اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.

اللهمّ أنزله منازل الصدّيقين، والشّهداء، والصّالحين، وحسن أولئك رفيقًا.

اللهمّ عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله.

اللهمّ اجزه عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا.

دعاء المطر للميت

ورد دعاء المطر للميت عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- في الحديث الشريف، أنه أرشدنا إلى أفضل دعاء للميت في المطر مكتوب الوارد في قوله –صلى الله عليه وسلم-: «اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ؛ فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ».

ويبين أن أفضل دعاء المطر للميت هو الاستغفار للمتوفي والدعاء له بالتثبيت عند السؤال في القبر، ومن دعاء المطر للميت : «اللهم اسقي قبره بالمطر»، وكذلك : «اللهم بلل عطش روحه من أنهار جنتك».