ديني

دعاء المطر | بـ 6 كلمات يجعل الله لك فيما تحب نصيبا.. ردده الآن

دعاء المطر
دعاء المطر
أمل فوزي

لا شك أننا جميعًا نستبشر بنزول المطر، فجميعنا على علم بأن دعاء المطر مستجاب لذا يعد من أكثر الأدعية التي يتزايد على البحث ، فمن شأن دعاء المطر الذي تفتح له السماء أبوابها ، أن يغير حيواتنا الشقية إلى سعيدة وينقلنا من ضيق العيش إلى السعة والواسعة، ويبدل الجحيم بنعيم ، لذا فإنه لا يمكن لعاقل أن يهمل أو يتغافل عن دعاء المطر المستجاب ، الذي به نحوذ خيري الدنيا والآخرة، فكما أنه بوابة تحقيق الأحلام والأمنيات ، هو في الوقت ذاته من أعظم وأحب العبادات إلى الله سبحانه وتعالى.

دعاء المطر

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف (حيث جاء عن السيدة عائشة رضى الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر يقول: «اللهم صيبًا نافعًا»، أي ماء منهمر متدفق نافع غير ضار.

وأوضحت «الإفتاء» دعاء المطر ، أن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا العديد من صيغ دعاء المطر وعند سماع الرعد والبرق، فكثير من المسلمين يغفل عن الدعاء عند نزول المطر، فيما قال صلى الله عليه وسلم ( اثنتان ما تردان الدعاء عند النداء وتحت المطر) والمقصود بالنداء هنا وقت آذان الصلاة.

 دعاء المطر والرياح الشديدة 

و كان رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- يدعو بدعاء عند سماع صوت الرعد، فقد رُوِي: «أنَّه كان إذا سمِعَ الرَّعدَ تَرَكَ الحديثَ، وقالَ: سُبحانَ الَّذي «يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ» ثُمَّ يقولُ: «إنَّ هذا لوعيدٌ شديدٌ لأهلِ الأرضِ»، «سبحانَ الذي يسبحُ الرعدُ بحمدِه والملائكةُ من خيفتِه».

دعاء عند نزول المطر

  • اللَّهمَّ صيِّبًا نافعًا.
  • مُطِرْنَا بفَضْلِ اللَّهِ ورَحْمَتِهِ.
  • اللَّهُمَّ أغِثْنَا، اللَّهُمَّ أغِثْنَا، اللَّهُمَّ أغِثْنَا.
  • سبحانَ الذي يسبحُ الرعدُ بحمدِه والملائكةُ من خيفتِه.
  • اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا ولَا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ علَى الآكَامِ والظِّرَابِ، وبُطُونِ الأوْدِيَةِ، ومَنَابِتِ الشَّجَرِ.
  • اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك.
  • اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ ما فِيهَا، وَخَيْرَ ما أُرْسِلَتْ به، وَأَعُوذُ بكَ مِن شَرِّهَا، وَشَرِّ ما فِيهَا، وَشَرِّ ما أُرْسِلَتْ به.
  • اللهم اجعل لي فيما أحب نصيب.

 دعاء المطر مستجاب

  • اللهم طهّر قلبي واشرح صدري وأسعدني وتقبل صلاتي وجميع طاعاتي، وأجب دعوتي واكشف كربتي وهمي وغمي.
  • اللهم اغفر ذنبي واصلح حالي واجلُ حزني وبيّض وجهي.
  • اللهم اجعل الريان بابي والفردوس ثوابي والكوثر شرابي.
  • اللهم إني استغفرك لكل ذنب يعقب الحسرة، ويورث الندامة، ويحبس الرزق، ويرد الدعاء.
  • اللهم افتح لي أبواب رحمتك وارزقني من حيث لا أحتسب.
  • اللهم نوّر لي دربي، واغفر لي ذنبي، وحقّق لي ما يكون خير لي وما أتمناه.
  • اللهم اسقنا غيثًا، مغيثًا، مريئًا، نافعًا، غير ضار.
  • اللهم اغفر لنا وارحمنا، وارضَ عنا، وسامحنا، وتقبّل منا، واعفُ عنا، واكتب لكلّ البشر أن يكونوا من أهل الجنة، وارضَ عن كل خلقك وارحمهم يا رب، وأنزل علينا رحمتك، واجعلنا من أهل الجنة، وانصرنا يا رب العالمين، وافتح علينا فتحًا عظيمًا، وارزقنا الإخلاص، وانصر الإسلام وأعز المسلمين، واسترنا، واحفظنا، واكتب لهذا العام أن يكون عام فتح لنا وخير وبركة.
  • اللهم ارحمنا ولا تبتلينا، وارزقنا من خيراتك كثيرًا يا رب العالمين.
  • اللهم يا خالق الأرض والسماء ويا منشئ السحاب ومنزل الأمطار ويا مدبر الأمر بالليل والنهار أصرف عنا شر الإعصار وأجعلها أمطار خير وبركة تنبت بها الزرع لا أمطار عقاب ونقمة يا غياث المستغيثين أغثنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم آمين.

أدعية المطر 

  • اللَّهمَّ اسْقِ عِبادَك وبهائمَك، وانشُرْ رحْمتَك، وأَحْيِ بلدَك الميِّتَ.
  • اللهم طهّر قلبي واشرح صدري وأسعدني وتقبل صلاتي وجميع طاعاتي، وأجب دعوتي واكشف كربتي وهمي وغمي، واغفر ذنبي وأصلح حالي واجلُ حزني وبيّض وجهي، واجعل الريان بابي والفردوس ثوابي والكوثر شرابي، واجعل لي فيما أحب نصيبا.
  • اللهم اسقنا غيثًا، مغيثًا، مريئًا، نافعًا، غير ضار.
  • اللهم إني أسألك بعزتك عظمتك وجلالك أن تحقق لي أمنياتي وأمنيات كل من أحبهم، وأن لا تكسر لي ظهرًا، ولا تصعّب لي حاجة، ولا تعظم عليّ أمرًا، ولا تحنِ لي قامة، ولا تجعل مصيبتي في ديني ولا تجعل الدنيا أكبر همّي، ولا تكشف لي سترًا ولا سرًا، فإن عصيتك جهرًا فاغفر لي وإن عصيتك سرًا فاسترني، ولا تجعل ابتلائي في جسدي.
  • اللهم اجعلها أمطار خير وبركة، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته.
  • اللّهم إنّا نسألك باسمك العظيم الأعظم، الذي إذا دُعيت به أجبت، وإذا سُئلت به أعطيت، وبأسمائك الحُسنى كلّها ما علمنا منها، وما لم نعلم، أن تستجيب لنا دعواتنا، وتُحقّق رغباتنا، وتقضي حوائجنا، وتفرج كروبنا، وتغفر ذنوبنا وتستـر عيوبنا، وتتوب علينا، وتعافينا، وتعفو عنا وتصلح أهلنا وذرّياتنا، وتطل بعمرنا، وتحسن عاقبتنا، وترحمنا برحمتك الواسعة.
  • عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال: صيبا نافعا. رواه البخاري في الصحيح.
دعاء المطر دعاء عند نزول المطر أدعية المطر دعاء المطر والرياح دعاء المطر والرياح الشديدة المطر دعاء المطر مستجاب

