ديني

دعاء للميت بدخول الجنة.. أفضل ما تبر به والديك بعد الوفاة

دعاء للميت بدخول الجنة
دعاء للميت بدخول الجنة
أحمد سعيد

ماذا نقول في صيغ دعاء للميت بدخول الجنة؟ يتساءل هذا السؤال كثيرون فليس هناك شيء أفضل من الدعاء للميت بعد وفاته فهو من أعظم صور الوفاء والبر ويبحث عدد من الناس عن أفضل دعاء للميت يغفر الذنوب وفي السطور التالية نعرض أفضل صيغ دعاء للميت وكان أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى صيغ عظيمة من الدعاء للميت.

دعاء للميت بمغفرة الذنوب

حين يفارقنا من نحب لا يبقى لنا سوى الدعاء ومن أفضل صيغ دعاء لليمت يغفر الذنوب ما يلي:

  • اللَّهُمَّ، اغْفِرْ له وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عنْه وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِهِ، وَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ. 
  • اللَّهمَّ اغْفِرْ لحيِّنا وميِّتِنا وشاهدنا وغائِبنا وصَغيرنا وَكبيرنا وذَكرِنا وأُنثانا اللَّهمَّ مَنْ أحييتَه مِنَّا فأحيِه علَى الإسلامِ ومن تَوَفَّيتَه مِنَّا فتَوفَّهُ علَى الإيمانِ اللَّهمَّ لا تحرمنا أجرَه ولا تُضلَّنا بعدَه. 
  • اللَّهمَّ إنَّ فلانَ بنَ فلانٍ في ذِمَّتِك وحبلِ جِوارِك فَقِهِ من فتنةِ القبرِ وعذابِ النَّارِ وأنتَ أهلُ الوفاءِ والحقِّ فاغفر لَه وارحمهُ إنَّكَ أنتَ الغفورُ الرَّحيمُ.

دعاء للميت بدخول الجنة

  • اللهم أره منزلته العالية في الجنّة وارزقه نعيمًا يسعد به.
  • اللهم إني أسألك في هذه الليلة المباركة أن ترحمه وتدخله جناتك.
  • اللهم ارزقه الدرجات العليا من الجنّة وأدخله منزلة الصّدّيقين والشهداء يا أكرم الأكرمين.

  • اللّهُمَّ ارحم من توسدت أجسادهم الأكفان، واجعل قبورهم خير مسكنٍ تغفو به أعينهم حتى تقوم الساعة، وارحمنا يارب إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، جلّ جلالك وإليك المصير.
  • اللّهُمَّ إن كان محسناً فزد من حسناته، وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيئاته.
  • اللّهُمَّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنَّة، ولا تجعله حفرة من حفر النار
  • اللّهُمَّ شفّع فيه نبينا ومصطفاك واحشره تحت لوائه واسقه من يده الشريفة شربةً هنيئةً لا يظمأ بعدها أبداً
  • اللّهُمَّ إنه صبر على البلاء، فامنحه يارب درجة الصابرين الذين يوفون أجورهم بغير حساب إنك على كلِّ شيءٍ قدير
  • اللهم إني أسألُك النَّعيمَ المقيمَ الذي لا يحُولُ ولا يزولُ اللهم إني أسألُك النَّعيمَ يومَ العَيْلَةِ، والأمن يومَ الحربِ، اللهم عائذًا بك من سوءِ ما أُعطِينا، وشر ما منَعْت منا اللهم حبِّبْ إلينا الإيمانَ وزَيِّنْه في قلوبِنا، وكَرِّه إلينا الكفرَ والفسوقَ والعصيانَ واجعلْنا من الراشدين اللهم توفَّنا مسلمِين، وأحينا مسلمِين وألحقنا بالصالحين، غيرَ خزايا، ولا مفتونين
  • يا رب ارحمه واغفر له كل ذنوبه ما تقدم منها وما تأخر ما يعلمها وما لا يعملها اللهم انك عفوا تحب العفو فأعفو عنه، يا رب اجعل قبره روضه من رياض الجنة ولا تجعلها حفره من حفر النار اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله واعذه من عذاب القبر ومن النار.

أفضل دعاء للميت

اللهم أنت ربها، وأنت خلقتها، وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئنا شفعاء فاغفر له.

اللهم ارحم من عجز عقلي عن استيعاب فراقه ويؤلمني قلبي عند ترديد دعاء الميت له ي رب ارحم أبي واغفر له واجمعني به في مستقر رحمتك يوم الجمعة.

اللهم ارحم من ضمه التراب واشفي من انهكه الوجع وأغث من أثقله الهم واهدي من غرت الدنيا.

اللهم أسألك أن ترحم من هم تحت التراب الذين يترقبون منا دعوه صادقة اللهم أرحم موتانا وموتى المسلمين واغفر لهم اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه تحت التراب والجنادل وحدنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا واغفر لنا خطايانا وذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا.

اللهم أذق “الاسم” الجنة ونعيمها والفردوس وبرادها، اللهم اجعل له كنوزا وبيوتا في جنتك وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين.

ربي أعطنا خير ما تعطي السائلين واجمع لنا صلاح الدنيا والدين واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين اللهم أذهب عنا الحزن وأزل عنا الهم، واطرد من نفوسنا القلق واجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم ارحم من عجزت عقولنا عن استيعاب فراقهم وأجعل قبورهم نورا وضياء إلى يوم يبعثون.

دعاء للميت بدخول الجنة دعاء للميت دعاء للميت يغفر الذنوب أفضل دعاء للميت

