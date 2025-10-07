دعاء بالرحمة والمغفرة في وداع الدكتور أحمد عمر هاشم

خيم الحزن صباح اليوم الثلاثاء على الأوساط الدينية والعلمية في مصر والعالمين العربي والإسلامي، بعد إعلان وفاة العالم الجليل الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن عمر ناهز 84 عامًا، بعد رحلة عامرة بالعطاء العلمي والدعوي امتدت لأكثر من ستين عامًا، ترك خلالها إرثًا فكريًا وروحيًا خالدًا في خدمة الإسلام والسنة النبوية.

وجاء في بيان نعيه الذي نُشر عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي:

"ننعي إلى العالم العربي والإسلامي وأحبائه وتلاميذه وفاة فقيدنا الحبيب الإمام الشريف الدكتور أحمد عمر هاشم، نسأل الله أن يبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وأن يجعل الجنة مثواه."

دعاء بالرحمة والمغفرة

وتضرع محبوه بالدعاء له، قائلين:

"اللهم إن الدكتور أحمد عمر هاشم قد أفنى عمره في نصرة دينك وخدمة سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، فاجزه عن علمه خير الجزاء، وعن أمته خير الجزاء، وعن الأزهر الشريف خير الجزاء.

اللهم أكرم نزله، ووسّع مدخله، وأنزله منازل الصديقين والشهداء والصالحين، وألحقه بمن أحب من نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام، واجعل علمه نورًا يهدي الأجيال."

وتقام صلاة الجنازة على جثمانه الطاهر عقب صلاة الظهر في الجامع الأزهر الشريف، ثم يُشيّع الجثمان إلى الساحة الهاشمية بقرية بني عامر في مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، حيث يُوارى الثرى بعد صلاة العصر.

ومن المقرر أن يُقام العزاء مساء اليوم بالساحة الهاشمية، ويُستقبل المعزون يوم الخميس في القاهرة.

رحم الله العالم الجليل الدكتور أحمد عمر هاشم، وجعل ما قدّمه من علمٍ ودعوةٍ في ميزان حسناته، وجزاه عن الأمة خير الجزاء.



