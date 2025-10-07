أحمد نعينع ناعيا الدكتور أحمد عمر هاشم: فقدت أخا حبيبا وصديقا عزيزا

نعى المقرئ الشيخ الدكتور أحمد نعينع، قارئ مسجد القصر الجمهوري، الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، الذي وافته المنية فجر اليوم عن عمر ناهز 84 عامًا، بعد رحلة علمية ودعوية حافلة امتدت لأكثر من نصف قرن.

وقال نعينع في بيانه:" بقلوبٍ مؤمنةٍ بقضاء الله وقدره، تلقّيتُ ببالغِ الحزنِ والأسى نبأَ وفاةِ أخي الحبيب وصديقي القديم، العالِم الجليل، الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، رحمه الله رحمةً واسعة، وأسكنه فسيح جناته".

عرفتُه منذ عشرات السنين، عرفته عن قرب، أخًا وصديقًا ورفيقًا و سافرنا معًا إلى بلادٍ كثيرة.

عرفتُه عالمًا ربانيًا، وصاحبَ خُلُقٍ رفيع، ووجهٍ بشوش، وهمةٍ في خدمة كتاب الله وسنّة نبيّه ﷺ، عاش عمره في ميدان الدعوة والعلم، يعلّم، ويُربّي، ويُذكّر بالله، لا يملّ ولا يكلّ، يجمع بين العلم والعمل، وبين التواضع والهيبة.

كان رحمه الله طيب المعشر، رقيق القلب، جمّ التواضع، واسع العلم، لا يضيق صدره بالنقاش، ولا يردّ سائلاً إلا بالرفق واللين.

لقد فقدتُ فيه أخًا عزيزًا وصاحبًا غاليًا، كانت بيننا مودة صادقة استمرت على مرّ السنين، فكان حضورُه دائمًا باعثًا على السكينة والطمأنينة.

رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه جميل الصبر والسلوان.