العمانية أمامة اللواتية تصل الأردن بعد اعتقالها بأسطول الصمود
الخارجية: مناقشات شرم الشيخ تهدف لتنفيذ خطة ترامب الخاصة بإحلال السلام في الشرق الأوسط
وداع مهيب.. الإمام الأكبر يتقدم جنازة أحمد عمر هاشم في الجامع الأزهر
نتنياهو يعترف: لم نهزم حماس ونقترب من نهاية الحرب
من قلب حرب غزة.. توثيق مأساة القطاع على مدار عامين
الإعلام في قلب النار.. مراسل غزة يروي مأساة الصحفيين بعد عامين من الحرب
إسنا تودع عريسها الطبيب في يوم زفافه.. الفرح تحول إلى مأتم| القصة الكاملة
طالب 83 مليون جنيه .. شوبير يكشف حقيقة صدور قرار لصالح زيزو ضد الزمالك
الصحة اللبنانية: استشهاد شخص وإصابة آخر في غارة إسرائيلية على دير عامص
موعد مباراة منتخب مصر وجيبوتي الحاسمة في التصفيات والقنوات الناقلة
تفاصيل فوز الدكتور خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو
القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى الثامن عشر للثقافات العسكرية «ذاكرة أكتوبر 2025»
ديني

أحمد عمر هاشم: رأيت النبي في المنام فاخترت التخصص في علم الحديث

أحمد عمر هاشم رحمه الله
أحمد عمر هاشم رحمه الله
إيمان طلعت

توفى صباح اليوم الدكتور أحمد عمر هاشم، أحد أبرز علماء الأزهر الشريف ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، الذي رحل عن عالمنا اليوم بعد صراع مع المرض.

ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة اليوم عقب صلاة الظهر بالجامع الأزهر الشريف، ثم يُشيَّع الجثمان الطاهر إلى مثواه الأخير بمدافن العائلة في الساحة الهاشمية بقرية بني عامر، مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، عقب صلاة العصر.

كما يُقام العزاء مساء اليوم بالساحة الهاشمية بقرية بني عامر، على أن يُقام عزاء آخر يوم الخميس المقبل بمدينة القاهرة.

رؤية النبي في المنام

وللدكتور أحمد عمر هاشم تصريح سابق عن رؤية ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم في المنام قال فيه:"حظيت برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت في آخر سنة بكلية أصول الدين، ورأيته بين الركن وباب الكعبة، ولما قصصتها على والدي قال إذا ستحج وتقتدي به صلى الله وعليه وسلم، وتخصصت في الحديث الشريف حبا في نبي الله صلى الله وعليه وسلم".

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني حقا، والدليل على ذلك أن الله يقذف في قلب الإنسان أنه هو الرسول، ومن يريد رؤية النبي يسلك طريق كتاب الله وسنته صلى الله عليه وسلم. 

رؤية النبي في المنام أحمد عمر هاشم وفاة أحمد عمر هاشم صلاة الجنازة على احمد عمر هاشم

