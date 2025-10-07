قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: نرفض الإجراءات الإثيوبية الأحادية بشأن قضية المياه
أحمد عمر هاشم: رأيت النبي في المنام فاخترت التخصص في علم الحديث
الخارجية: الجهود المصرية لدعم الشعب الفلسطيني لم ولن تتوقف على الإطلاق
الخارجية: ندعو هولندا للمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار غزة
قرار عاجل من السعودية.. وقف دخول الأتوبيسات الأردنية خلال موسم الحج المقبل
وزير الخارجية: حريصون على التعاون مع هولندا في مجال إدارة الموارد المائية
بدر عبد العاطي: نتطلع لتعزيز الشراكة مع هولندا ومواجهة الهجرة غير الشرعية بمقاربة شاملة
إبراهيم فايق: نادي الزمالك الآن يواجه شبح الإفلاس
وصول جثمان الدكتور أحمد عمر هاشم إلى الجامع الأزهر.. وصلاة الجنازة عقب الظهر
"النصر كان نصرين".. فوز خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو يتوج احتفالات مصر بذكرى أكتوبر
استقرار نسبي في أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم
الاستثمار تبحث مع جهاز مستقبل مصر التعاون في دعم سلاسل الإمداد وتوريد السلع الاستراتيجية
ديني

خروج جثمان الدكتور أحمد عمر هاشم من المستشفى للجامع الأزهر

وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم
وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم
إيمان طلعت

خرج جثمان الدكتور أحمد عمر هاشم من المستشفى للجامع الأزهر لأداء صلاة الجنازة عليه.

الذي رحل عن عالمنا اليوم بعد صراع مع المرض.

وفاة أحمد عمر هاشم 

ونُشر بيان نعيه عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، جاء فيه: "ننعي إلى العالم العربي والإسلامي وأحبائه وتلاميذه وفاة فقيدنا الحبيب الإمام الشريف الدكتور أحمد عمر هاشم، نسأل الله أن يبدله دارًا خيرًا من داره وأهلًا خيرًا من أهله وأن يجعل الجنة مثواه."

صلاة الجنازة

تقام صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر بالجامع الأزهر الشريف، ثم يُشيّع الجثمان  إلى الساحة الهاشمية بقرية بني عامر مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، حيث يُوارى الثرى بعد صلاة العصر، ويُقام العزاء مساء اليوم بالساحة الهاشمية، ويوم الخميس في مدينة القاهرة.

