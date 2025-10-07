خروج جثمان الدكتور أحمد عمر هاشم من المستشفى للجامع الأزهر

خرج جثمان الدكتور أحمد عمر هاشم من المستشفى للجامع الأزهر لأداء صلاة الجنازة عليه.

الذي رحل عن عالمنا اليوم بعد صراع مع المرض.

وفاة أحمد عمر هاشم

ونُشر بيان نعيه عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، جاء فيه: "ننعي إلى العالم العربي والإسلامي وأحبائه وتلاميذه وفاة فقيدنا الحبيب الإمام الشريف الدكتور أحمد عمر هاشم، نسأل الله أن يبدله دارًا خيرًا من داره وأهلًا خيرًا من أهله وأن يجعل الجنة مثواه."

صلاة الجنازة

تقام صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر بالجامع الأزهر الشريف، ثم يُشيّع الجثمان إلى الساحة الهاشمية بقرية بني عامر مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، حيث يُوارى الثرى بعد صلاة العصر، ويُقام العزاء مساء اليوم بالساحة الهاشمية، ويوم الخميس في مدينة القاهرة.