رحيل محدث العصر.. الساعات الأخيرة في حياة الدكتور أحمد عمر هاشم ونعي شيخ الأزهر له

كشفت مصادر مقربة تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء بعد تدهور مفاجئ في حالته الصحية.

وأكدت مصادر مقربة من الراحل، أن العالم الجليل تعرض لغيبوبة مفاجئة خلال الساعات الماضية، نُقل على إثرها إلى العناية المركزة، حيث مكث بها حتى لفظ أنفاسه الأخيرة فجر اليوم، رغم محاولات الأطباء المستمرة لإنقاذه.

من جانبه، نعى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إلى الأمة الإسلامية، وفاة العالم الكبير الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، وأستاذ الحديث وعلومه بكلية أصول الدين، ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، مشيرًا إلى أن الفقيد أمضى حياته في خدمة العلم والدعوة إلى الله تعالى.

وأكد شيخ الأزهر، أن الراحل كان عالِمًا أزهريًّا أصيلًا، وأحد أبرز علماء الحديث في عصرنا الحديث، عُرف بفصاحة لسانه وإخلاصه في الدعوة، وبأنه من كبار خُدّام السنة النبوية المطهرة، مشددًا على أن كتبه ومحاضراته ستظل منهلًا علميًا خالدًا.

وتقدّم الإمام الأكبر بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد وتلاميذه ومحبيه، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، وأن يجعل علمه وجهده في ميزان حسناته، وأن يُلهم أهله الصبر والسلوان.

صلاة الجنازة

تقام صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر بالجامع الأزهر الشريف، ثم يُشيّع الجثمان الطاهر إلى الساحة الهاشمية بقرية بني عامر مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، حيث يُوارى الثرى بعد صلاة العصر، ويُقام العزاء مساء اليوم بالساحة الهاشمية، ويوم الخميس في مدينة القاهرة.