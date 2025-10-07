وصول جثمان الدكتور أحمد عمر هاشم إلى الجامع الأزهر.. وصلاة الجنازة عقب الظهر

وصل، منذ قليل، جثمان العالم الجليل الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إلى الجامع الأزهر استعدادًا لأداء صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر، وسط حضور كبير من العلماء وطلابه ومحبيه الذين توافدوا لتوديع أحد أبرز رموز العلم والدعوة في مصر والعالم الإسلامي.

وخيم الحزن صباح اليوم، الثلاثاء، على الأوساط الدينية والعلمية في مصر والعالمين العربي والإسلامي، بعد إعلان وفاة العالم الجليل الدكتور أحمد عمر هاشم، عن عمر ناهز 84 عامًا، بعد رحلة عامرة بالعطاء العلمي والدعوي امتدت لأكثر من ستة عقود، قدم خلالها إرثًا فكريًا وروحيًا خالدًا في خدمة الإسلام والسنة النبوية.

وجاء في بيان نعيه الذي نُشر عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: “ننعي إلى العالم العربي والإسلامي وأحبائه وتلاميذه وفاة فقيدنا الحبيب الإمام الشريف الدكتور أحمد عمر هاشم، نسأل الله أن يبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وأن يجعل الجنة مثواه”.

ومن المقرر أن يُشيّع الجثمان الطاهر بعد صلاة الجنازة إلى الساحة الهاشمية بقرية بني عامر في مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، حيث يُوارى الثرى بعد صلاة العصر، على أن يُقام العزاء مساء اليوم بالساحة الهاشمية، ويوم الخميس في القاهرة.

رحم الله العالم الجليل الدكتور أحمد عمر هاشم، وجعل ما قدمه من علم ودعوة في ميزان حسناته، وجزاه عن الأمة خير الجزاء.



