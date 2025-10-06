قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس التونسي يهنئ الرئيس السيسي بذكرى نصر أكتوبر الـ 52
زيزو ينتصر على الزمالك في اتحاد الكرة| تفاصيل خطيرة
في يوم النصر.. السفير علاء يوسف يهنئ العنانى بفوزه بمنصب مدير عام اليونسكو
فوز خالد العناني بمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو
باكتساح.. العناني يفوز بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو
دوري أبطال إفريقيا.. موعد ذهاب وإياب بيراميدز وبطل إثيوبيا بدور الـ 32
الإجازات الرسمية المتبقية في 2025
مجلس الأهلي يعتمد قائمة المرشحين للانتخابات الجديدة
متحدث الحكومة: لم يصدر أي قرار بزيادة أسعار البنزين والكهرباء حتى الآن
ملامح ما بعد حماس.. اللواء سمير فرج: حكومة تكنوقراط وتدريبات أمنية لفلسطينيين بمصر ولجنة دولية تشرف على إعمار غزة
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات الإثنين 6 أكتوبر 2025
المجلس الرئاسي اليمني: انتصار أكتوبر غير مسار التاريخ وعزز مكانة مصر
ديني

بعد تدهور صحته.. صفحة الدكتور أحمد عمر هاشم: نرجو من الجميع الدعاء له بالشفاء

الدكتور أحمد عمر هاشم
الدكتور أحمد عمر هاشم
أحمد سعيد

أعلنت صفحة الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن تدهور حالته الصحية حيث كان يعاني من وعكة صحية منذ فترة استلزمت تواجده بالمستشفى. 

وكتبت صفحة الدكتور أحمد عمر هاشم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، "نرجو من الجميع الدعاء بصدقٍ وخالص النية للدكتور أحمد عمر هاشم بأن يمنَّ الله عليه بالشفاء العاجل ويُلبسه ثوب الصحة والعافية ويُعيده إلى ميادين العلم والدعوة سالمًا معافى إنه ولي ذلك والقادر عليه".

تدهور الحالة الصحية للدكتور أحمد عمر هاشم

يذكر أن الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف نقل على أثر وعكة صحية مفاجئة في شهر يوليو الماضي إلى أحد المستشفيات بمنطقة التجمع الخامس، ثم استقرت حالته الصحية بعد فترة.

وقال مصدر في تصريح لـ “صدى البلد” إن الدكتور أحمد عمر هاشم خضع لبعض الفحوصات والتحاليل الطبية الشاملة، للاطمئنان على حالته الصحية بشكل كامل، مشيرًا إلى أن الأطباء أوصوا ببقائه تحت الملاحظة بالمستشفى لمدة يومين كحد أقصى، لضمان استقرار حالته والاطلاع على نتائج التحاليل بدقة.

وأضاف المصدر أن الفريق الطبي لاحظ تحسنا واستقرارا في حالة الدكتور أحمد عمر هاشم الصحية فقرر استكمال علاجه خارج المستشفى، مع التأكيد على ضرورة راحته التامة.

الدكتور أحمد عمر هاشم أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الأزهر

