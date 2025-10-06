قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

دعاء بسيط يزيل همك ويفرج كربك.. كان يردده النبي فاغتنمه

دعاء بسيط يزيل همك ويفرج كربك
دعاء بسيط يزيل همك ويفرج كربك
شيماء جمال

كشف الدكتور علي جمعة مفتى الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف عن كلمات بسيطة كان يردده النبي عندما يصيبه كرب او يشق عليه أمر.

دعاء يزيل همك ويفرج كربك

وقال عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، جاء فى كتاب الشمائل الشريفة - للإمام جلال الدين السيوطي - وشرح الإمام المناوي

أن أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قال: « كَانَ إِذَا كَرَبَهُ أَمْرٌ قَالَ: يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ». [الترمذي]

واوضح شرح الحديث وقال:

(كَانَ إِذَا كَرَبَهُ أَمْرٌ) أي: شق عليه وأهمه شأنه.

(يَا حَيُّ) أي: الدائم البقاء.

(يَا قَيُّومُ) أي: المبالغ في القيام بتدبير خلقه.

(بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ) أي : أطلب الإغاثة وأسأل الاستعانة. يقال: أغاثه الله أعانه ونصره، وأغاثه الله برحمته كشف شدته.

اسم الله الأعظم

وقال: في تأثير هذا الدعاء في دفع هذا الهم والغم مناسبة بديعة فإن صفة الحياة متضمنة لجميع صفات الكمال مستلزمة لها وصفة القيمومية متضمنة لجميع صفات الأفعال، ولهذا قيل: إن اسمه الأعظم هو "الحي القيوم". والحياة التامة تضاد جميع الآلام والأسقام الجسمانية والروحانية، ولهذا لما كملت حياة أهل الجنة لم يلحقهم هم ولا غم، ونقصان الحياة يضر بالأفعال وينافي القيمومية، فكمال القيمومية بكمال الحياة، فالحي المطلق التام الحياة لا يفوته صفة كمال البتة، والقيوم لا يتعذر عليه فعل ممكن البتة، فالتوصل بصفة الحياة والقيمومية له تأثير في إزالة ما يضاد الحياة وتغير الأفعال، فاستبان أن لاسم "الحي القيوم" تأثيرًا خاصًا في كشف الكرب وإجابة الرب.

دعاء لفك الكرب وتسهيل الأمور
دعاء لفك الكرب وتسهيل الأمور ورد في السنة النبوية الكثير من الأدعية حول فك الكرب وتسهيل الأمور، وعلى المسلم بالإضافة لدعاء فك الكروب تسهيل الامور أن يكثر من الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن عليه أيضا الإكثار من الذكر والاستغفار لفك الكرب وتسهيل الأمور.

ونقول في دعاء لفك الكرب وتسهيل الأمور، اللهم يا مسهل الشديد ويا ملين الحديد، ويا منجز الوعيد، ويا من هو كل يوم في أمر جديد، أخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك أدفع ما لا أطيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، رب لا تحجب دعوتي، ولا ترد مسألتي، ولا تدعني بحسرتي، ولا تكلني إلى حولي وقوتي، وارحم عجزي فقد ضاق صدري، وتاه فكري وتحيرت في أمري، وأنت العالم سبحانك بسري وجهري، المالك لنفعي وضري، القادر على تفريج كربي وتيسير أموري

-اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال قال: ففعلت ذلك فأذهب الله عز وجل همي، وقضى عني ديني.
-روي عنْ سَعْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دَعْوَةُ ذِي النُّونِ إِذْ دَعَا وَهُوَ فِي بَطْنِ الحُوتِ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ.
-اللهم يامسهل الشديد ويا ملين الحديد, ويامنجز الوعيد, ويا من هو كل يوم في امر جديد, اخرجني من حلق الضيق الي اوسع الطريق, بك ادفع ما لا اطيق, ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم, رب لا تحجب دعوتي, ولا ترد مسألتي, ولاتدعني بحسرتي, ولا تكلني الي حولي وقوتي, وارحم عجزي فقد ضاق صدري, وتاه فكرى وتحيرت في امري, وانت العالم سبحانك بسري وجهري, المالك لنفعي وضري, القادر علي تفريج كربي وتيسير اموري.

-اللهم يا مسبب الاسباب ويامفتح الابواب, ويامجيب الدعوات, وياقاضي الحاجات, اقضي حاجتي, وارزقني وظيفه طيبه صالحه تقربني منك, وتصلح لي من امر الدنيا والاخرة
-اللهم يامؤنسي في وحدتي, وياراحمي في غربتي, وياولي في نعمتي, ويامفرج كربتي, وياسامع دعوتي, ويا مقيل عثرتي, وياراحم دمعتي, ويارجائي في الضيق, ويارب البيت العتيق, ارزقني من عندك رزقا واسعا, ويسر لي الحصول علي وظيفه وعمل طيب يكفيني هم الدنيا والحاجه الي الناس.

-اللهم انك لا تحمل نفساً فوق طاقتها فلا تحملني من كرب الحياة مالا طاقة لي به وباعد بيني وبين مصائب الدنيا وتقلب حوادثها كما باعدت بين المشرق والمغرب
-لا اله الا الله العظيم الحليم, لا اله الا الله رب السموات والارض, ورب العرش العظيم

اسم الله الأعظم الحي القيوم كشف الكرب دعاء يزيل همك ويفرج كربك علي جمعة دعاء لفك الكرب دعاء لفك الكرب وتسهيل الأمور

بالصور

طريقة عمل الاستربس الدجاج المقرمش الحار أحلى من المطاعم

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الحراتي؟.. فوائد مذهلة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

