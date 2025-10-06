جامعة الأزهر تفتح باب التقدم لبرنامج اللغة العربية للناطقين بغيرها لخريجيها

أعلنت كلية اللغة العربية بالزقازيق بشرى سارة لخريجي جامعة الأزهر من البنين عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، وهى فتح باب التقديم لخريجي جامعة الأزهر من البنين في برنامج اللغة العربية للناطقين بغيرها، حيث يبدأ التقديم للمتخرج في أي كلية من كليات الجامعة ولديه رغبة في الالتحاق بالبرنامج حتى يوم الخميس الموافق 9/ 10/ 2025م.

واشارت الى أنه سيتم لاحقًا تحديد مواعيد المقابلات الشخصية للمتقدمين، وعلى من يرغب الالتحاق بالبرنامج التوجه إلى الكلية خلال المدة المحددة.

من ناحية أخرى قام اليوم فضيلةأ.د/ علي عبداللطيف _ عميد الكلية، وسعادة أ.د محمد السعودي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بمتابعة انتظام العملية التعليمية والتدريسية بالكلية، حيث قاما بالمرور على جميع القاعات الدراسية بالكلية؛ للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية وتواجد الأساتذة والطلاب، وحث سعادة عميد الكلية الطلاب على ضرورة الالتزام بالحضور للإفادة من أساتذتهم.

كما حرص سعادة الوكيل بالتنبيه على الطلاب بضرورة ألا تقل نسبة حضورهم عن ٧٥٪ تنفيذًا لقرار الجامعة برئاسة فضيلة أ.د سلامة داود بهذا الشأن.

وقد وجّها النصح للطلاب بضرورة بذل مزيد من الجد والاجتهاد في سبيل تحصيل العلم النافع.

كما شملت الجولة التفقدية المرور على الأقسام الإدارية.