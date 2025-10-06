دعاء النصر والحفظ والأمان .. ردده فى ذكرى حرب أكتوبر

دعاء النصر والحفظ والأمان.. بالتزامن مع الاحتفال بذكرى انتصار السادس من أكتوبر، التى نجح فيها الجيش المصرى فى استعادة أرض سيناء بعد احتلال دام سنوات، فى واحدة من أعظم الانتصارات العسكرية في التاريخ الحديث، نقدم لكم دعاء النصر والحفظ والأمان ردده فى ذكرى السادس من أكتوبر ليحفظ الله وطننا وشعبنا وجيشنا.

دعاء النصر والحفظ والأمان

اللهم اجعل مصر في أمن وأمان دائم

اللهم اجعل مصر بلدًا مباركًا في كل أركانها

اللهم احفظ مصر من كل مكروه واجعلها آمنة مزدهرة

اللهم احفظ رئيسها وقياداتها وشعبها

اللهم ارزق مصر السلام والاستقرار

اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة في كل الأوقات

اللهم اجعل النصر حليف جيشنا دائمًا



دعاء لمصر أم الدنيا

اللهم اجعل مصر مقصدًا للخير لكل العالم

اللهم احمِ حدودها من كل عدوان

اللهم احفظ جيش مصر الباسل

اللهم اجعل مصر صرحًا للعلم والثقافة

اللهم أنزل بركاتك على أرضها وسكانها

اللهم احفظ ثرواتها ومواردها

اللهم ارفع عن مصر كل فتنة وبلاء

اللهم اجعل جيشها قويًا وشجاعًا

اللهم احمِ أرض سيناء وأهلها

اللهم اجعل مصر نموذجًا للأمن والعدل

اللهم احمِ مصر من كل معتدٍ

دعاء لجيش مصر

اللهم ثبّت رجال الجيش على الحق والعدل

اللهم اجعل كل مصري يدافع عن وطنه بإخلاص

اللهم اجعلنا من الذين يدافعون عن وطنهم بإيمان

اللهم أنصر جيشنا على كل معتدٍ

اللهم ارزق جيشنا الشجاعة والحكمة

اللهم اجعل دماء شهدائنا سببًا للكرامة والعزة

اللهم اجعل جيشنا قوة للخير والسلام

اللهم ارزق ضباطنا حكمة وفطنة

دعاء لمصر للإذاعة المدرسية

اللهم احفظ حدود مصر وأمنها

اللهم ثبت أقدام جنودنا في الميادين

اللهم اجعل دم شهدائنا مباركًا لنا

اللهم اجعل قلوب المصريين متحدة مع جيشهم

اللهم اجعل المدارس أماكن للعلم والنور

اللهم اجعل كلمة الله أكبر شعارنا في كل وقت

اللهم اجعل طلاب مصر مثالًا للخلق والوطنية

اللهم اجعل قلوب شعبها محبة ومتآلفة

اللهم ارزق شعبها المحبة والتآلف

اللهم احفظ مصر وشعبها من كل سوء

اللهم قوِّ إيماننا بحب الوطن وخدمة أهله