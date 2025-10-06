قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعلن استعدادها تسليم الأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين
نصر أكتوبر في عيون النواب.. صفحة خالدة في تاريخ الإنسانية.. ويؤكدون: إرادة المصريين لا تقهر
الرئيس السيسي يصدرا قرارًا بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بانتصار ٦ أكتوبر
إشادة حزبية بكلمة الرئيس السيسي بذكرى حرب أكتوبر: تؤكد قوة وصلابة الجيش المصري في الدفاع عن البلاد ضد أي اعتداء
البث الإسرائيلية: الجيش يقصف معسكرات تابعة لحزب الله في البقاع شرقي لبنان
هبة قطب تفجر مفاجأة عن سبب حركة ابنتها اللافتة في حفل زفافها
رابطة الأندية توافق على طلب الأهلي تأجيل مباراة الاتحاد السكندري.. تفاصيل
أكبر القلاع الصناعية العسكرية فى الشرق الأوسط.. وزير الإنتاج الحربي يتابع مراحل التصنيع بمصنع 300 الحربي
بعد تسييح أسورة المتحف المصري.. ماذا اختفى من مقبرة "خنتي كا" بسقارة؟
بترقص بملابس خادشة .. القبض على بلوجر جديدة بأكتوبر
البرازيل تدخل على خط الدول الداعمة لخالد العناني مديرا لليونسكو
سكرانين وارتكبوا أفعالًا خادشة داخل السيارة .. القبض على فتيات الفيديو المنتشر فوق المحور
ديني

دعاء النصر والحفظ والأمان .. ردده فى ذكرى حرب أكتوبر

دعاء النصر والحفظ والأمان
دعاء النصر والحفظ والأمان
شيماء جمال

دعاء النصر والحفظ والأمان.. بالتزامن مع الاحتفال بذكرى انتصار السادس من أكتوبر، التى نجح فيها الجيش المصرى فى استعادة أرض سيناء بعد احتلال دام سنوات، فى واحدة من أعظم الانتصارات العسكرية في التاريخ الحديث، نقدم لكم دعاء النصر والحفظ والأمان ردده فى ذكرى السادس من أكتوبر ليحفظ الله وطننا وشعبنا وجيشنا.

دعاء النصر والحفظ والأمان

اللهم اجعل مصر في أمن وأمان دائم
اللهم اجعل مصر بلدًا مباركًا في كل أركانها
اللهم احفظ مصر من كل مكروه واجعلها آمنة مزدهرة
اللهم احفظ رئيسها وقياداتها وشعبها
اللهم ارزق مصر السلام والاستقرار
اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة في كل الأوقات
اللهم اجعل النصر حليف جيشنا دائمًا


دعاء لمصر أم الدنيا

اللهم اجعل مصر مقصدًا للخير لكل العالم
اللهم احمِ حدودها من كل عدوان
اللهم احفظ جيش مصر الباسل
اللهم اجعل مصر صرحًا للعلم والثقافة
اللهم أنزل بركاتك على أرضها وسكانها
اللهم احفظ ثرواتها ومواردها
اللهم ارفع عن مصر كل فتنة وبلاء
اللهم اجعل جيشها قويًا وشجاعًا
اللهم احمِ أرض سيناء وأهلها
اللهم اجعل مصر نموذجًا للأمن والعدل
اللهم احمِ مصر من كل معتدٍ

دعاء لجيش مصر

اللهم ثبّت رجال الجيش على الحق والعدل
اللهم اجعل كل مصري يدافع عن وطنه بإخلاص
اللهم اجعلنا من الذين يدافعون عن وطنهم بإيمان
اللهم أنصر جيشنا على كل معتدٍ
اللهم ارزق جيشنا الشجاعة والحكمة 
اللهم اجعل دماء شهدائنا سببًا للكرامة والعزة
اللهم اجعل جيشنا قوة للخير والسلام
اللهم ارزق ضباطنا حكمة وفطنة

دعاء لمصر للإذاعة المدرسية

اللهم احفظ حدود مصر وأمنها
اللهم ثبت أقدام جنودنا في الميادين
اللهم اجعل دم شهدائنا مباركًا لنا
اللهم اجعل قلوب المصريين متحدة مع جيشهم
اللهم اجعل المدارس أماكن للعلم والنور
اللهم اجعل كلمة الله أكبر شعارنا في كل وقت
اللهم اجعل طلاب مصر مثالًا للخلق والوطنية
اللهم اجعل قلوب شعبها محبة ومتآلفة
اللهم ارزق شعبها المحبة والتآلف
اللهم احفظ مصر وشعبها من كل سوء
اللهم احمِ حدودها من كل عدوان
اللهم قوِّ إيماننا بحب الوطن وخدمة أهله

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

