قرار عاجل من النيابة.. حبس عاطلين تعديا على شاب وبترا أصابع يده لدفاعه عن فتاة بشوارع قطور
الطريق إلى إيلات.. إنعام محمد علي تكشف لصدى البلد كواليس العمل في ذكري نصر أكتوبر
النرويج تمول مشروع دندرة للطاقة الشمسية لتغذية شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي
أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية للكوادر الأمنية الأفريقية
خبير: الجيش المصري أقدم جيش نظامي في العالم يعود تاريخه إلى أكثر من 7 آلاف عام
مصادر تكشف لـ صدى البلد: المصريين الأحرار يخوض الانتخابات بأغلب دوائر الجمهورية على النظام الفردي
تعرف على خريطة بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالعاصمة الإدارية الجديدة
استمارة بطاقة الرقم القومي بكام؟.. قائمة الأسعار وأنواعها
إيران: تبادل السجناء مع فرنسا “قيد المناقشة”
الصحة والصناعة: السيطرة على نواقص الأدوية عبر توفير المثائل والبدائل
التامين الصحي الشامل: إعادة تشكيل اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية
كجوك والخطيب: نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 35٪ دون أى أعباء إضافية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأزهر: نصر أكتوبر ملحمةٌ خالدة سطر فيها أبناء مصر أروع بطولات الإيمان والكرامة

ذكرى نصر السادس من أكتوبر
ذكرى نصر السادس من أكتوبر
شيماء جمال

احتفى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عبر صفحته الرسمية على فيس بوك بذكرى نصر السادس من أكتوبر.

وقال الأزهر إن نصر أكتوبر ملحمةٌ خالدة سطر فيها أبناء مصر أروع بطولات الإيمان والكرامة وأعادوا للأمة مجدها وعزها.


خير أجناد الأرض
 

ونوه أن ذكرى السادس من أكتوبر ستظل شاهدة على تلاحم الشعب المصري بكل طوائفه، وصلابته، وقوته في وجه الطغاة المعتدين ودليلا على أن جند مصر كانوا ولا زالوا درعها الواقي من كل خطر وشر.

الأزهر وروح الانتصار
مثل الأزهر الشريف بشيوخه وطلابه من خلف قواتنا المسلحة المصرية؛ لحمة وطنية؛ إذ كانوا يعيدون بناء الجبهة الداخلية، بالدعوة للاصطفاف حول القوات المسلحة، وبث روح التضحية والفداء في المقاتلين ورفع همتهم بالإقامة معهم على جبهة القتال، وكان من أبرز هؤلاء العلماء:
الشيخ حسن مأمون، والدكتور عبد الحليم محمود ، والدكتور محمد الفحام، والشيخ محمد متولي الشعراوي وغيرهم كثير.


ألا إن نصر الله قريب

ولفت الى انه بالعمل الدؤوب، وإيمان القلوب، وصلابة العزائم وقبل ذلك كله بتوفيق الله سبحانه؛ تحققت في الـ 6 من أكتوبر معجزة عسكرية على كل مقياس، ولقن جيش مصر العدو الغاشم درسا قاسيا، وأصبح هذا الانتصار المشرف حدثا ملهما لأبناء العروبة والإسلام جيلا بعد جيل، حدث يؤكد أنه
مهما طغى العدو وتجبر؛ فإن نصر الله آت وقريب.
 

وأشار إلى أن هذا النصر سيبقى شاهدًا على عظمة شعبٍ أصيل محب لدينه ووطنه وقواته المسلحة، وجيشٍ باسل قوي أبي.

ودعا لمصر وجيشها وشعبها قائلا: حفظ الله مصر وجيشها وشعبها، وحفظ عليها أمنها وسلامها آمين.

