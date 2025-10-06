الأزهر: نصر أكتوبر ملحمةٌ خالدة سطر فيها أبناء مصر أروع بطولات الإيمان والكرامة

احتفى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عبر صفحته الرسمية على فيس بوك بذكرى نصر السادس من أكتوبر.

وقال الأزهر إن نصر أكتوبر ملحمةٌ خالدة سطر فيها أبناء مصر أروع بطولات الإيمان والكرامة وأعادوا للأمة مجدها وعزها.



خير أجناد الأرض



ونوه أن ذكرى السادس من أكتوبر ستظل شاهدة على تلاحم الشعب المصري بكل طوائفه، وصلابته، وقوته في وجه الطغاة المعتدين ودليلا على أن جند مصر كانوا ولا زالوا درعها الواقي من كل خطر وشر.



الأزهر وروح الانتصار

مثل الأزهر الشريف بشيوخه وطلابه من خلف قواتنا المسلحة المصرية؛ لحمة وطنية؛ إذ كانوا يعيدون بناء الجبهة الداخلية، بالدعوة للاصطفاف حول القوات المسلحة، وبث روح التضحية والفداء في المقاتلين ورفع همتهم بالإقامة معهم على جبهة القتال، وكان من أبرز هؤلاء العلماء:

الشيخ حسن مأمون، والدكتور عبد الحليم محمود ، والدكتور محمد الفحام، والشيخ محمد متولي الشعراوي وغيرهم كثير.



ألا إن نصر الله قريب

ولفت الى انه بالعمل الدؤوب، وإيمان القلوب، وصلابة العزائم وقبل ذلك كله بتوفيق الله سبحانه؛ تحققت في الـ 6 من أكتوبر معجزة عسكرية على كل مقياس، ولقن جيش مصر العدو الغاشم درسا قاسيا، وأصبح هذا الانتصار المشرف حدثا ملهما لأبناء العروبة والإسلام جيلا بعد جيل، حدث يؤكد أنه

مهما طغى العدو وتجبر؛ فإن نصر الله آت وقريب.



وأشار إلى أن هذا النصر سيبقى شاهدًا على عظمة شعبٍ أصيل محب لدينه ووطنه وقواته المسلحة، وجيشٍ باسل قوي أبي.

ودعا لمصر وجيشها وشعبها قائلا: حفظ الله مصر وجيشها وشعبها، وحفظ عليها أمنها وسلامها آمين.