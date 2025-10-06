قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وكيل فيريرا: المدرب لديه مشروع في الزمالك.. وحديث منح اللاعبين حرية المشاركة شائعة
عملية جراحية .. تطور مثير في وعكة حسن شحاتة الصحية
صحف عبرية: السخرية من إسرائيل تتصدر المشهد لاستضافة وفدنا بالقاهرة تزامنا مع احتفالات أكتوبر
حزب الجيل يدفع بـ70 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب
أساطير الكرة المصرية.. الخطيب يطمئن على حسن شحاتة فى المستشفى
قرارات عاجلة بشأن تدريب الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم
أستاذ علوم سياسية: رد حركة حماس على خطة ترامب موقف عبقري في توقيت حاسم
الأوراق المطلوبة لتسليم التابلت لطلاب أولى ثانوي "عام وبكالوريا" بالمدارس
التضامن: تنسيق الجهود مع المؤسسات الأكاديمية لدعم تمكين الفتيات ذوي الإعاقة
الاستخبارات الروسية: بريطانيا تستعد لتنفيذ استفزاز جديد
مخرج إيطالي وذخيرة حية .. كيف روى محمود ياسين كواليس فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي
الجدة ليو.. أيقونة الحيوية التي كسرت قيود العمر في الصين| تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

دار الإفتاء تحسم الجدل: زواج النفحة باطل ومخالف لمقاصد الشريعة

دار الإفتاء
دار الإفتاء
عبد الرحمن محمد

أوضحت دار الإفتاء المصرية في فتوى رسمية موقفها الشرعي من ما يُعرف باسم "زواج النفحة"، مؤكدة أن هذا النوع من العقود حرام شرعًا وباطل ابتداءً، لما يتضمنه من مخالفات صريحة لمقاصد الشريعة الإسلامية وأحكام الزواج الصحيح، مشيرة إلى أن إطلاق الناس عليه اسمًا جديدًا لا يغيّر من حقيقته ولا من حكمه الشرعي.

وبيّنت دار الإفتاء أن ما يسمى بزواج النفحة يعتمد على اتفاقٍ بين شاب وفتاة يتضمن دفع مقدم ومؤخر صداق، مع السماح بالطلاق في أي وقت، والاعتراف بالأبناء في حال حدوث حمل، ويُبرم هذا العقد عادة دون وجود ولي، ودون توثيق رسمي أو إعلان، وهو ما يجعل العقد فاقدًا لأركانه الأساسية التي حددها الشرع، ويُخرج العلاقة من إطار الزواج الصحيح إلى علاقة محرّمة شرعًا.

وأكدت الإفتاء أن غياب الوليّ، وعدم التوثيق، وإخفاء الزواج عن الناس، وترك نسب الأولاد لاختيار الأب، كلها أمور تضرب في صميم مقاصد الزواج الشرعي الذي شرعه الله لتحقيق المودة والرحمة والسكن، وحفظ الأنساب والحقوق، ومنع الفساد والريبة، مشددة على أن مثل هذه العقود تُعد تحايلاً على أحكام الله، وتفتح أبواب الفساد والضياع.

وفي بيانها، أوضحت الدار أن الإسلام حين أمر بالزواج ورغّب فيه، راعى الفطرة الإنسانية، فلم يمنع الغرائز، بل نظمها بما يحقق الكرامة والاستقرار، واستشهدت بحديث النبي ﷺ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ».

وأضافت أن عقد الزواج في الإسلام محاط بسياج من الشروط والأركان لضمان استمراره وتحقيق مقاصده، وليس مجرد وسيلة لإشباع الرغبة أو التهرب من المسؤولية. 

فالشريعة فرّقت بوضوح بين الزواج الصحيح الذي يقوم على الإعلان، والرضا، والتوثيق، ووجود الوليّ، وبين العلاقات غير الشرعية التي تُبرم في الخفاء.

وشددت دار الإفتاء على أن "زواج النفحة" يخالف مقاصد الشريعة الإسلامية ويُعتبر باطلًا حتى وإن زعِم أنه "زواج شرعي"، لأن ما بُني على باطل فهو باطل، مؤكدة أنه لا يجوز الإقدام عليه تحت أي مبرر، وأن من أراد الزواج فعليه الالتزام بالإجراءات الشرعية والقانونية التي تحفظ الحقوق وتصون الكرامة.

 

حالة الطقس

أمطار ورياح محملة بالرمال.. تحذيرات هامة بشأن حالة الطقس الساعات المقبلة

رضا عبد العال

من كوكب آخر.. رضا عبد العال يتغنى بلاعبي الزمالك

قفشه

خالد الغندور: أفشة تجاوز في حق عماد النحاس.. والأهلي يعرضه للبيع

ترامب

ترامب يهدد بضرب إيران: لن ننتظر طويلا إذا استأنفت برنامجها النووي

العمرة

السعودية تتيح أداء مناسك العمرة لجميع أنواع التأشيرات

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم

خامنئي

إيران: جاهزون لمواجهة إسرائيل في الجزر والسواحل والبحار

تحذيرات من الأرصاد اليوم للمواطنين

ظواهر جوية خطيرة وتحذير عاجل من الأرصاد | توخوا الحذر

الغندور

خالد الغندور ينتقد الواقع الرياضي: من غير فلوس مافيش حب ولا بطولات

وزير الرياضة يُنهي الخلاف بين "الأنوكا" و"الأوكسا"

وزير الرياضة يُنهي الخلاف بين "الأنوكا" و"الأوكسا" استعدادا لدورة الألعاب الإفريقية 2027

اكتوبر

شوبير: نصر أكتوبر رمز للمعجزة المصرية

طريقة عمل الاستربس الدجاج المقرمش الحار أحلى من المطاعم

هبة قطب تخرج عن صمتها بسبب فرح ابنتها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الحراتي؟.. فوائد مذهلة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

فضل شاكر

تفاصيل تسليم فضل شاكر نفسه للجيش اللبناني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

