الدعاء للميت بدخول الجنة.. المشاركة في جنازته والوقوف على قبره

الدعاء للميت بدخول الجنة فيه ثواب كبير كما أن المشاركة في جنازة الميت والدعاء له والوقوف على قبره كل هذه الأمور تجعل الميت يدخل في شفاعة من يدعو له، لذا فالدعاء للميت بدخول الجنة أمر مستحب شرعا، وفضل الدعاء للميت ورد فيه الكثير من الأحاديث النبوية الشريفة، وعلى سبيل المثال ما رواه عبد لله ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلّم: "ما مِن رجُلٍ مُسلِمٍ يموتُ فيقومُ على جِنازتِهِ أربعونَ رجُلًا لا يُشرِكونَ باللهِ شيئاً إلّا شفَّعهمُ اللهُ فيه" أخرجه مسلم في الصحيح، والدعاء للميت هدفه غفران الذنوب



ونقول في الدعاء للميت بدخول الجنة اللهم في يوم الجمعة اغفر له واعفُ عنه وارحمه وأدخله جنتك يا كريم.

اللهم في ليلة الجمعة أره منزلته العالية في الجنّة وارزقه نعيمًا يسعد به.

اللهم إني أسألك في هذه الليلة المباركة أن ترحمه وتدخله جناتك.

اللهم ارزقه الدرجات العليا من الجنّة وأدخله منزلة الصّدّيقين والشهداء يا أكرم الأكرمين.

-اللّهُمَّ ارحم من توسدت أجسادهم الأكفان، واجعل قبورهم خير مسكنٍ تغفو به أعينهم حتى تقوم الساعة، وارحمنا يارب إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، جلّ جلالك وإليك المصير.

-اللّهُمَّ إن كان محسناً فزد من حسناته، وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيئاته.

-اللّهُمَّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنَّة، ولا تجعله حفرة من حفر النار

-اللّهُمَّ شفّع فيه نبينا ومصطفاك واحشره تحت لوائه واسقه من يده الشريفة شربةً هنيئةً لا يظمأ بعدها أبداً

-اللّهُمَّ إنه صبر على البلاء، فامنحه يارب درجة الصابرين الذين يوفون أجورهم بغير حساب إنك على كلِّ شيءٍ قدير

-اللهم إني أسألُك النَّعيمَ المقيمَ الذي لا يحُولُ ولا يزولُ اللهم إني أسألُك النَّعيمَ يومَ العَيْلَةِ، والأمن يومَ الحربِ، اللهم عائذًا بك من سوءِ ما أُعطِينا، وشر ما منَعْت منا اللهم حبِّبْ إلينا الإيمانَ وزَيِّنْه في قلوبِنا، وكَرِّه إلينا الكفرَ والفسوقَ والعصيانَ واجعلْنا من الراشدين اللهم توفَّنا مسلمِين، وأحينا مسلمِين وألحقنا بالصالحين، غيرَ خزايا، ولا مفتونين

-يا رب ارحمه واغفر له كل ذنوبه ما تقدم منها وما تأخر ما يعلمها وما لا يعملها اللهم انك عفوا تحب العفو فأعفو عنه، يا رب اجعل قبره روضه من رياض الجنة ولا تجعلها حفره من حفر النار اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله واعذه من عذاب القبر ومن النار.

دعاء للميت ليلة الجمعة

دعاء للميت ليلة الجمعة في الدعاء للميت رفع لشأنه خاصة إذا كان من ولد صالح قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلّم: "إنَّ اللهَ لَيرفَعُ الدَّرجةَ للعبدِ الصّالحِ في الجنَّةِ، فيقولُ: يا ربِّ، أنّى لي هذه فيقولُ: باستغفارِ ولدِكَ لك" رواه أبو هريرة رضي الله عنه وورد في صحيح مسلم كما أن من فضل الدعاء للميت تثبيت المؤمن عند السؤال وحساب الملكين، و دعاء للميت ليلة الجمعة جزاؤه أكبر لذا علينا الحرص على دعاء للميت ليلة الجمعة

ونقول في دعاء للميت ليلة الجمعة اللهم في هذه الليلة المباركة اعتق فلان من عذاب القبر والنّار، وباعد بينه وبين العذاب كما باعدت بينه وبين المشرق والمغرب.

اللهم في ليلة الجمعة تولّى فلانًا برحمتك ولطفك وكرمك وأبعد عنه عذاب القبر يا أكرم الأكرمين.

اللهم ارحم فلان واغفر له ووسّع قبره وقِه من العذاب في هذه الليلة يا أرحم الأرحمين.

اللهم في يوم الجمعة برّد على قبر فلان وارحمه برحمتك التي وسعت كلّ شيء.

اللهم إني أسألك في هذا اليوم المبارك أن تغفر لفلان وتعذه من عذاب القبر وفتنته وأن تعامله بما أنت أهله وليس بما هو أهله.

-اللّهُمَّ ارحمها فإنها كانت مسلمة واغفر لها فإنها كانت مؤمنة وأدخلها الجنة فإنها كانت بنبيك مصدقة، ولكتابك مرتلة".

اللّهُمَّ أعذّها من عذاب القبر، وجفاف الأرض على جنبيها، واملأ قبرها بالرضا والنور يارب العالمين"

-اللّهُمَّ اغفر لها، وادخلها الجنة من غير عذاب بعفوك ورحمتك، اللّهُمَّ آنسها في وحدتها وآنس وحشتها وصبّرنا على فراقها يا عالم الغيب إليك النشور.

اللهم إنِّي أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك أن أقول زوراً أو أغشى فجوراً أو أكون بك مغروراً. اللهم نجني من النار، وأسألك مغفرة بالليل والنهار.

-اللَّهُمَّ يا خير من سُئل وأجود من أعطى وأكرم من عفا وأعظم من غفر وأعدل من حكم وأصدق من حدث وأوفى من وعد، ارزقني الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونجني من النار وما قرب إليها من قول وعمل.



دعاء للميت

دعاء للميت إنّ ليوم الجمعة فضلٌ عظيم وخصّ الله عز وجل أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن جعل لنا يوم الجمعة وورد أنّ فيه ساعةٌ لاستجابة لا يوافقها عبد إلا واستجيب لذا الدعاء للميّت في هذا اليوم الفضيل مستجاب بإذن الله تعالى.

اللهم ارحم روحا صعدت إليك ولم يعد بيننا وبينها إلا الدعاء يا رب اغفر له وعافه وأعف عنه أجمل هديه للميت في قبره عندما يصله دعاء من أهل الدنيا، فيا رب ارحمه واغفر له واجمعنا به في الفردوس الأعلى من الجنة.

يا رب انر قبر“الاسم” وارحم ضعفه وانس وحشته واجعل القبر رحيما به والتراب خفيفا عليه واجعل قبره روضه من رياض الجنة اللهم ادخله الجنة والحقنا به يا رب.

اللهم أرحمه واغفر له وأنر قبره اللهم بشره بجنة فيها مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر اللهم ارحمه واغفر له ونور قبره.

أسألك اللهم في يوم الجمعة أن تغفر لفلان كافة ذنوبه وأفعاله، وأن ترحمه برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين.

اللهم في يوم الجمعة زِد من حسنات فلان إن كان من المحسنين، وتجاوز عنه إن كان من المسيئين، واغفر له إنك أنت الغفور الرحيم.

اللهم في يوم الجمعة اغفر ذنوب فلان، واملأ قبره بالنّور والسّرور. أسألك اللهم في يوم الجمعة أن تتولّى فلانًا بمغفرتك ورحمتك، وأن تخفف عنه عذابك إن كان من المُعَذَّبين. اللهم في يوم الجمعة أنزل من مغفرتك ورحمتك على فلان، واجعله بمنزلة الصّالحين والصّديقين والشهداء.

اللهم إن عبدك بجوارك وأنت يا الله خير من يكون بجوار عبادك، فاغفر له وارزقه الرضا التام عنه واجعل روحه رضيّة ومستبشرة وهانئة، وامنحه مقعدًا من نعيمك الذي لا ينفذ يا أكرم الأكرمين.

اللهم في يوم الجمعة خفف من وحده فلان واجعل عمله الصالح أُنسًا له في قبره.

اللهم ارحمه و اغفر له و انس وحشته ووسع قبره، اللهم اجعل أيامه في الجنة أجمل، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار اللهم ارحمه يوم العرض عليك اللهم قه عذابك يوم تبعث عبادك اللهم املأ قبره بالرضا والنور والسرور.

اللهم ادخله الجنة من غير حساب ولا عذاب، اللهم انسه في وحدته وانس وحشته اللهم ان كان من المحسنين فزد فى حسناته و إن كان من المسيئين فتجاوز عن سيئاته.

اللهم ارحم من اشتاقت لهم أنفسنا وهم تحت التراب، اللهم اغفر لأغلى من غابوا عن الدنيا وارحمهم واحشرهم في زمرة المتحابين فيك واجعل ملتقانا في الفردوس الأعلى.

اللهم برد على قبور موتانا وموتى المسلمين ببراد الجنة واكسهم من السندس ربي اجعلهم من عتقاء النار.

اللهم أرحم من أصبح في ودائعك، وبرد على قبره، وأعف عنه، واجعله مكرم في جنانك ربي ارحم موتانا وموتى المسلمين يا رب العالمين.

ربي أن موتانا في ذمتك اللهم أطعمهم من الجنة وارهم مكانهم في الجنة وقل لهم ادخلوا من الأبواب شئتم اللهم انزل موتانا منازل الشهداء وعيش السعداء ومرافقة الأنبياء والفوز بالجنة والنجاة من النار يا كريم.نسخ

دعاء للميت يوم الجمعة عمي

دعاء للميت يوم الجمعة عمي في يوم الجمعة يالله إن كنا مقصرين في الدعاء للأموات فأنت الكريم الذي لاتنسى هب لهم نعيم ورضوانا وسرورا اللهم إرحم موتانا وموتى المسلمين واشفي مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا إرحم موتانا إشرح صدورنا يسر أمورنا واجعلها فرج لكل صابر وإستجابه لكل دعاء اللهم اغفر لحينا وميتنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفّه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده وعن أبي هريرة قال: دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة على جنازة، فقال: (اللهم أنت ربها وأنت خلقتها، وأنت رزقتها وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئنا شفعاء له فاغفر له ذنبه. رواه أحمد وأبو داود.

دعاء للزوج المتوفي يوم الجمعة

دعاء للزوج المتوفي يوم الجمعة في يوم الجمعة يالله، ارحم امواتنا رحمةً لا يشقون بعدها ابداً اللهم اجعلهم آمنين مطمئنين، اللهم اجبر كسر قلوب من فقدو و ارزقهم أجر الصابرين، اللهم اجعل قبر كل من غادر الحياة نوراً وضياء اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين يارب العالمين اللهم في يوم الجمعة سر خواطرنا إشف مرضانا إرحم موتانا إشرح صدورنا يسر أمورنا واجعلها فرج لكل صابر وإستجابه لكل دعاء، إنها الجمعة قد رحل إلى جوارك يا الله فأسألك يا ربي فيها أن تغفر له وترحمه وتآنس وحشته وتوسع قبره وتجعل له في ذلك القبر النور الدائم الذي لا ينقطع وتجعل له مقعداً في جنة الفردوس يارب العالمين اللهمّ إنّه كان يشهد أنّك لا إله إلّا أنت، وأنّ محمّداً عبدك ورسولك، وأنت أعلم به، اللهم أرحم من عجزت عقولنا عن استيعاب فراقهم وأجعل قبورهم نوراً وضياء إلى يوم يبعثون".

دعاء ساعة استجابة يوم الجمعة

دعاء ساعة استجابة يوم الجمعة قصير، يستجيب الله لكل مسلم، دعائه، فقد تكون الاستجابة في الدنيا بشكل سريع، أو قد تكون في الأخرة في الجنة، أو يخفف بها الله عن ذنوب عباده، لذا يجب على كل مسلم أن يستغل يوم الجمعة لما فيه من فضل كبير، لذا يستحب ان يبدأ المسبم بصلاة الفجر يوم الجمعة، ثم يؤدي صلاة الضحى؛ لذا على كل مسلم الحرص على دعاء يوم الجمعة، ويحرص أيضا على قراءة سورة الكهف ويستغل آخر ساعاته من بعد صلاة العصر في الإكثار من الدعاء فهو أفضل أوقات اليوم.

أفضل دعاء ساعة استجابة يوم الجمعة

ويقدم موقع قناة صدى البلد، خلال السطور التالية أفضل دعاء ساعة استجابة يوم الجمعة، لذا يجب على المسلمين الحرص على قول هذه الأدعية والتقرب من الله، أن يغيرهم ويرزقهم بأفضل الأشياء والحرص على المداومة عليها، لذا يجب على المسلمين أن يستغلوا يوم الجمعة طوال الـ24 ساعة، وترديد الأدعية ولعل من أبرزها :