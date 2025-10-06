قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل فوز خالد العناني برئاسة اليونسكو كأول مصري وعربي في التاريخ
بعد الفوز بمنصب مدير اليونسكو.. خالد العناني: أشكر بلدي مصر على الدعم
الرئيس التونسي يهنئ الرئيس السيسي بذكرى نصر أكتوبر الـ 52
زيزو ينتصر على الزمالك في اتحاد الكرة| تفاصيل خطيرة
في يوم النصر.. السفير علاء يوسف يهنئ العنانى بفوزه بمنصب مدير عام اليونسكو
فوز خالد العناني بمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو
باكتساح.. العناني يفوز بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو
دوري أبطال إفريقيا.. موعد ذهاب وإياب بيراميدز وبطل إثيوبيا بدور الـ 32
الإجازات الرسمية المتبقية في 2025
مجلس الأهلي يعتمد قائمة المرشحين للانتخابات الجديدة
متحدث الحكومة: لم يصدر أي قرار بزيادة أسعار البنزين والكهرباء حتى الآن
ملامح ما بعد حماس.. اللواء سمير فرج: حكومة تكنوقراط وتدريبات أمنية لفلسطينيين بمصر ولجنة دولية تشرف على إعمار غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أذكار المساء كاملة.. أدعية نبوية تحفظك من كل مكروه

أذكار المساء
أذكار المساء
أحمد سعيد

يعد ترديد أذكار المساء كل يوم خير ما يفعله العبد اقتداءً بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إن الأذكار عبادة يثاب عليها العبد ويتقرب بها إلى ربه، وقد وردت في السنة النبوية أذكار المساء بأكثر من صيغة متعددة يجب الحرص على قولها مع حلول الليل لينال الإنسان ثوابها وفي السطور التالية نعرض أذكار المساء كاملة مكتوبة، مع بيان فضلها وأثرها العظيم، حتى يداوم عليها المسلم ولا يفرّط في هذه العبادة المباركة.

أدعية نبوية كاملة ومكتوبة

أَمْسَيْـنا وَأَمْسى الملكُ لله وَالحَمدُ لله، لا إلهَ إلاّ اللّهُ وَحدَهُ لا شَريكَ لهُ، لهُ المُلكُ ولهُ الحَمْد، وهُوَ على كلّ شَيءٍ قدير، رَبِّ أسْأَلُكَ خَـيرَ ما في هـذهِ اللَّـيْلَةِ وَخَـيرَ ما بَعْـدَها، وَأَعوذُ بِكَ مِنْ شَـرِّ ما في هـذهِ اللَّيْلةِ وَشَرِّ ما بَعْدَها، رَبِّ أَعـوذُبِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَسوءِ الْكِـبَر، رَبِّ أَعـوذُ بِكَ مِنْ عَذابٍ في النّارِ وَعَذابٍ في القَبْر. (مرة واحدة).

اللّهـمَّ أَنْتَ رَبِّـي لا إلهَ إلاّ أَنْتَ، خَلَقْتَنـي وَأَنا عَبْـدُك، وَأَنا عَلـى عَهْـدِكَ وَوَعْـدِكَ ما اسْتَـطَعْـت، أَعـوذُ بِكَ مِنْ شَـرِّ ما صَنَعْت، أَبـوءُ لَكَ بِنِعْـمَتِـكَ عَلَـيَّ وَأَبـوءُ بِذَنْـبي فَاغْفـِرْ لي فَإِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنوبَ إِلاّ أَنْتَ. (مرة واحدة).من قالها موقنًا بها حين يمسي ومات من ليلته دخل الجنّة وكذلك حين يصبح.

رَضيـتُ بِاللهِ رَبَّـًا وَبِالإسْلامِ ديـنًا وَبِمُحَـمَّدٍ صلى الله عليه وسلم نَبِيّـًا. (3 مرات)، من قالها حين يصبح وحين يمسي كان حقًا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

اللّهُـمَّ إِنِّـي أَمسيتُ أُشْـهِدُك، وَأُشْـهِدُ حَمَلَـةَ عَـرْشِـك، وَمَلَائِكَتَكَ، وَجَمـيعَ خَلْـقِك، أَنَّـكَ أَنْـتَ اللهُ لا إلهَ إلاّ أَنْـتَ وَحْـدَكَ لا شَريكَ لَـك، وَأَنَّ ُ مُحَمّـدًا عَبْـدُكَ وَرَسـولُـك. (4 مرات). من قالها أعتقه الله من النار.

اللّهُـمَّ ما أَمسى بي مِـنْ نِعْـمَةٍ أَو بِأَحَـدٍ مِـنْ خَلْـقِك، فَمِـنْكَ وَحْـدَكَ لا شريكَ لَـك، فَلَـكَ الْحَمْـدُ وَلَـكَ الشُّكْـر. (مرة واحدة)،من قالها حين يمسي أدّى شكر يومه.

حَسبِـيَ اللّهُ لا إلهَ إلاّ هُوَ عَلَـيهِ تَوَكَّـلتُ وَهُوَ رَبُّ العَرْشِ العَظـيم. (7 مرات)،من قالها كفاه الله ما أهمّه من أمر الدنيا والآخرة.

بِسـمِ اللهِ الذي لا يَضُـرُّ مَعَ اسمِـهِ شَيءٌ في الأرْضِ وَلا في السّمـاءِ وَهـوَ السّمـيعُ العَلـيم. (3 مرات)،لم يضرّه من الله شيء.

أذكار المساء كاملة ومكتوبة

ويمكن لمن يرغب في أذكار الرقية الشرعية وحماية نفسه وتحصين النفس من العين الحاسدة أن يردد الأدعية التالية:

حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم أحفظنا من كل شر وسوء وغدر بلطفك يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف ربي لا تكلني لأحد غيرك فإنك القادر الذي لا يقدر عليك. 

اللهم لا ملجأ لي غيرك فأنت ربي وعليك أتوكل وبك أستعين فارحمني آمنت بالله العلي العظيم وحده وكفرت بالجبت والطاغوت، واعتصمت بالعروة الوثقي لا انفصام لها والله سميع مجيب (مائة مرة) يا حَـيُّ يا قَيّـومُ بِـرَحْمَـتِكِ أَسْتَـغـيث، أَصْلِـحْ لي شَـأْنـي كُلَّـه، وَلا تَكِلـني إِلى نَفْـسي طَـرْفَةَ عَـين لا إلهَ إلاّ اللّهُ وحْـدَهُ لا شَـريكَ لهُ.

اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك أن تصرف عنّي كل عين، وتعافيني من كل حسد ومن آيات تحصين النفس من العين قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنتُم مُّلْقُونَ* فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَـٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّـهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ.

أدعية تحصين النفس طوال الليل

«أعوذ بالله العلي العظيم من شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر كل ذي شر لا أطيق شره، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، ومن شر الأشرار وشر الأخطار وشر الأمراض».

« أَعوذُ بكلِماتِ اللهِ التامَّاتِ، الَّتي لا يُجاوِزُهُنَّ بَرٌّ ولا فاجرٌ، مِن شرِّ ما خلقَ، وذرأَ، وبرأَ، ومِن شرِّ ما ينزِلُ مِن السَّماءِ، ومِن شرِّ ما يعرُجُ فيها، ومِن شرِّ ما ذرأَ في الأرضِ وبرأَ، ومِن شرِّ ما يَخرجُ مِنها، ومِن شرِّ فِتَنِ اللَّيلِ والنَّهارِ، ومِن شرِّ كلِّ طارقٍ يطرُقُ، إلَّا طارقًا يطرقُ بِخَيرٍ، يا رَحمنُ ».

«أفوض أمري إلى الله، والله بصير بالعباد، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم يا من تعيد المريض لصحته، وتستجيب دعاء البائس، اللهم إنا نسألك بكل اسمٍ لك أن تشفي كل مريض».

وقت أذكار المساء الصحيحة

واختلف العلماء في تحديد وقت أذكار المساء والصباح بداية ونهاية، فمن العلماء من يرى أن وقت الصباح يبدأ بعد طلوع الفجر، وينتهي بطلوع الشمس، ومنهم من يقول إنه ينتهي بانتهاء الضحى لكن الوقت المختار للذكر هو من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس، وأما اذكار المساء فمن العلماء من يرى أن وقت اذكار المساء يبتدأ من وقت العصر وينتهي وقت اذكار المساء بغروب الشمس، ومنهم من يرى أن وقت اذكار المساء يمتد إلى ثلث الليل، وذهب بعضهم إلى أن بداية اذكار المساء تكون بعد الغروب.

ولعل أقرب الأقوال أن العبد ينبغي له أن يحرص على الإتيان بأذكار الصباح من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فإن فاته ذلك فلا بأس أن يأتي به إلى نهاية وقت الضحى وهو قبل صلاة الظهر بوقت يسير، وأن يأتي بـ اذكار المساء من العصر إلى المغرب، فإن فاته في هذا الوقتاذكار المساءفلا بأس أن يذكره إلى ثلث الليل، والدليل على هذا التفضيل ما ورد في القرآن من الحث على الذكر في البكور وهو أول الصباح، والعشي، وهو وقت العصر إلى المغرب.

أذكار المساء الأذكار أدعية نبوية أذكار المساء كاملة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزوجه

الناجية من جريمة نبروه تكشف كواليس جديدة عن مقتل 3 صغار على يد والدهم

المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء

متحدث الحكومة: لم يصدر أي قرار بزيادة أسعار البنزين والكهرباء حتى الآن

هبة قطب

هبة قطب تفجر مفاجأة عن سبب حركة ابنتها اللافتة في حفل زفافها

المتهمون

سكرانين وارتكبوا أفعالًا خادشة داخل السيارة .. القبض على فتيات الفيديو المنتشر فوق المحور

الفعل الفاضح

حجز مصور فيديو الفعل الفـــ.اضح على المحور والتحقيق مع المتهمين| صور

بعد صعود 50 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

بعد صعود 50 جنيهًا .. أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

االزوجان

الناجية من مذبـ ـحـ ـة نبروه عن المتهم: "اتحول فجأة وبقى يخوفنى كأنه مسحـ.ور"

تحذيرات من الأرصاد اليوم للمواطنين

حالة الطقس اليوم الاثنين ودرجات الحرارة

ترشيحاتنا

أذكار المساء

أذكار المساء كاملة.. أدعية نبوية تحفظك من كل مكروه

الأزهر في حرب أكتوبر

الأزهر في حرب أكتوبر.. علماء على الجبهة لدعم الجنود ورؤيا منامية لعبور القنال

حرب أكتوبر

7 أسباب لنصر السادس من أكتوبر.. الأزهر العالمي للفتوى يكشف عنها

بالصور

5 علامات تحذيرية لأمراض القلب تستدعي الانتباه الفوري

5 علامات تحذيرية لأمراض القلب
5 علامات تحذيرية لأمراض القلب
5 علامات تحذيرية لأمراض القلب

سوزوكي اليابانية تطلق سيارة المدن XBee الجديدة في الأسواق

XBee
XBee
XBee

سر نكهة الكريمة الغنية.. طريقة عمل شوربة البطاطس والمشروم

طريقة عمل شوربة البطاطس بالكريمة والمشروم
طريقة عمل شوربة البطاطس بالكريمة والمشروم
طريقة عمل شوربة البطاطس بالكريمة والمشروم

زيكر 001 المحدثة.. سيارة صينية خارقة تشحن في 7 دقائق فقط

 Zeekr 001
 Zeekr 001
 Zeekr 001

فيديو

اعتنق الإسلام داخل الزنزانة

ناشط إيطالي يشهر إسلامه عقب اعتقاله من أسطول الصمود

سوريا تلغي احتفالات أكتوبر

قرار رسمي .. أحمد الشرع يلغى إجازة 6 أكتوبر في سوريا | فيديو جراف

فضل شاكر

تفاصيل تسليم فضل شاكر نفسه للجيش اللبناني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

المزيد