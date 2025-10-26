دعاء للميت بالاسم .. احرص عليه عند الوقوف أمام قبره

يعتبر الدعاء للميت بالاسم من الأمور المحمودة في الشرع الشريف ، ويستحب للمسلم الدعاء للميت بالاسم في صلاته وسجوده أو عند الوقوف أمام قبره، كما أنه يستحب أيضًا أن يشارك المسلم الدعاء للميت بالاسم على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف أن يكون هناك أكبر عدد من الناس تدعوا له فينير قبره وتدخل الرحمات عليه فتوسع له في مدخله وتوسع له قبره وقول المسلم في دعاء للميت بالاسم ويقول اللهم ارحم" فلان".

- ويقول المسلم في دعاء للميت بالاسم اللهم اجعل قبر- فلان- روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار، اللهم إنه عبدك وأنت خلقته وأنت قبضت روحه وهديته للإسلام وأنت أعلم بسره وعلانيته وجئنا نشفع له فأغفر له.

- اللهمّ إنّ -فلان- كان يشهد أنّك لا إله إلّا أنت، وأنّ محمّدًا عبدك ورسولك، وأنت أعلم به. اللهمّ اجزي أبي عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا.

-اللهمّ إن كان أبي محسنًا فزد من حسناته، وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيّئاته.

-يا رب أجعل قبر "الاسم" مضيء لا ينطفئ نوره اللهم اسقي قبره من سحائب رحمتك اللهم اغفر له وارحمه اللهم بدل سيئاته حسنات اللهم اجعله من اهل جنتك يا رب العالمين، واجعله مع النبيين والصديقين والشهداء.

-اللهم بشر "الاسم" بالفردوس الأعلى من الجنة، اللهم اجعل قبره انيس منير بارد، اللهم ارحمه و اغفر له واعفو عنه واجعل قبرة روضة من رياض الجنة وجميع موتى المسلمين يا رب العالمين.

-اللهم أن عبدك "الاسم" قد رحل منا وصار إليك اللهم إنها الليلة الأولى في قبره فثبته عند السؤال وهون عليه ليلته وانس وحشته ووسع مدخله يا كريم، اللهم إنه ضيفك وأنت خير مضيف اللهم أدخله الجنة وبشره بروح وريحان وجنات ورضوان يا أكرم الأكرمين

-يا ربّ العالمين يا أرحم الرّاحمين، أسألك لفلان أن ترضى عنه، وتغفر ذنبه، وأن تستره في الآخرة كما سترته في الدّنيا، اللهمّ إنّك أنت العليم بحاله الآن، فنجّه من العذاب أنت الغنيّ عنه.

اللهم ربّ الأرباب منزّل الكتاب، أسألك الرّحمة والمغفرة لروح فلان، وأسألك أن تضيء قبره بضياءٍ ونورٍ لا ينطفئ.

دعاء للميت قصير

دعاء للميت قصير ، يبحث الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن دعاء للميت قصير للواتس، بهدف مشاركة الدعاء على جروبات الواتس مع الأهل والأصدقاء والعائلة، ويستحب ارسال دعاء للميت ومشاركته على مواقع التواصل الاجتماعي فهي من الأمور التي تجعل هناك كثرة في أعداد الداعين للميت من كل مكان.

دعاء للميت قصير، اللهمّ وسّع مدخله واجعل مأواه جنّات عدنٍ الّتي وعدّت بها عبادك الصّالحين.

اللهمّ أبدل فلانًا دارًا خيرًا من داره، وأدله أهلًا وزوجًا وعائلةً خيرًا من الّتي كانت عنده في الدّنيا، اللهمّ ضاعف له حسناته، واعفُ عن زلّاته وخطاياه، وقه فتنة القبر، أنت على كلّ شيءٍ قدير.

-اللهم ألهمنا في أمرنا الصواب ويسر لنا في كل مسألة جواب، ونجنا من كل ألوان العذاب وبيض وجهنا يوم يشتد الحساب، وزين مجلسنا بخير الأصحاب واجعل دعائنا دعاء مستجاب

-اللهم اجعل قبره النور الدائم الذي لا ينقطع وتجعل له مقعداً في جنة الفردوس يارب العالمين اللهمّ إنّه كان يشهد أنّك لا إله إلّا أنت، وأنّ محمّداً عبدك ورسولك، وأنت أعلم به.

- اللهم أرحم من عجزت عقولنا عن استيعاب فراقهم وأجعل قبورهم نوراً وضياء إلى يوم يبعثون".

اللهم أعطنا خير ما تعطي السائلين واجمع لنا صلاح الدنيا والدين واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين اللهم أذهب عنا الحزن وأزل عنا الهم، واطرد من نفوسنا القلق واجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا برحمتك يا أرحم الراحمين

- اللهمّ آته برحمتك ورضاك، وقهِ فتنة القبر وعذابه، وآته برحمتك الأمن من عذابك حتّى تبعثه إلى جنّتك يا أرحم الرّاحمين اللهمّ أسكنه فسيح الجنان، واغفر له يا رحمن، وارحمه يا رحيم، وتجاوز عمّا تعلم يا عليم.

- ربي لا تحرم أمواتنا مغفرتك وقد انقطع بهم العمل ولا حول لهم، اللهم ارحم قلة حيلتهم وأنر قبورهم واغفر لهم وآنس وحشتهم.

- اللّهم ارحم من توسدت أجسادهُم الأكفِان، واختلطت عظامهُم بالترابّ، اللهم اجعل قبورهم خيرّ مسكن تغفو به أعينهُم حتى تقُوم الساعة.

- اللهم ارحمه يا رحيم، وتجاوز عما تعلم يا عليم.

- اللهم أبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلاً خيرًا من أهله.

- اللهم أدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النار.

- اللهم اغفر لهم وارفع درجتهم في المهديين، وافسح لهم قبورهم، ونور لهم فيه، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، واغفر لنا ولهم يا أرحم الراحمين.

-اللهمّ اجز الموتى عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا.

- اللهم اغفر للموتى وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم، ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

--اللهم ارحم أبي تحت التّراب واسعده في الجنة الفردوس كما اسعدني وأعوذ بالله من دُنيا خالية من رائحة أمي.

- اللهم أدخله الجنة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب.

-اللهم ارحم المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم أنس وحشهم وارحم غربتهم وتجاوز عن سيئاته واقبل منهم حسناتهم.

-اللهم إني أسألك في هذه الساعة، إن كان المتوفي في سرور، فزد في سروره ومن نعيمك عليه، وإن كان في عذاب، فنجه من عذابك وانت الغني الحميد.. برحمتك يا أرحم الراحمين.

-اللهم إنا نتوسل بك إليك، ونقسم بك عليك، أن ترحمه، ولا تعذبه، وأن تثبته عند السؤال.

دعاء للميت مؤثر جدا

دعاء للميت مؤثر جدا، لم يرد في الشرع الشريف ما يسمي دعاء مؤثر جدا لكن ورد دعاء للميت في العديد من لكتب والمؤلفات لكبار العلماء والفقهاء، وورد العديد من الأدعية للميت في الكتاب والسنة والتي يستحب للمسلم أن يختار منها ما يشاء في الدعاء للميت سواء كان رجلا أو امرأة.

- اللهم إن في القبور أشخاص نحبهم وأحبونا، اللهم نسألك بكل اسم هو لك أن تغفر لهم وترحمهم، اللهم فسح لهم في قبورهم، واجعلها روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار، اللهم حرم وجوههم على النار برحمتك يا أكرم الأكرمين يا الله.

- اللهمّ إن كان أبي محسنًا فزد من حسناته، وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيّئاته، واجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.

- اللهم إن أبي عبدك وابن عبدك وابن أمتك مات وهو يشهد لك بالوحدانية، ولرسولك بالشهادة، فأغفر له إنك انت الغفار.

-اللهمّ انقل ابي من مواطن الدّود، وضيق اللّحود، إلى جنّات الخلود.

- اللهم أنت ربها، وأنت خلقتها، وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئنا شفعاء فاغفر له.

- اللهم إن كان محسنًا فزد من حسناته وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيئاته، اللهم ادخله الجنة من غير مناقشة حساب ولا سابقة عذاب.

- اللهم آنسه في وحدته وفي وحشته وفي غربته، اللهم أنزله منزلًا مباركًا وأنت خير المنزلين.

-اللهم آنس موتانا في وحدتهم، وفي وحشتهم وفي غربتهم وافرش قبورهم من فراش الجنة، برحمتك يا أرحم الراحمين

- اللهم إنّ فلان ابن فلان في ذمّتك وحبل جوارك فقِه من فتنة القبر وعذاب النّار وأنت أهل الوفاء والحقّ، واغفر له وارحمهُ في هذا الشهر الكريم إنّك أنت الغفور الرّحيم، اللهم اغفر لكل موتى المسلمين.

-اللهم ارحم الأنفس الطيبة التي انتقلت إلى جِوارِك واغفر لهم و وسع لهم بِقبورهم واجمعنا بِهم بِجناتك.