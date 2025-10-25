قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النصر يعزز صدارته للدوري السعودي بالفوز على الحزم بثنائية نظيفة
وحشتنا.. إعلامي: النهاردة محمد سلام واقف قدام رئيس الجمهورية وبيقدم فنه بمنتهى البساطة
تهديد مصري عربي بالنظر في الاتفاقيات مع إسرائيل.. أبو الغيط يكشف مفاجأة
العالم سيقف في وجه إسرائيل.. أبو الغيط: قطاع غزة سيتحرر بالكامل
سموتريتش: فرض السيادة في الضفة الغربية ضرورة وجودية لإسرائيل
بمشاركة محمد صلاح .. ليفربول يتأخر 2-1 أمام برنتفورد بالدوري الإنجليزي
يوم افتتاح المتحف المصري الكبير .. عمرو أديب: زلزال في العالم السبت المقبل
سلالة غامضة تثير القلق.. معلومات لا تعرفها عن تفشي الدفتيريا في أوروبا
لميس الحديدي عن احتفالية وطن السلام: القضية الفلسطينية أمن قومي لمصر
أبو الغيط: ترامب متحمس لقيادة لجنة السلام من أجل استقرار غزة
أبو الغيط: الأمن والإستقرار في غزة تعرضا لهزة كبيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ما سر التيامن في ضيافة النبي ﷺ؟.. يسري جبر يجيب

الدكتور يسري جبر
الدكتور يسري جبر
إيمان طلعت

قال الدكتور يسري جبر، من علماء الأزهر الشريف، إن من مراتب الضيافة والتيامن فيها سنة نبوية ثابتة، مستدلًا على ذلك بما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: «أتانا رسول الله ﷺ في دارنا هذه فاستسقى، فحلبنا له شاة لنا، ثم شببته من ماء بئرنا هذه، فأعطيته وأبو بكر عن يساره، وعمر تجاهه، وأعرابي عن يمينه، فلما فرغ قال عمر: هذا أبو بكر، فأعطى الأعرابي فضله، ثم قال: الأيمنون الأيمنون ألا فتيامنوا.. قال أنس: فهي سنة، فهي سنة، فهي سنة».

وأوضح جبر، خلال فتوى له، اليوم السبت، أن الحديث الشريف يجمع بين أدب الضيافة وتواضع النبي ﷺ، حيث زار خادمه أنس بن مالك في بيته، وشرب من بئره، مبينًا أن في ذلك درسًا بليغًا في التواضع والكرم النبوي، إذ لم يكن النبي ﷺ يرى في زيارة خادمه انتقاصًا، بل تشريفًا له.

وبيّن أن أنسًا رضي الله عنه كان يذكر التفاصيل الدقيقة — مثل قوله «دارنا» و«بئرنا» و«شاتنا»— تشرفًا بما مسّه النبي ﷺ، لأن كل ما تعلّق بالحبيب المصطفى صار مباركًا.

وأشار الشيخ جبر إلى أن خلط اللبن بالماء الذي فعله أنس رضي الله عنه كان لزيادة الكمية وتبريده، وهذا جائز إذا كان للشرب، لا للبيع، لأن البيع بالماء يكون غشًّا محرّمًا.

وفي ترتيب الضيافة، قال جبر إن النبي ﷺ بدأ بنفسه لأنه هو من طلب الشراب، ثم أمر أن يُعطى الأيمن، رغم وجود أبي بكر رضي الله عنه على يساره، مبينًا أن هذا تأكيد نبوي على فضل جهة اليمين في كل الأمور.

وأكد الدكتور يسري جبر، أن هذا الموقف النبوي جمع بين الأدب، والتواضع، والبركة، وأصل التيامن، وأن قول أنس «فهي سنة» ثلاث مرات دليل على تأكيد اتباع هذا الهدي النبوي في كل مجلس وضيافة.

ما سر التيامن في ضيافة النبي يسري جبر مراتب الضيافة والتيامن فيها سنة نبوية ثابتة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

هل الأول من نوفمبر أصبح إجازة رسمية كل عام؟ مصدر حكومي يجيب

الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية

التقديم على الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية.. الشروط والفئات والرسوم

النائب رضا نصيف

خلاف قديم.. حقيقة إلقاء النائب رضا نصيف في ترعة بالبحيرة

الأنبا أنطونيوس مرقس

الكنيسة القبطية تودعه.. وفاة الأنبا أنطونيوس مرقس عن عمر 89 عامًا

البحار

تسارع غير مسبوق وخطر جديد .. قصة ارتفاع منسوب البحار

مدبولي

رئيس الوزراء: السبت 1 نوفمبر إجازة رسمية بسبب افتتاح المتحف المصري الكبير

صورة ارشيفية

معملتش الغدا.. القصة الكاملة في واقعة قطع أذن فتاة الاسكندرية

تشييع جثمان شاب في المنوفية

جنازة مهيبة.. أهالي قرية بالمنوفية يودعون شابا قتل على يد زميله

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة

محسن صالح: اجتماع اتحاد الكرة مع وزير الرياضة ناقش المقارنة بين التجربة المغربية والمصرية

الأهلي وبيراميدز

محمد طارق أضا: صراع الجبابرة بين الأهلي وبيراميدز على الصفقات

الأهلي

نجم الأهلي: فريقنا يحتاج مدافع بمواصفات محمد عبد المنعم

بالصور

معلومات لا تعرفها عن تفشّي الدفتيريا الجديد في أوروبا.. سلالة غامضة تُثير القلق بين الخبراء

ما هو مرض الدفتيريا؟
ما هو مرض الدفتيريا؟
ما هو مرض الدفتيريا؟

سلالة غامضة تثير القلق.. معلومات لا تعرفها عن تفشي الدفتيريا في أوروبا

ما هو مرض الدفتيريا؟
ما هو مرض الدفتيريا؟
ما هو مرض الدفتيريا؟

اكتشاف مذهل.. عقار الإيبوبروفين يخفف الألم و يحارب السرطان

كيف يعمل الإيبوبروفين في القضاء على السرطلن؟
كيف يعمل الإيبوبروفين في القضاء على السرطلن؟
كيف يعمل الإيبوبروفين في القضاء على السرطلن؟

ليست تجربة بل أسلوب حياة.. فوائد مذهلة لامتلاك حيوان أليف.. يحسّن صحتك ويقلل خطر أمراض القلب

الحيوانات الأليفة ترفع مزاجك وتقلل التوتر
الحيوانات الأليفة ترفع مزاجك وتقلل التوتر
الحيوانات الأليفة ترفع مزاجك وتقلل التوتر

فيديو

المتحف المصري الكبير

مساحته خيالية .. مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير

محكمة تُلزم تيكتوكر بالزواج

محكمة تُلزم تيكتوكر بالزواج خلال 60 يومًا بسبب فيديو مخل.. ما القصة؟

ايمان عبد اللطيف

دعوات لمقاطعة محلات المتهم.. ماذا حدث لمُسن السويس الساعات الماضية؟

منال سلامة

منال سلامة: بنتي هى اللى بتحاسب على مشاريب عيلة أديب والناس أصبحوا بلا قلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

المزيد