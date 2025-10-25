قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: لن ألتقي بوتين حتى يعتقد أنه سيتوصل لاتفاق سلام
رغم تزايد أعداد المجندين.. دروز يواجهون إهانات وتمييزا عنصريا داخل الجيش الإسرائيلي
توفير 40 % من استهلاك المياه.. الإسكان تكشف مزايا مباني العمران الأخضر
مساحته خيالية .. مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير
80 دقيقة.. الأهلي يحافظ على تقدمه أمام إيجل نوار البوروندي
بجانب قوة شرطية فلسطينية.. أبو الغيط: أمريكا تتحدث عن وجود قوة دولية لتأمين غزة
مانشستر يونايتد يضرب برايتون برباعية بالدوري الإنجليزي
الرئاسة: الرئيس السيسي يدعو الجامعات والمدارس وجهات الدولة لتنسيق زيارات للطلبة وغيرهم إلى سيناء
شكرا مصر أم الدنيا | فلسطينية تروي معجزة: ابني ردت فيه الروح بعد دخوله تلاجة الموتي
المستشار محمد مصطفى يشارك في فعاليات الاتحاد العالمي للتايكوندو بالصين
أبو الغيط: لم أكتب مذكراتي عن فترة تولي منصب أمين عام الجامعة العربية
أبو الغيط: مصر عبر تاريخها دفعت ثمنا غاليا للدفاع عن القضية الفلسطينية
هل تصل الفاتحة إلى الميت؟.. الدكتور يسري جبر يجيب

زيارة المقابر
زيارة المقابر
إيمان طلعت

قال الدكتور يسري جبر، من علماء الأزهر الشريف، إن قراءة الفاتحة وسائر القرآن الكريم تصل ثوابها إلى الميت، مستدلًا على ذلك بصلاة الجنازة التي تُقرأ فيها الفاتحة ابتداءً، مؤكدًا أن هذا أوضح دليل على وصول ثواب القراءة إلى المتوفى.

وأوضح جبر، خلال فتوى له، اليوم السبت، أن صلاة الجنازة بكاملها موجهة للميت، حيث تُقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، ثم الصلاة على النبي ﷺ بعد التكبيرة الثانية، والدعاء للميت بعد الثالثة، والدعاء للنفس بعد الرابعة، متسائلًا: "إذا كانت الفاتحة لا تصل للميت، فهل تكون صلاة الجنازة باطلة؟!".

وأضاف أن الأمة الإسلامية على مر العصور أجمعت على قراءة الفاتحة وإهداء ثوابها للأموات، مبينًا أن الأمة لا يمكن أن تُجمع على خطأ، فهي معصومة في مجموعها من الانحراف عن الحق.

وأشار إلى أن الحج عن الميت جائز بإجماع العلماء، والحج يشمل صلاة وذكراً وطوافاً وصياماً وذبحاً وصدقة، وكلها عباداتٌ يصل ثوابها إلى الميت، فكيف لا تصل إليه قراءة الفاتحة؟

وأكد الدكتور يسري جبر أن الفاتحة هي ملخص القرآن كله، تجمع بين الثناء على الله والدعاء والتأمين، ولذلك يمكن للمؤمن أن يجعلها وسيلة لقضاء حوائجه، وشفاء مرضاه، والدعاء لموتاه.

وقال: “الفاتحة دعاء جامع، وبركة عظيمة، ومن قرأها بنية خالصة نال بها الخير في الدنيا والآخرة، كما قال النبي ﷺ: لا صلاة لمن لم يقرأ بأمّ الكتاب".

الفاتحة دعاء جامع هل تصل الفاتحة إلى الميت الدكتور يسري جبر قراءة الفاتحة وسائر القرآن الكريم تصل ثوابها إلى الميت صلاة الجنازة

