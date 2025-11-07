قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بدء تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب الآن
250 ألف فرصة عمل و15% من الأرباح.. أخبار سارة من الحكومة عن مشروع علم الروم
غدا.. المصريون بالخارج يصوتون بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى
مساعد وزير الخارجية لـ"أ ش أ": تصالح المعتمر المصري ومسئول الشرطة السعودي في واقعة فيديو الحرم المكي
القهوة وضغط الدم.. متى تصبح خطرًا على صحتك؟
قائد القوات البحرية: موجودون في البحر وعلى جميع الحدود طوال اليوم
أسعار البنزين والسولار الخميس 6 نوفمبر 2025 .. ثبات جديد في محطات الوقود
فيفا يوقف قيد الزمالك مجددًا رغم التأهل لنهائي السوبر
قائد القوات البحرية: نصنع الآن فرقاطة طراز ميكو 200 .. فيديو
بوليفيا تفرج عن الرئيسة السابقة جانين آنيز بعد أربع سنوات من السجن
لامس جسديهما .. التحقيق مع شاب تحـ.ـرش بفتاتين بأكتوبر
الأهلي ينهي الاتفاق مع صفقتين من العيار الثقيل في يناير | خاص
هل يجوز تأخير الصلوات الخمس وجمعها في آخر اليوم؟

الصلاة
الصلاة
إيمان طلعت

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد ذوي الهمم يقول فيه: «أنا أُصلي الفجر الساعة 7 صباحًا، والظهر 12 ظهرًا، والعصر والمغرب والعشاء بتأخر فيهم أو أحيانًا أنام قبل العشاء، فهل ينفع أجمع الصلوات الثلاث مع بعض في اليوم التالي؟».

وأوضح أمين الفتوى، خلال فتوى له، أن الأصل أن تُؤدَّى الصلاة في وقتها، ولا يجوز تأخيرها عمدًا أو جمعها خارج الوقت المحدد لها، لأن الله سبحانه وتعالى جعل لكل صلاة وقت بداية ونهاية.

وبيّن الشيخ محمد كمال أن من يتعمّد تأخير صلاة الفجر حتى بعد طلوع الشمس يكون قد أخطأ، لأن النبي ﷺ قال: «الصلاة في أول الوقت فيها رضوان الله»، مؤكدًا أن من صلى الفجر في وقتها يكون في ذمة الله كما قال النبي ﷺ: «من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله».

وأضاف أن تأخير صلاة العصر أو المغرب أو العشاء إلى ما بعد وقتها من غير عذر شرعي أمر غير جائز، أما إذا كان هناك عذر كالنوم أو النسيان فيجب على المسلم أن يصليها فور تذكّره، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها».

وأشار إلى أنه يجوز الجمع بين الصلاتين جمعًا صوريًا لمن لديه عذر أو انشغال شديد، كأن تُصلى الظهر في آخر وقتها ثم يُصلَّى العصر بعدها مباشرة بوضوء واحد، وكذلك بين المغرب والعشاء، موضحًا أن الجمع الكامل لكل الصلوات من غير عذر لا يجوز شرعًا.

وشدد على المحافظة على أداء الصلاة في أوقاتها، لما فيها من بركة في العمر والرزق والصحة، داعيًا إلى تنظيم الوقت وعدم الانشغال عن أعظم أركان الدين بعد الشهادتين.

المتهم

سترت بنتي وخدت حقي.. قا.تل صاحب مطعم شهير بحلوان: ظلمني 16 سنة

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026

جريمة مقتل صاحب مكرونة ابو رجيلة

أول صور من مسرح جريمة مقتل صاحب مكرونة أبو رجيلة في حلوان

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز من جديد.. صعود مفاجئ في سعر الذهب اليوم الخميس

إنستاباي

تحذير عاجل من تطبيق إنستاباي لعملائه

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

مشاهد فنية| ماذا حرّك شكوك رواد السوشيال إلى ارتباط كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني؟

الأهلي والزمالك

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري

محمد رمضان

بسبب رقم واحد يا أنصاص.. الحبس عامين وكفالة ألف جنيه للفنان محمد رمضان

الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف

الأوقاف تكلف مديرين جديدين بالوادي الجديد والبحر الأحمر .. وتجدد إيفاد أئمة للخارج

شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم

ما هى أنواع شفاعات الرسولﷺ يوم القيامة؟.. أحمد الطلحي يُجيب

د.عبد الفتاح العواري خلال المحاضرة

محاضرة لـ العواري حول منزلة علم الكلام لطلاب جامعة مركز الثقافة بالهند

مخاطر غير متوقعة لاستخدام الهاتف قبل النوم .. يصيبك بالسرطان والاضطرابات

احترس من شرب الماء أثناء الوقوف.. يسبب أضرارا جثيمة للجهاز الهضمي والمفاصل والكلى

بيطري الشرقية يواصل تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع | صور

مشاهد فنية| ماذا حرّك شكوك رواد السوشيال إلى ارتباط كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني؟

وداعا المؤلف احمد عبدالله

كان أجمل الناس.. نجوم الفن ينعون مؤلف الناظر والحارة

بوستر أغنية حبيت لمصطفي قمر

مصطفى قمر يطرح أغنية حبيت من ألبومه الجديد بتوقيع عمرو مصطفى

إليسا

بعد طرح أغنية متخذلنيش.. إليسا تتصدر التريند

سارة سليم سحاب

بعد طرح إحساس مختلف.. سارة سحاب: حريصة على الظهور بشكل يليق بإسم والدي

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نقطة ومن أول السطر

