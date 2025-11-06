قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ما هي دولة كازاخستان المتوقع انضمامها إلى اتفاقيات إبراهيم ؟
اللجوء لركلات الترجيح | انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بين الزمالك وبيراميدز
للمصريين بالخارج .. اعرف لجنتك للتصويت بانتخابات مجلس النواب 2025
مشاهد فنية| ماذا حرّك شكوك رواد السوشيال إلى ارتباط كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني؟
بيراميدز يكشف حجم إصابة محمود مرعي أمام الزمالك بنصف نهائي كأس السوبر
خبير روسي: موسكو وواشنطن ستخطران بعضهما البعض في حالة استئناف التجارب النووية
رسوم استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين.. العادية والمستعجلة
العلماء يحذرون من خطر ذوبان جليد القارة القطبية .. ماذا يحدث؟
محمد صلاح ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم ذا بيست
قاعدة أمريكية في دمشق.. مصدر بالخارجية السورية يكشف الحقيقة
أكلوا فول وطعمية .. سميرة أحمد ومحمود سعد يجلسان على قهوة بباب الخلق
السوبر المصري | ديانج رجل مبارة الأهلي وسيراميكا كليوباترا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

رئيس جامعة الأزهر ووزير التعليم الإندونيسي يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والثقافي

رئيس جامعة الأزهر ووزير التعليم الإندونيسي يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والثقافي
رئيس جامعة الأزهر ووزير التعليم الإندونيسي يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والثقافي
إيمان طلعت

وقع الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، مذكرة تفاهم مع الدكتور عبد المعطي، وزير التعليم الإندونيسي، تشمل تبادل التعاون العلمي والثقافي بما يعود بالنفع على طلاب العلم في مصر وإندونيسيا.

كما دشن فضيلته برفقة الوزير الإندونيسي افتتاح قسم اللغة  الإندونيسية بكلية اللغات والترجمة، مؤكدًا أن العلاقات العلمية بين مصر وإندونيسيا وثيقة؛ لأن رابطها هو العلم الذي نعتز به، وأن لإندونيسيا مكانة خاصة في قلوب الأزهريين؛ لما يتمتع بها طلابها من آداب وأخلاق حسنة تظهر في احترامهم وتقديرهم للعلم والعلماء، مضيفًا أن تعلم اللغة الإندونيسية سيكون إضافة للغات التي تُدرسها الجامعة حيث يتم تدريس نحو ١٤ لغة في كلية اللغات والترجمة، مستكملًا أن نجاح هذا القسم واستمراريته على الوجه الأمثل سيكون بدعم دولة إندونيسيا، وذلك بتوفير أفضل الأساتذة الذين يدرسون في القسم، مقدمًا الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ لدعمه في تطوير الجامعة وجهوده في خدمة طلاب العلم.

ومن جانبه عبر الوزير الإندونيسي عن بالغ تقديره للأزهر الشريف وإمامه الأكبر، وجامعته؛ للجهود المشكورة في خدمة طلاب إندونيسيا والسعي الدائم في تنشئة جيل قادر على القيادة ونشر الوسطية والاعتدال.

حضر اللقاء الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مصطفى عبد الغني، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور خالد عباس، عميد كلية اللغات والترجمة، والدكتور محمد مدبولي وكيل كلية اللغات والترجمة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور وائل عثمان، وكيل  الكلية لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور حسام بدر، المشرف على قسم اللغة الإندونيسية، والأستاذ محمد عبد الخالق، أمين عام جامعة الأزهر، والأستاذ أسامة الدقن، مدير عام العلاقات العلمية، والدكتور لطفي رؤوف، سفير إندونيسيا في مصر، والدكتور عبد المتعالي دمياطي، المستشار التعليمي لسفارة إندونيسيا، والدكتور رحمت أمينج لاسيم، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ووزارة التعليم بإندونيسيا، وأعضاء السفارة بمصر.

واختتمت مراسم توقيع البروتوكول بتبادل الدروع الرسمية من الجانبين، وتكريم السيد الدكتور لطفي رؤوف، سفير إندونيسيا في مصر، والدكتور عبد المتعالي دمياطي، المستشار التعليمي لسفارة إندونيسيا؛ لجهودهما في افتتاح القسم، ثم إهداء الوفد الإندونيسي كتاب: (الموجز اللطيف في علاقة إندونيسيا بالأزهر الشريف) بحضور مؤلفه الدكتور حسام شاكر، عضو هيئة التدريس بكلية الإعلام.

كما شهدت أعمال افتتاح القسم حضورًا مكثفًا من طلاب اللغات والترجمة، وقسم اللغة الإندونيسية، ومراسم استقبال عرضت فيها فنون رياضية وأدبية تعبر عن الثقافة الإندونيسية تحت شعار: «بقوة الإيمان والأخلاق نتقدم».

رئيس جامعة الأزهر افتتاح رسمي لقسم اللغة الإندونيسية بكلية اللغات والترجمة كلية اللغات والترجمة قسم اللغة الإندونيسية وزير التعليم الإندونيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة

المتهم

سترت بنتي وخدت حقي.. قا.تل صاحب مطعم شهير بحلوان: ظلمني 16 سنة

صورة السيارة

الصور الأولى لـ حادث تفحم سيارة بالإسكندرية ومصرع ركابها الثلاثة

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026

جريمة مقتل صاحب مكرونة ابو رجيلة

أول صور من مسرح جريمة مقتل صاحب مكرونة أبو رجيلة في حلوان

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز من جديد.. صعود مفاجئ في سعر الذهب اليوم الخميس

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بعقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 14 ديسمبر

إنستاباي

تحذير عاجل من تطبيق إنستاباي لعملائه

ترشيحاتنا

الدباغ

إبراهيم سعيد يسخر: عدي الدبّاع وأشرف داري جايين يتعالجوا في مصر

الزمالك وبيراميدز

الدقيقة 70 تعادل مستمر وإصابتان في نصف نهائي السوبر المصري بين الزمالك وبيراميدز

الاهلي

خالد الغندور يوجّه رسالة غامضة بعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

بالصور

مشاهد فنية| ماذا حرّك شكوك رواد السوشيال إلى ارتباط كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني؟

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني
كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني
كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

بعد تصدرها تريند جوجل.. 10 إطلالات لفتت الأنظار لـ دينا الشربيني

دينا الشربيني
دينا الشربيني
دينا الشربيني

رفقة ابنه.. شاهد أحدث ظهور لأحمد فلوكس في المسجد الحرام

أحمد فلوكس رفقة ابنه
أحمد فلوكس رفقة ابنه
أحمد فلوكس رفقة ابنه

طريقة عمل طاجن الأرز المعمر باللحمة.. بنكهة مصرية أصيلة على سفرتك

طريقة عمل طاجن الأرز المعمر باللحمة
طريقة عمل طاجن الأرز المعمر باللحمة
طريقة عمل طاجن الأرز المعمر باللحمة

فيديو

وداعا المؤلف احمد عبدالله

كان أجمل الناس.. نجوم الفن ينعون مؤلف الناظر والحارة

بوستر أغنية حبيت لمصطفي قمر

مصطفى قمر يطرح أغنية حبيت من ألبومه الجديد بتوقيع عمرو مصطفى

إليسا

بعد طرح أغنية متخذلنيش.. إليسا تتصدر التريند

سارة سليم سحاب

بعد طرح إحساس مختلف.. سارة سحاب: حريصة على الظهور بشكل يليق بإسم والدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زلزال واشنطن السياسي.. هل تغيّر الانتخابات وجه النظام العالمي؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نقطة ومن أول السطر

المزيد