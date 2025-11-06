رئيس جامعة الأزهر ووزير التعليم الإندونيسي يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والثقافي

وقع الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، مذكرة تفاهم مع الدكتور عبد المعطي، وزير التعليم الإندونيسي، تشمل تبادل التعاون العلمي والثقافي بما يعود بالنفع على طلاب العلم في مصر وإندونيسيا.

كما دشن فضيلته برفقة الوزير الإندونيسي افتتاح قسم اللغة الإندونيسية بكلية اللغات والترجمة، مؤكدًا أن العلاقات العلمية بين مصر وإندونيسيا وثيقة؛ لأن رابطها هو العلم الذي نعتز به، وأن لإندونيسيا مكانة خاصة في قلوب الأزهريين؛ لما يتمتع بها طلابها من آداب وأخلاق حسنة تظهر في احترامهم وتقديرهم للعلم والعلماء، مضيفًا أن تعلم اللغة الإندونيسية سيكون إضافة للغات التي تُدرسها الجامعة حيث يتم تدريس نحو ١٤ لغة في كلية اللغات والترجمة، مستكملًا أن نجاح هذا القسم واستمراريته على الوجه الأمثل سيكون بدعم دولة إندونيسيا، وذلك بتوفير أفضل الأساتذة الذين يدرسون في القسم، مقدمًا الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ لدعمه في تطوير الجامعة وجهوده في خدمة طلاب العلم.

ومن جانبه عبر الوزير الإندونيسي عن بالغ تقديره للأزهر الشريف وإمامه الأكبر، وجامعته؛ للجهود المشكورة في خدمة طلاب إندونيسيا والسعي الدائم في تنشئة جيل قادر على القيادة ونشر الوسطية والاعتدال.

حضر اللقاء الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مصطفى عبد الغني، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور خالد عباس، عميد كلية اللغات والترجمة، والدكتور محمد مدبولي وكيل كلية اللغات والترجمة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور وائل عثمان، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور حسام بدر، المشرف على قسم اللغة الإندونيسية، والأستاذ محمد عبد الخالق، أمين عام جامعة الأزهر، والأستاذ أسامة الدقن، مدير عام العلاقات العلمية، والدكتور لطفي رؤوف، سفير إندونيسيا في مصر، والدكتور عبد المتعالي دمياطي، المستشار التعليمي لسفارة إندونيسيا، والدكتور رحمت أمينج لاسيم، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ووزارة التعليم بإندونيسيا، وأعضاء السفارة بمصر.

واختتمت مراسم توقيع البروتوكول بتبادل الدروع الرسمية من الجانبين، وتكريم السيد الدكتور لطفي رؤوف، سفير إندونيسيا في مصر، والدكتور عبد المتعالي دمياطي، المستشار التعليمي لسفارة إندونيسيا؛ لجهودهما في افتتاح القسم، ثم إهداء الوفد الإندونيسي كتاب: (الموجز اللطيف في علاقة إندونيسيا بالأزهر الشريف) بحضور مؤلفه الدكتور حسام شاكر، عضو هيئة التدريس بكلية الإعلام.

كما شهدت أعمال افتتاح القسم حضورًا مكثفًا من طلاب اللغات والترجمة، وقسم اللغة الإندونيسية، ومراسم استقبال عرضت فيها فنون رياضية وأدبية تعبر عن الثقافة الإندونيسية تحت شعار: «بقوة الإيمان والأخلاق نتقدم».