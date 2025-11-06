قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسئولون إسرائيليون: سننزع سلاح حزب الله عنوة إذا لم يقم الجيش اللبناني بذلك
مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026
موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص
الإفراج عن هانيبال القذافي في لبنان بعد تخفيض الكفالة إلى 900 ألف دولار
آي صاغة: أوقية الذهب تتجاوز 4000 دولار بعد تراجع العملة الأمريكية
تلاعبوا في الأسمدة المدعمة.. وزير الزراعة يحيل مسئولي 4 جمعيات زراعية وموظفين عموميين للنيابة العامة
سبب استبعاد محمد صبحي من مواجهة بيراميدز في السوبر المصري
أحمد موسى يؤدي مناسك العمرة ويشارك متابعيه لحظة الأذان في بث مباشر
الأهلي يفوز على سيراميكا كليوباترا 2-1 ويتأهل لنهائي السوبر المصري
بسبب رقم واحد يا أنصاص.. الحبس عامين وكفالة ألف جنيه للفنان محمد رمضان
حظر سير السكوتر الكهربي بكافة شوارع محافظة القاهرة
بعد مأساة شبرا الخيمة.. كيف تتجنب حرائق شاحن الموبايل؟ |نصائح مهمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

رئيس جامعة الأزهر يشهد احتفالية تخرج أبناء تايلاند.. ويؤكد: نماذج مشرقة تحمل أمانة نشر المنهج الوسطي

رئيس جامعة الأزهر يشهد احتفالية تخريج أبناء تايلاند ويؤكد: هم نماذج مشرقة تحمل أمانة نشر المنهج الوسطي المعتدل
رئيس جامعة الأزهر يشهد احتفالية تخريج أبناء تايلاند ويؤكد: هم نماذج مشرقة تحمل أمانة نشر المنهج الوسطي المعتدل
إيمان طلعت

أكد الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، عناية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عناية خاصة بالطلاب الوافدين  الدارسين في الأزهر؛ لكونهم سفراء له ولمنهجه الوسطي المعتدل في بلادهم.

جاء ذلك خلال كلمته في احتفالية سفارة مملكة تايلاند بالقاهرة بتخريج دفعة جديدة من الطلاب الدارسين بجامعة الأزهر بحضور تاناوات سيريكون، سفير مملكة تايلاند بالقاهرة. 

وقدم رئيس الجامعة التهنئة إلى الخريجين وأسرهم، وأوضح أن جامعة الأزهر تحتضن طلابا وافدين من أكثر من 100 دولة حول العالم، وأن المناهج الدراسية في جامعة الأزهر تقدم تعليمًا وسطيًّا معتدلًا منبثقًا من سماحة الإسلام وهو يقوم على الرأي والرأي الآخر، ويؤكد على التسامح والتعاون بين بني البشر جميعًا دون النظر إلى اللون أو الجنس أو العقيدة.

وطالب فضيلته أبناء تايلاند من خريجي جامعة الأزهر أن يكونوا خير سفراء للأزهر الشريف ومنهجه الوسطي المعتدل،  فالأمة الإسلامية هي خير الأمم؛ مصداقًا لقول المولى -عز وجل- في سورة آل عمران: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ فبالإيمان بالله -عز وجل- والتوحيد لله -تعالى- صرنا خير أمة أخرجت للناس.

وأشاد رئيس الجامعة بالعلاقات القوية التي تربط بين جمهورية مصر العربية ومملكة تايلاند، مشيرًا إلى أن خريجي اليوم هم حلقة الوصل بين مملكة تايلاند والأزهر الشريف جامعًا وجامعة، فالتخرج ليس نهاية المطاف؛ بل هو بداية الطريق.

وحث فضيلته الخريجين على الالتحاق بالدراسات العليا والجد والاجتهاد في طلب العلم، مضيفًا أن الجامعة لا تدخر وسعًا في مد يد العون والدعم العلمي لأي طالب علم من مختلف أنحاء العالم؛ انطلاقًا من عالمية رسالة الأزهر الشريف على مر التاريخ.

وفي ختام الاحتفالية قام رئيس الجامعة بتكريم الخريجين والخريجات في مختلف كليات الجامعة.

الدكتور سلامة جمعة داود رئيس جامعة الأزهر شيخ الأزهر تخريج دفعة جديدة من طلاب تايلاند

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

سترت بنتي وخدت حقي.. قا.تل صاحب مطعم شهير بحلوان: ظلمني 16 سنة

المياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة

صورة السيارة

الصور الأولى لـ حادث تفحم سيارة بالإسكندرية ومصرع ركابها الثلاثة

المجني عليه

المتهم توعده في فيديو.. تفاصيل مقتل صاحب أشهر محل كشري في حلوان

جريمة مقتل صاحب مكرونة ابو رجيلة

أول صور من مسرح جريمة مقتل صاحب مكرونة أبو رجيلة في حلوان

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بعقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 14 ديسمبر

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز من جديد.. صعود مفاجئ في سعر الذهب اليوم الخميس

هدير عبد الرازق

في حالة انهيار.. هدير عبد الرازق داخل "سجن النسا" عقابا على خدش الحياء

ترشيحاتنا

أذكار النوم

أذكار النبي عند النوم .. ردد أفضل أدعية الحفظ والوقاية من كل سوء

رئيس جامعة الأزهر يشهد احتفالية تخريج أبناء تايلاند ويؤكد: هم نماذج مشرقة تحمل أمانة نشر المنهج الوسطي المعتدل

رئيس جامعة الأزهر يشهد احتفالية تخرج أبناء تايلاند.. ويؤكد: نماذج مشرقة تحمل أمانة نشر المنهج الوسطي

الاوقاف

الأوقاف تفتتح 14 مسجدًا جديدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل

بالصور

وهران تحتفي بالفنان منذر رياحنه في حفل تكريمي استثنائي

منذر رياحنة
منذر رياحنة
منذر رياحنة

ما الذي يحدث لجسمك عند إضافة الكركم إلى قهوتك الصباحية؟.. فوائد مذهلة

فوائد دمج الكركم مع فنجان القهوة الصباحي
فوائد دمج الكركم مع فنجان القهوة الصباحي
فوائد دمج الكركم مع فنجان القهوة الصباحي

بعد مأساة شبرا الخيمة.. كيف تتجنب حرائق شاحن الموبايل؟ |نصائح مهمة

طرق لتجنّب حدوث حرائق بسبب شاحن الموبايل
طرق لتجنّب حدوث حرائق بسبب شاحن الموبايل
طرق لتجنّب حدوث حرائق بسبب شاحن الموبايل

الجيش الثالث الميداني يستقبل شيوخ وعواقل السويس وجنوب سيناء تعزيزاً لأواصر الترابط مع المجتمع

قيادة الجيش الثالث الميداني تستقبل عددا من شيوخ وعواقل القبائل وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظتي السويس وجنوب سيناء
قيادة الجيش الثالث الميداني تستقبل عددا من شيوخ وعواقل القبائل وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظتي السويس وجنوب سيناء
قيادة الجيش الثالث الميداني تستقبل عددا من شيوخ وعواقل القبائل وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظتي السويس وجنوب سيناء

فيديو

بوستر أغنية حبيت لمصطفي قمر

مصطفى قمر يطرح أغنية حبيت من ألبومه الجديد بتوقيع عمرو مصطفى

إليسا

بعد طرح أغنية متخذلنيش.. إليسا تتصدر التريند

سارة سليم سحاب

بعد طرح إحساس مختلف.. سارة سحاب: حريصة على الظهور بشكل يليق بإسم والدي

المتهمين

الأمن يضبط سيدة تعدت على أخرى بإشارات خادشة للحياء بكفر الشيخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

المزيد