لماذا نقرأ سورة الكهف يوم الجمعة.. اعرف فضلها ومنزلتها

ارتبط يوم الجمعة عند المسلمين بسنن وآداب خاصة أوصى بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان من أبرزها الحرص على قراءة سورة الكهف لما ورد في فضلها من أحاديث صحيحة.

فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم قوله: «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء الله له من النور ما بين قدميه وعنان السماء»، كما ورد في حديث آخر «أن من حفظ عشر آيات من سورة الكهف عُصم من فتنة المسيح الدجال».

وقد ذكر العلماء أن وقت قراءة سورة الكهف يمتد من غروب شمس يوم الخميس إلى غروب شمس يوم الجمعة، أي أن المسلم يمكنه قراءتها ليلًا أو نهارًا خلال هذه الفترة، ليحصل على ما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم من نور وهداية. وجاء في حديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق».

وتتنوع الفضائل المرتبطة بقراءة هذه السورة، فمنها أنها تكون نورًا لصاحبها يوم القيامة، ومنها أنها تحفظ من الفتن، وتفتح أبواب الرحمة للمؤمن.

ولهذا استحب العلماء قراءتها بانتظام كل جمعة، وجعلوها من الأعمال التي يُثاب عليها العبد.

سنن يوم الجمعة

كما ارتبط يوم الجمعة بمجموعة من السنن الأخرى التي أوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل الاغتسال والتطيب واستعمال السواك، إذ قال: «إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين، فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل، وإن كان طيب فليمسّ منه، وعليكم بالسواك».

كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة فجر الجمعة سورتي السجدة والإنسان كاملتين، لما فيهما من تذكير بالمبدأ والمعاد، والحشر والبعث، وليس الأمر متعلقًا بآية السجدة كما يظن البعض.

وهكذا تتضح الحكمة من ارتباط يوم الجمعة بسورة الكهف وغيرها من السنن، لما تحمله من معانٍ عظيمة تذكّر المسلم بدينه وتعينه على الثبات أمام الفتن، وتكون له نورًا في الدنيا والآخرة.