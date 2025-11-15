قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طارق موسى يكتب: دولة التلاوة.. حين تعيد مصر تعريف القوة الناعمة بصوت القرآن
وزارة الشؤون النيابية تصدر إنفوجرافات توعية بشأن المرحلة الثانية من انتخابات النواب
قيادات هيئة المجتمعات العمرانية تتابع مشروعات الإسكان الأخضر بالعبور الجديدة
فلسطين: سنرسل وفداً رفيع المستوى لإجراء مباحثات مع اليونسكو بشأن المناهج الدراسية
بمشاركة الآلاف.. الليلة الختامية لاحتفالات دير مارجرجس الرزيقات في الأقصر
بلجيكا تتعادل مع كازاخستان 1-1 في تصفيات كأس العالم
جودي أحمد سعد تدعو لـ والدها بعد تعرضه لحادث سير
رئيسة القومي للطفولة: المجلس يُعد شريكا أساسيا في المبادرات الوطنية
عودة الأجواء الحارة .. حالة الطقس الأيام القادمة وتحذيرات من هذه الظاهرة
منع 3 مسئولين بمصلحة الضرائب من السفر والتحفظ على أموالهم بقضية رشوة
خنقوها بالإيشارب .. الإعدام والمؤبد للمتهمين بقتل سيدة بالخانكة
فتح صندوق الغموض.. ترامب يرفع السرية عن ملفات اختفاء أميليا إيرهارت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

برنامج دولة التلاوة.. اعرف أهم التفاصيل وقيمة الجوائز المخصصة له

برنامج دولة التلاوة
برنامج دولة التلاوة
محمد شحتة

يهدف برنامج دولة التلاوة، لاكتشاف المواهب الفريدة والجيل الجديد من قراء القرآن الكريم الذين ينتمون إلى المدرسة المصرية المتفردة في قراءة القرآن الكريم بالأصوات الحسنة.

يعتبر برنامج التلاوة من أضخم الفعاليات في مجال حفظ وترتيل القرآن الكريم وكذلك تجويد القرآن، من شأنه أن يبعث روحا جديدا في الساحة الدينية وخاصة قراء القرآن ويبرز أهم الأصوات وألمعها ترتيلا وتجويدا.

جوائز برنامج دولة التلاوة

يأتي برنامج دولة التلاوة ثمرة تعاون بين وزارة الأوقاف وشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بقيمة جوائز إجمالية تصل إلى 3 ملايين ونصف جنيه ، ويحصل الفائزان بالمركز الأول في فرعي الترتيل والتجويد على مليون جنيه لكل منهما، إضافة إلى تسجيل المصحف الشريف كاملا بصوتيهما وإذاعته على قناة مصر قرآن كريم.

كما يحظى الفائزان بشرف إمامة المصلين في صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين خلال شهر رمضان لعام 2026.

وقد تقدم للمسابقة أكثر من 14 ألف متسابق من مختلف المحافظات، وتم اختيار 32 قارئا للمرحلة النهائية بعد مراحل طويلة من التصفية، بإشراف لجنة علمية من وزارة الأوقاف برئاسة الدكتور أسامة الأزهري.

وتضم لجنة التحكيم نخبة من أعلام القراءات والمقامات، وهم الشيخ حسن عبدالنبي، والدكتور طه عبدالوهاب، والداعية مصطفى حسني، والقارئ الشيخ طه النعماني.

برنامج دولة التلاوة

وانطلقت أولى حلقات برنامج دولة التلاوة أمس الجمعة، وهو برنامج يهدف إلى اكتشاف الطاقات الجديدة في مجالات التجويد والترتيل، ويعمل على إحياء المدرسة المصرية العريقة في فنون التلاوة والابتهال والإنشاد.

وشهدت الحلقة الافتتاحية إشادة واسعة من وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري الذي وصف المسابقة بأنها روح جديدة وفجر يتجدد في أرض الكنانة، بعد مشاركة آلاف المتسابقين من مختلف المحافظات.

في سياق متصل أعرب وزير الأوقاف عن إعجابه بالمتسابق محمود كمال من محافظة الدقهلية خلال الحلقة الأولى، موجها له كلمات ثناء على أدائه الذي وصفه بالمبدع والمتألق، ومؤكدا أن التلاوة التي قدمت كانت في غاية الروعة والإتقان، مع تمني دوام التوفيق له.

وخاطب الوزير جمهور المشاهدين قائلا إن المسابقة تمثل بداية جديدة انطلقت من أرض مصر، تجمع الحناجر الذهبية والمواهب المميزة، موضحا أن مراحل التصفيات تمت على مدى زمني طويل حتى الوصول إلى المرحلة النهائية، وأن الهدف الأساسي هو تقديم موجة متجددة من المدرسة المصرية الأصيلة في التلاوة والابتهال والإنشاد والأذان، تلك المدرسة التي طالما أطربت المصريين والعالم بآفاقها النورانية عند الاستماع لشيوخها الكبار.

وأعلن وزير الأوقاف رعاية الوزارة للطفل عمر علي أحد المتسابقين في البرنامج، بعد الأداء المميز الذي قدمه وأثار إعجاب لجنة التحكيم والجمهور، مؤكدا أن الوزارة تهتم اهتماما خاصا بالمواهب الواعدة في مجال التلاوة.

ووجه له كلمات تشجيع تضمنت الإشادة بموهبته وتميزه وتوقع مستقبل مشرق له، مع توجيه التحية لأسرته على رعايتهم لهذه الموهبة الأصيلة، مضيفا أنه يشرف بأن يكون راعيا له في مراحل التدريب حتى يكتمل نمو موهبته.

دولة التلاوة برنامج دولة التلاوة مسابقة دولة التلاوة المدرسة المصرية القرآن الكريم الأوقاف جوائز دولة التلاوة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قضية الطفل ياسين

قرار جديد في قضية الطفل ياسين بدمنهور..ما الذي حدث؟

مصطفى كامل - أحمد سعد

مصطفى كامل يكشف تفاصيل حالة أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير

حادث الفنان أحمد سعد

القصة الكاملة لحادث الفنان أحمد سعد.. صور

أحمد سعد

بعد حادثة العين السخنة .. تفاصيل جديدة بشأن حالة أحمد سعد الصحية

أرشيفية

وضع مسئول سابق و2 من المحامين ورجال أعمال على قوائم المنع والتحفظ

حادث أحمد سعد

مكنش بيجري والاصطدام مروع.. أسرة أحمد سعد تكشف مفاجأة عن حادث طريق السخنة

زيزو

20 مليون جنيه.. أحمد حسن يكشف عقوبة اتحاد الكرة في قضية الزمالك وزيزو

سعر الذهب

تراجع كبير يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 200 جنيه

ترشيحاتنا

جمال شعبان

خلوا بالكم .. جمال شعبان يكشف سبب وفاة الكابتن محمد صبري

القهوة

ماذا يحدث عند تناول فنجانين من القهوة السوداء؟

البيض

هل نغسل البيض قبل تخزينه في الثلاجة؟.. خبيرة تغذية تحذر

بالصور

مشروب خارق يدعم نمو طفلك.. فوائد عصير الجوافة مع التمر في تقوية الأعصاب

فوائد عصير الجوافة للأطفال
فوائد عصير الجوافة للأطفال
فوائد عصير الجوافة للأطفال

مضاعفات قوية للملح على القلب.. احذر من الإفراط فيه

أخطر مضاعفات الملح على القلب
أخطر مضاعفات الملح على القلب
أخطر مضاعفات الملح على القلب

بعد قرن ‏من الزمن.. بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية تعود بقوة خارقة

بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية
بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية
بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية

تُضعف القلب.. 9 أطعمة ممنوعة قبل النوم

أطعمة تُضعف القلب ويُمنع تناولها قبل النوم
أطعمة تُضعف القلب ويُمنع تناولها قبل النوم
أطعمة تُضعف القلب ويُمنع تناولها قبل النوم

فيديو

انزلاق سيارة شيري

شاهد.. انزلاق سيارة شيري خلال اختبار الدرج السماوي في الصين.. والشركة تعتذر رسميا

المتهم

طلب أجرة زيادة.. القبض على سائق سيارة بأسيوط

شقيق مهندس الإسكندرية

الحقد كلمة السر.. شقيق مهندس الإسكندرية يكشف تفاصيل الحادث| فيديوجراف

بلاغ تزوير ضد بيراميدز

بلاغ عاجل النائب العام يتهم إدارة بيراميدز بتزوير عقود الناشئين| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

المزيد