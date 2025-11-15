برنامج دولة التلاوة.. اعرف أهم التفاصيل وقيمة الجوائز المخصصة له

يهدف برنامج دولة التلاوة، لاكتشاف المواهب الفريدة والجيل الجديد من قراء القرآن الكريم الذين ينتمون إلى المدرسة المصرية المتفردة في قراءة القرآن الكريم بالأصوات الحسنة.

يعتبر برنامج التلاوة من أضخم الفعاليات في مجال حفظ وترتيل القرآن الكريم وكذلك تجويد القرآن، من شأنه أن يبعث روحا جديدا في الساحة الدينية وخاصة قراء القرآن ويبرز أهم الأصوات وألمعها ترتيلا وتجويدا.

جوائز برنامج دولة التلاوة

يأتي برنامج دولة التلاوة ثمرة تعاون بين وزارة الأوقاف وشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بقيمة جوائز إجمالية تصل إلى 3 ملايين ونصف جنيه ، ويحصل الفائزان بالمركز الأول في فرعي الترتيل والتجويد على مليون جنيه لكل منهما، إضافة إلى تسجيل المصحف الشريف كاملا بصوتيهما وإذاعته على قناة مصر قرآن كريم.

كما يحظى الفائزان بشرف إمامة المصلين في صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين خلال شهر رمضان لعام 2026.

وقد تقدم للمسابقة أكثر من 14 ألف متسابق من مختلف المحافظات، وتم اختيار 32 قارئا للمرحلة النهائية بعد مراحل طويلة من التصفية، بإشراف لجنة علمية من وزارة الأوقاف برئاسة الدكتور أسامة الأزهري.

وتضم لجنة التحكيم نخبة من أعلام القراءات والمقامات، وهم الشيخ حسن عبدالنبي، والدكتور طه عبدالوهاب، والداعية مصطفى حسني، والقارئ الشيخ طه النعماني.

برنامج دولة التلاوة

وانطلقت أولى حلقات برنامج دولة التلاوة أمس الجمعة، وهو برنامج يهدف إلى اكتشاف الطاقات الجديدة في مجالات التجويد والترتيل، ويعمل على إحياء المدرسة المصرية العريقة في فنون التلاوة والابتهال والإنشاد.

وشهدت الحلقة الافتتاحية إشادة واسعة من وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري الذي وصف المسابقة بأنها روح جديدة وفجر يتجدد في أرض الكنانة، بعد مشاركة آلاف المتسابقين من مختلف المحافظات.

في سياق متصل أعرب وزير الأوقاف عن إعجابه بالمتسابق محمود كمال من محافظة الدقهلية خلال الحلقة الأولى، موجها له كلمات ثناء على أدائه الذي وصفه بالمبدع والمتألق، ومؤكدا أن التلاوة التي قدمت كانت في غاية الروعة والإتقان، مع تمني دوام التوفيق له.

وخاطب الوزير جمهور المشاهدين قائلا إن المسابقة تمثل بداية جديدة انطلقت من أرض مصر، تجمع الحناجر الذهبية والمواهب المميزة، موضحا أن مراحل التصفيات تمت على مدى زمني طويل حتى الوصول إلى المرحلة النهائية، وأن الهدف الأساسي هو تقديم موجة متجددة من المدرسة المصرية الأصيلة في التلاوة والابتهال والإنشاد والأذان، تلك المدرسة التي طالما أطربت المصريين والعالم بآفاقها النورانية عند الاستماع لشيوخها الكبار.

وأعلن وزير الأوقاف رعاية الوزارة للطفل عمر علي أحد المتسابقين في البرنامج، بعد الأداء المميز الذي قدمه وأثار إعجاب لجنة التحكيم والجمهور، مؤكدا أن الوزارة تهتم اهتماما خاصا بالمواهب الواعدة في مجال التلاوة.

ووجه له كلمات تشجيع تضمنت الإشادة بموهبته وتميزه وتوقع مستقبل مشرق له، مع توجيه التحية لأسرته على رعايتهم لهذه الموهبة الأصيلة، مضيفا أنه يشرف بأن يكون راعيا له في مراحل التدريب حتى يكتمل نمو موهبته.