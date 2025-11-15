جوائز تصل إلى3.5 مليون جنيه..انطلاق مسابقة دولة التلاوة لاكتشاف المواهب القرآنية

مع انطلاق برنامج دولة التلاوة،تشهد الساحة الإعلامية والدينية في مصر حدثا استثنائيا ويعد أكبر منصة معاصرة لاكتشاف المواهب في ترتيل وتجويد القرآن الكريم، وهو المشروع الذي حظي منذ اللحظة الأولى لعرضه بزخم كبير واهتمام واسع، لما يتضمنه من رؤية عميقة لإحياء المدرسة المصرية الأصيلة في التلاوة، ولما يقدمه من دعم غير مسبوق للمواهب الشابة، إلى جانب قيمة جوائز مالية ضخمة تسجل كأعلى جوائز في تاريخ مسابقات التلاوة في العالم العربي، حيث تبلغ 3 ملايين ونصف المليون جنيه.

وزير الأوقاف: البرنامج يحي المدرسة المصرية الأصيلة



أكد وزير الأوقاف أسامة الأزهري أن إطلاق برنامج دولة التلاوة يهدف إلى اكتشاف جيل جديد ينتمي إلى المدرسة المصرية في التلاوة، المدرسة التي أفرزت أعلاما خالدين مثل الشيخ محمد رفعت، ومحمد صديق المنشاوي، ومحمود خليل الحصري، وعبدالباسط عبدالصمد.

وأوضح أن البرنامج يمثل روحا جديدة وفجرا جديدا ينبعث من أرض مصر، حيث يقدم أصواتا تمتلك الحنجرة الذهبية القادرة على حمل راية دولة التلاوة في المستقبل.

كما دعت وزارة الأوقاف بكل اعتزاز إلى متابعة التصفيات النهائية، في إطار مشروعها ضمن محور بناء الإنسان، وإبراز أصالة المدرسة المصرية وتفردها في تلاوة القرآن والعناية به فهما وعملا ، ويعتبر البرنامج درة المسابقات وأضخمها في مجال ترتيل القرآن وتجويده، ويهدف إلى الارتقاء بالذوق العام وبث معاني الجمال والجلال في النفوس.

موعد برنامج دولة التلاوة والقنوات الناقلة

بدأ عرض برنامج دولة التلاوة أمس الجمعة في تمام التاسعة مساء، ويستمر عرض حلقاته أسبوعيا يومي الجمعة والسبت في نفس الموعد ، ويعرض البرنامج على عدد من القنوات المصرية وهي الحياة، وCBC، والناس، ومصر قرآن كريم، إضافة إلى توفر الحلقات عبر منصة WATCH IT، لتتيح متابعة أوسع عبر المنصات الرقمية.

جوائز برنامج دولة التلاوة وتفاصيل المشاركة

يأتي البرنامج ثمرة تعاون بين وزارة الأوقاف وشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بقيمة جوائز إجمالية تصل إلى 3 ملايين ونصف جنيه ، ويحصل الفائزان بالمركز الأول في فرعي الترتيل والتجويد على مليون جنيه لكل منهما، إضافة إلى تسجيل المصحف الشريف كاملا بصوتيهما وإذاعته على قناة مصر قرآن كريم.

كما يحظى الفائزان بشرف إمامة المصلين في صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين خلال شهر رمضان لعام 2026.

وقد تقدم للمسابقة أكثر من 14 ألف متسابق من مختلف المحافظات، وتم اختيار 32 قارئا للمرحلة النهائية بعد مراحل طويلة من التصفية، بإشراف لجنة علمية من وزارة الأوقاف برئاسة الدكتور أسامة الأزهري.

وتضم لجنة التحكيم نخبة من أعلام القراءات والمقامات، وهم الشيخ حسن عبدالنبي، والدكتور طه عبدالوهاب، والداعية مصطفى حسني، والقارئ الشيخ طه النعماني.

تكريم شيخ مشايخ القراء محمود خليل الحصري

كرم البرنامج أحد أعلام التلاوة الخالدين الشيخ محمود خليل الحصري، الذي ولد بقرية شبرا النملة بمحافظة الغربية وحفظ القرآن في سن العاشرة، وبدأ رحلته من مقر سيدي أحمد البدوي بطنطا قبل التحاقه بالإذاعة المصرية عام ألف وتسعمائة وأربعة وأربعين.

إشادات وزارة الأوقاف ورعاية المواهب الواعدة

من جانبها نشرت وزارة الأوقاف عبر صفحتها الرسمية العديد من الإشادات بالمتسابقين، ووصفت الحلقة الأولى بأنها رحلة بحث عن الأصوات القرآنية المبدعة التي تجمع جمال الأداء بجلال الآيات.

ومن جانبه أكد وزير الأوقاف أن المسابقة تمثل فجرا جديدا للمواهب المصرية، تحت شعار اسم الله الودود.

وأشاد بالمتسابق عمر علي، معلنا رعاية الوزارة له بعد الأداء الذي قدمه وأثر في لجنة التحكيم والجمهور، معبرا عن سعادته بموهبته وتوقع مستقبل مشرق له، ومؤكدا اهتمام الوزارة برعاية هذه المواهب المتفردة حتى تنضج وتشرق في سماء التلاوة.