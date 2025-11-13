وزير الأوقاف يعتمد حركة تكليفات جديدة لمديري عموم الدعوة والبر بعدد من المديريات

اعتمد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، حركة تكليفات جديدة شملت تعيين عدد من القيادات في مناصب مديري عموم الإدارات العامة لشئون الدعوة والبر والأوقاف بعدد من المديريات على مستوى الجمهورية.

وتأتي هذه القرارات في إطار سياسة الوزارة الهادفة إلى تطوير الأداء الدعوي والإداري، وتعزيز الدور المجتمعي والخدمي الذي تقوم به مديريات الأوقاف في المحافظات، بما يواكب توجه الدولة نحو الكفاءة والانضباط المؤسسي في مختلف القطاعات.

وتضم الحركة الجديدة أسماء عدد من القيادات التي تمتاز بالكفاءة والخبرة في العمل الدعوي والإداري، حيث شملت التعيينات ما يلي:

الشيخ عبد المجيد محمد عبد الواحد الكرماني ، مديرًا عامًا للإدارة العامة لشئون الدعوة والبر والأوقاف بمديرية أوقاف سوهاج .

، مديرًا عامًا للإدارة العامة لشئون الدعوة والبر والأوقاف بمديرية . الدكتور رمضان عبد السميع إبراهيم خضر بله ، مديرًا عامًا للإدارة العامة لشئون الدعوة والبر والأوقاف بمديرية أوقاف كفر الشيخ .

، مديرًا عامًا للإدارة العامة لشئون الدعوة والبر والأوقاف بمديرية . الدكتور محمد حازم محرم علي ، مديرًا عامًا للإدارة العامة لشئون الدعوة والبر والأوقاف بمديرية أوقاف أسوان .

، مديرًا عامًا للإدارة العامة لشئون الدعوة والبر والأوقاف بمديرية . الشيخ السيد عبد الرحمن بسيوني سالم، مديرًا عامًا للإدارة العامة لشئون الدعوة والبر والأوقاف بمديرية أوقاف الدقهلية.

وتؤكد وزارة الأوقاف أن هذه الحركة تأتي استمرارًا لنهجها في تجديد القيادات وتكليف العناصر المتميزة بالمواقع القيادية التي تتطلب أداءً نوعيًا، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات الدعوية والإشراف على تنفيذ البرامج والمبادرات التي تطلقها الوزارة في مجالات الدعوة، والعمل الخيري، ورعاية بيوت الله.

كما تهدف الوزارة من خلال هذه القرارات إلى ضخ طاقات جديدة قادرة على مواكبة التطورات الحديثة في إدارة العمل الدعوي، وتحقيق التواصل الفعّال مع المجتمع، بما يتماشى مع رؤية الأوقاف في نشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم الدينية.