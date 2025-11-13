قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ينطلق في أول يناير.. أسماء محطات المونوريل ومسار شرق النيل كاملا
ضرب طبيب بالنار بقنا .. والنقابة العامة : جريمة شروع في قتل مكتملة الأركان
واجهوه بسرعة وضروري | منشور مثير من ياسمين عبد العزيز لسبب صادم
هل هو مهندس كيمياء نووية؟.. مصطفى بكري يكشف تفاصيل مقـ.ـتل شاب في الإسكندرية
وزير الخارجية السوري: انتخابات رئاسية خلال 4 أو 5 سنوات
نتنياهو يحذر: مصير سوريا مرتبط بالسويداء وحماية الدروز
دفاع ناشئي بيراميدز: رئيس النادي زور محررات رسمية ويستحق العقاب
كان طلقها أحسن .. والدة عروس كفر الشيخ تكشف وفاة ابنتها فى شهر العسل | صور
بعد التعادل الإيجابي.. تحديد موعد مباراة الإياب بين العراق والإمارات في ملحق كأس العالم
مصطفى بكري: مصر أقوى من اختراقها بالشائعات
طعنة غادرة .. كيف أنهى شاب حياة زوجته بكفر الشيخ | القصة الكاملة
ديني

الحرم الذكي يدخل كليات جامعة الأزهر | تفاصيل

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
عبد الرحمن محمد

عقد مجلس شئون التعليم بجامعة الأزهر اجتماعًا موسعًا لمناقشة مستجدات العملية التعليمية في مختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، وذلك برئاسة الدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مصطفى عبد الغني، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات وشئون الوافدين، وبإشراف كريم من فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة.

وخلال الاجتماع، استعرض المجلس مدى انتظام الدراسة مع اقتراب نهاية الشهر الثاني من العام الجامعي الحالي، وناقش السبل الكفيلة بتطوير منظومة التعليم بما يتماشى مع خطة الجامعة للتحول الرقمي. كما بحث المجلس خطة تفعيل منظومة الحرم الذكي في مختلف الكليات خلال العام الدراسي 2025 - 2026، وهي الخطوة التي تسعى جامعة الأزهر من خلالها إلى إدخال التكنولوجيا الحديثة في إدارة العملية التعليمية والاختبارات.

وأشاد المجلس بالجهود الكبيرة التي تبذلها كلية الطب للبنين بالقاهرة في سرعة تطبيق منظومة الحرم الذكي، لتصبح أول كلية بالجامعة تجري اختبارًا إلكترونيًا كاملًا، والمقرر عقده يوم الاثنين القادم، في تجربة تعد الأولى من نوعها داخل الجامعة.

كما تناول المجلس خطة عمل مركز القياس والتقويم بالجامعة، برئاسة الدكتور جمال الهواري، المشرف على المركز، حيث تم استعراض آليات التعاون بين المركز ووحدات القياس والتقويم في كليات الجامعة المختلفة بالقاهرة والأقاليم، بما يحقق أهداف التطوير في منظومة التعليم الجامعي.

وشهد الاجتماع مناقشة موسعة حول الأنشطة الطلابية وخطة الإدارة العامة لرعاية الطلاب، إلى جانب بحث ما تقوم به أسرة طلاب من أجل مصر من فعاليات تهدف إلى تعزيز روح الانتماء والوعي بين الطلاب. كما تطرق المجلس إلى ملفات صندوق التكافل وصندوق الأنشطة ومتابعة تقارير الإنجاز التي تُرفع من كل كلية في نهاية كل فصل دراسي.

وناقش المجلس كذلك اللائحة الأكاديمية للبرامج المتميزة بالكليات المختلفة، وسبل ضمان انتظام الدراسة فيها بما يتوافق مع معايير الجودة التعليمية، إلى جانب دراسة إنشاء وحدات لتمكين الفتيات بالأمانات داخل الكليات، ومراجعة ما تم إنجازه في الميثاق الأخلاقي للمجتمع الجامعي تمهيدًا لاعتماده رسميًا.

كما بحث المجلس قواعد وضوابط العمل داخل الكنترولات لاعتمادها في الكليات كافة، إضافة إلى مناقشة ضوابط لجنة الممتحنين وآلية عملها لتفعيلها بالشكل الأمثل بما يضمن العدالة والشفافية في التقييم.

جامعة الأزهر الحرم الذكي مجلس جامعة الأزهر كلية الطب

