قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد تحذر.. ضربات البرق والرعد في هذه المناطق
جوجل تختتم عام 2025 في صدارة سباق الذكاء الاصطناعي بفضل Gemini 3
بعد التوترات مع اليابان.. الجيش الصيني يعلن عن مناورات عسكرية واسعة حول تايوان
النقل: رشق القطارات بالحجارة يهدد حياة الركاب.. وندعو المواطنين للتصدي للظاهرة
للمستهلكين| إعادة أو استبدال السلع خلال أسبوعين.. تعرف على الاستثناءات
طريقة استخراج شهادة مخالفات المرور إلكترونيا
دعاء صلاة الفجر تاسع شهر رجب.. ردده واجعل بداية اليوم للرزق والبركة
اليمن في 2025.. عام التحولات الكبرى بين الحرب الإقليمية وتفكك الداخل
أعمال يبقى أثرها مع الإنسان إلى يوم القيامة
تحريم تهنئة المسيحيين بأعيادهم.. شيخ الأزهر: تشدد لا يمت للإسلام بصلة
ماكرون: تقدم ملموس في النقاشات حول الضمانات الأمنية لأوكرانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تايوان تدين التدريبات الصينية.. وتحث بكين على وقف الاستفزازات

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أدان مكتب الرئاسة التايواني، يوم الاثنين، التدريبات العسكرية التي أعلنت الصين تنفيذها حول الجزيرة، داعياً بكين إلى التوقف عن ما وصفها بـ “الاستفزازات غير المسؤولة” التي من شأنها تهديد الاستقرار الإقليمي.

وكان الجيش الصيني قد أعلن أنه سيرسل قوات جوية وبحرية، إضافة إلى قوات صاروخية، لإجراء مناورات عسكرية مشتركة في محيط تايوان، محذراً مما وصفه بـ”القوى الانفصالية” و”التدخل الخارجي”.

وأوضح بيان صادر عن الجيش الصيني أن هذه التدريبات تهدف إلى توجيه رسالة تحذير، دون الإشارة إلى دول بعينها. وجاء الإعلان بعد تصاعد التوترات الإقليمية، عقب تعبير بكين عن غضبها من تصريحات أدلت بها رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، قالت فيها إن اليابان قد تتدخل في حال اتخذت الصين إجراءات ضد تايوان، الجزيرة ذات الحكم الذاتي.

ورغم ذلك، لم يذكر البيان العسكري الصيني اليابان بالاسم، مكتفياً بالتأكيد على معارضة أي تدخل خارجي في ما تعتبره الصين شأناً داخلياً.

وتقع تايوان قبالة الساحل الجنوبي الشرقي للصين، وقد انفصلت عن البر الرئيسي عام 1949 في أعقاب الحرب الأهلية الصينية. ومنذ ذلك الحين، تدير الجزيرة شؤونها بحكومة مستقلة، في حين تؤكد بكين أنها جزء لا يتجزأ من أراضيها وتخضع لسيادتها.

مكتب الرئاسة التايواني تايوان الصين الجيش الصيني اليابان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة

هل الخميس المقبل إجازة رسمية لكل الموظفين والطلاب؟.. إعرف الإجابة

ابراج محظوظة

أبراج محظوظة في الزواج خلال 2026 .. خبيرة فلك تكشف مفاجأة

كاس الامم

قنوات مجانية لإذاعة مباراة منتخب مصر و أنجولا في كأس الأمم الإفريقية

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

اجازة البنوك 2026

3 أيام رسمية في رأس السنة.. أول إجازة للبنوك 2026

أسعار الذهب اليوم الأحد

أسعار الذهب اليوم الأحد .. عيار 21 وصل كام؟

منتخب مصر

منافس مصر بدور الـ 16بكأس الأمم الأفريقية.. السيناريو الأقرب بالأرقام والحسابات

الكيوت

بأسعار مغرية وبديلة للتوك توك| السيارة الكيوت تنتشر في مصر.. ومشتري يعلق

ترشيحاتنا

أرشيفية

تايوان تدين التدريبات الصينية.. وتحث بكين على وقف الاستفزازات

التيك توكر أرينا جلازانوفا

بعد سقوطها أثناء التصوير.. مصرع تيك توكر روسية شهيرة

كيف انقلبت واشنطن على حلفائها وتركت أوروبا وحيدة في مواجهة الدب الروسي؟"

كيف انقلبت واشنطن على حلفائها وتركت أوروبا وحيدة في مواجهة الدب الروسي؟"

بالصور

روبي تثير الجدل بإطلالتها في حفلتها بـ دبي

روبي تثير الجدل بإطلالتها فى حفلتها بـ دبي
روبي تثير الجدل بإطلالتها فى حفلتها بـ دبي
روبي تثير الجدل بإطلالتها فى حفلتها بـ دبي

10 إطلالات لـ منى زكى تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير جديدة لها

10 إطلالات لـ منى زكى تثير الجدل من احدث جلسة تصوير جديدة لها
10 إطلالات لـ منى زكى تثير الجدل من احدث جلسة تصوير جديدة لها
10 إطلالات لـ منى زكى تثير الجدل من احدث جلسة تصوير جديدة لها

ببطن مكشوف.. عبير صبري تثير الجدل في احتفالات الكريسماس

ببطن مكشوف.. عبير صبرى تثير الجدل احتفالاً بالكريسماس
ببطن مكشوف.. عبير صبرى تثير الجدل احتفالاً بالكريسماس
ببطن مكشوف.. عبير صبرى تثير الجدل احتفالاً بالكريسماس

بعد وفاة مطرب المهرجانات دقدق.. علامات الإصابة بسرطان المخ

بعد وفاه مطرب المهرجانات دقدق.. علامات تؤكد إصابتك بـ سرطان المخ
بعد وفاه مطرب المهرجانات دقدق.. علامات تؤكد إصابتك بـ سرطان المخ
بعد وفاه مطرب المهرجانات دقدق.. علامات تؤكد إصابتك بـ سرطان المخ

فيديو

الملحن عمرو مصطفى

المرض فرحني.. عمرو مصطفى يكشف سر تغيير حياته

شادي ريان

العربية المستعملة رخيصة.. ماذا حدث بين شادي ريان وطليقته دينا طلعت؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

المزيد