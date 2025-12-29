تايوان تدين التدريبات الصينية.. وتحث بكين على وقف الاستفزازات

أدان مكتب الرئاسة التايواني، يوم الاثنين، التدريبات العسكرية التي أعلنت الصين تنفيذها حول الجزيرة، داعياً بكين إلى التوقف عن ما وصفها بـ “الاستفزازات غير المسؤولة” التي من شأنها تهديد الاستقرار الإقليمي.

وكان الجيش الصيني قد أعلن أنه سيرسل قوات جوية وبحرية، إضافة إلى قوات صاروخية، لإجراء مناورات عسكرية مشتركة في محيط تايوان، محذراً مما وصفه بـ”القوى الانفصالية” و”التدخل الخارجي”.

وأوضح بيان صادر عن الجيش الصيني أن هذه التدريبات تهدف إلى توجيه رسالة تحذير، دون الإشارة إلى دول بعينها. وجاء الإعلان بعد تصاعد التوترات الإقليمية، عقب تعبير بكين عن غضبها من تصريحات أدلت بها رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، قالت فيها إن اليابان قد تتدخل في حال اتخذت الصين إجراءات ضد تايوان، الجزيرة ذات الحكم الذاتي.

ورغم ذلك، لم يذكر البيان العسكري الصيني اليابان بالاسم، مكتفياً بالتأكيد على معارضة أي تدخل خارجي في ما تعتبره الصين شأناً داخلياً.

وتقع تايوان قبالة الساحل الجنوبي الشرقي للصين، وقد انفصلت عن البر الرئيسي عام 1949 في أعقاب الحرب الأهلية الصينية. ومنذ ذلك الحين، تدير الجزيرة شؤونها بحكومة مستقلة، في حين تؤكد بكين أنها جزء لا يتجزأ من أراضيها وتخضع لسيادتها.